 两名遭禁澳学者称本无访华计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

两名遭禁澳学者称本无访华计划

澳大利亚两名据报被北京列入遭禁名单的学者周四（9月24日）表示，因忧虑个人安全不保，他们本就无意去中国旅游。

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

澳中关系近来不断恶化

（德国之声中文网）英文版的中共喉舌《环球时报》援引未注明来源报道说，两名澳大利亚学者已被禁止入境中国，他们分别是澳大利亚战略政策研究所研究员周安澜（Alex Joske）和澳大利亚查尔斯 · 斯图亚特大学公共伦理学教授汉密尔顿（Clive Hamilton）。

报道未说明禁止他们来华的理由，但指出，不久前，澳方"无端吊销两名中国学者签证"。这两名中国学者分别是陈弘和李建军。作为澳大利亚政府打击对本国政治和机构的外来干预努力的一部分，这两名学者被吊销澳大利亚签证。

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中澳间的外交紧张势态螺旋式升级。在澳方两名记者被约谈、紧急撤离中国后，澳大利亚吊销了两名中国学者的签证。与此同时，北京指责堪培拉对在澳的中方人员进行“骚扰打压”。

根据澳媒报导，两名澳大利亚媒体驻中国的记者於9月7日晚间搭机紧急撤离中国。两人在过去一周内，都被中国政府因国安案件为由，要求进行面谈。

中美两国在联合国大会上，再次争锋相对。前澳大利亚总理陆克文 (Kevin Rudd)接受德国之声专访时表示，目前局势与当年的冷战仍有些不同之处。

一名澳大利亚前驻华记者表示，两年前，他本人在中国遭遇种种威胁和恐吓，中国当局甚至一度威胁逮捕他14岁的女儿。因工作环境日益险恶，澳大利亚驻华记者目前已经全部离开中国。

澳大利亚的相关法律制定于2018年，在澳中关系恶化过程中扮演了重要角色。

由于新冠疫情，除非有当局签发的特别许可，澳大利亚人目前也被禁止出境。

周安澜指出，他已多年未申请中国签证。他在推特发帖表示，自己虽在中国长大，也很想在较好的时候重返，但多年前就确认，中国政府的所作所为会使回国之旅承受太高的个人风险。

汉密尔顿教授也透露，他并未申请过中国签证。他对澳广表示，两、三年前，他就确定，中国政府日益偏执、报复性越来越强，对中国旅行对我会非常危险。他说，中国官媒刊登这一报道是对澳大利亚此前禁止两名中国学者入境的报复。他指出，看起来，这是北京"一报还一报"的行事方法。他说，"我想，这是一种小肚鸡肠式的反应。但它就是北京政府的那种心态。"

北京辩解

《环球时报》称汉密尔顿是"反华学者"，指责周安澜自加入澳大利亚战略政策研究所以来频频发文污蔑中国高校对外合作是为 "军事目的" ，伙同澳记者炒作"中国间谍""王立强案"。

中国周四称，是否允许外籍人士入境这完全是中国主权内的事情。外交部发言人汪文斌在新闻会上强调，中方坚决反对打着学术幌子蓄意抹黑攻击中国的行为。

 

凝炼／李鱼（美联社，路透社）

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