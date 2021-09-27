 两周5次橙色预警 中国东北停电背后的全球能源危机 | 经济纵横 | DW | 11.10.2021

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经济纵横

两周5次橙色预警 中国东北停电背后的全球能源危机

中国辽宁省工信厅两周内5次发布严重缺电II级橙色预警。能源危机凸显了削减全球经济对化石燃料的依赖的难度。

China Stromausfall in Shenyang

（德国之声中文网）周一（10月11），中国辽宁省工信厅发布严重缺电II级橙色预警，称当日最大电力缺口为474万千瓦。这是该省两周内第五次发布橙色预警。 

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有报道称，中国国有能源公司已接到指令，要求他们不惜一切代价保障冬季的能源供给。目前，中国的能源短缺，已使国民经济受到严重影响。大面积的停电断电、工厂停产减产也使全球供应链出现紧张。

中国限电停电，造成工厂停工减产，有人受困电梯，目前官方解释是因煤炭紧缺导致供电紧张，真实原因为何？继续限电会影响中国经济吗？

大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。

中国多省爆发停电危机，就连苹果、特斯拉的主要供应商也宣布暂停生产。本次限电影响10余省，在情况最严重的东北，民众担心：在入冬之前能结束限电吗？

辽宁省是中国铁锈地带东北工业地区的三个省份中经济规模最大、耗电最多的省份。自9月中旬以来，它一直在经历大范围的停电。II级橙色预警表明电力短缺程度相当于电力总需求的10%-20%。 

随着疫情限制措施的解除，全球经济活动反弹，中国和其他国家用于发电的燃料短缺显现出来。在北半球进入冬季之际，工矿企业和政府都有些措手不及。 

辽宁省工信厅发布的这份通知说，当天从早上6点开始实施一系列限电措施。 

该省还在9月最后三天逐日发布橙色预警，每天最大电力缺口达到540万千瓦，导致数十万家庭无电可用，并迫使工矿企业暂停生产。 

发电厂的产量下降发生在煤炭供应紧张和价格暴涨之后。该地区70%以上的电力来自煤炭。由于风速缓慢，风电设施排不上用场。2020年，风力发电占辽宁省发电量的8.2%。 

煤炭供应紧张 

各国领导人下个月将在格拉斯哥举行重振气候应对战略的会谈。目前导致一些国家出现燃料短缺和停电的能源危机，凸显了削减全球经济对化石燃料的依赖的难度。 

分析师和交易人士认为，预计今年冬天煤炭供应将会出现短缺，中国在第四季度可能会面临工业用电下降12%的情形。 

全球经济活动反弹，中国和其他国家用于发电的燃料短缺显现出来。

全球经济活动反弹，中国和其他国家用于发电的燃料短缺显现出来。

荷兰国际集团(ING)分析师周一（10月11日）发给客户的一份说明中说："中国正在采取措施，试图缓解国内煤炭市场的紧张状况，推动当地煤矿企业提升产量。" 

上周，中国的两大煤炭开采地区——山西和内蒙古要求所在地200多个煤矿扩大产能，并优先向东北三省的发电厂供应煤炭。 

然而，由于暴雨造成的洪灾，截至上周五（10月8日），中国最大的采煤省份山西约有60个煤矿被关闭，几条铁路线中断。但是山西地方政府没有透露这些被关闭的煤矿代表了多大的产能。 

同时，煤炭的高成本继续给公用事业带来压力。中国动力煤期货在周一开盘后很快上涨了8%，达到了每日交易涨停点。 

花旗银行分析师在周五的一份说明中说："由于煤炭成本高，中国超过70%的燃煤电厂处于亏损状态。" 

穆迪投资者服务公司在一份报告中说，"中国的电力削减将给经济带来压力，拖累2022年的GDP增长。随着生产和供应链的中断，GDP预测的难度也将增加。" 

中国发改委周一表示，它一直积极推动电厂提高煤炭库存。 

发改委称，截至10月7日，全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%，但没有披露平均煤炭库存水平。 

(路透社) 

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