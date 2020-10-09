 两名美国经济学家获2020年度诺贝尔经济学奖 | 经济纵横 | DW | 12.10.2020

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经济纵横

两名美国经济学家获2020年度诺贝尔经济学奖

瑞典皇家科学院周一（10月12日）在斯德哥尔摩宣布，将2020年度诺贝尔经济学奖授予两名美国经济学家，以表彰他们对拍卖理论的完善和新型拍卖形式的发明。

Paul Milgrom und Robert Wilson (Niklas Elmehed/Nobel Media)

诺奖委员会因为这两名经济学家在拍卖理论研究领域的杰出成就而将今年的经济学奖授予他们。

（德国之声中文网）本年度诺贝尔经济学奖的得主是72岁的美国人保罗·米尔格龙（Paul R. Milgrom）和83岁的罗伯特·B·威尔逊（Robert B. Wilson）。瑞典皇家科学院周一在斯德哥尔摩宣布，将2020年度诺贝尔经济学奖授予他们是为表彰他们在拍卖理论研究领域所做的工作。诺奖委员会在陈述颁奖理由时指出，比尔格龙教授和威尔逊教授“完善了”拍卖理论，并发明了拍卖的“新形式”。宣布颁奖决定时，主持人象征性地落下拍槌，以强调拍卖活动对从电力股市到碳排放执照的无所不包的经济生活的重要性。

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2020年度诺贝尔文学奖的得主是美国女诗人露易丝·格卢克（Louise Glück）。瑞典学院在斯德哥尔摩做了这一宣布。

三名来自美国和英国的科学家因发现丙型肝炎病毒而荣获今年度的诺贝尔奖。因为他们的成就，数以百万人的生命得以拯救。

本周五（10月9日）， 挪威诺贝尔委员会公布2020年度诺贝尔和平奖的获得者为联合国世界粮食计划署。联合国世界粮食计划署发言人菲里说，这是令联合国世界粮食计划署倍感“骄傲的时刻”。

评委会指出，全世界的卖方、买方、纳税人都因这两名经济学家的研究成果获益，“拍卖无所不在，涉及我们的日常生活。 ”

米尔格龙和威尔逊双双供职于斯坦福大学。他们早被视为本年度热门获奖候选人。欧洲经济研究中心主任瓦姆巴赫（Achim Wambach）在先就表达了应向米尔格龙和威尔逊授奖的愿望。他指出，这两位经济学家奠定了拍卖理论及其应用的基础，他们参与了对1993年美国电信管理当局首次拍卖国内无线电频率的设计，这一设计后在全球得到应用。他表示，现在，拍卖已成为管理的一种“全能工具”。

2020年度诺奖各奖项均名花有主

这样，本年度诺贝尔奖各奖项得主名单公布完毕。上周，医学、物理、化学、文学及和平奖得主名单即已先后公布。每个奖项的奖金额为1000万瑞典克朗（约值96万欧元），比2019年多100万克朗。

因对全球消除贫困所作的杰出贡献，去年的经济学奖由印度国际经济学教授巴纳吉（Abhijit Banerjee ）、美国麻省理工学院发展经济学教授迪弗洛（Esther Duflo）和美国发展经济学家、哈佛大学教授克雷默（ Michael Kremer）分享。其中，迪弗洛教授是诺贝尔经济学奖问世以来的第二名女性得主。

Nobelpreis Wirtschaft 2020 Paul R Milgrom und Robert B Wilson (Anders Wiklund/picture-alliance/ TT)

在斯德哥尔摩的颁奖宣布

非“经典”诺奖

诺贝尔经济学奖是唯一一个与设奖人阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱无关的奖项。该奖由瑞典央行于上世纪60年代末设立，非严格意义上的经典诺贝尔奖。不过，该奖仍和其余众奖项一样在12月10日诺贝尔冥诞日颁发。

今年，因新冠疫情，将不像往年那样在斯德哥尔摩和奥斯陆举行盛大颁奖仪式，而是在规模明显缩小的不同框架内进行。在除和平奖之外的所有其它奖项的颁奖地斯德哥尔摩，授奖仪式计划不按传统在辉煌的音乐厅而是以视频方式在市政厅举行，届时，将连线在各国的各位获奖人。

自1969年设立以来，迄今只有一名德国人获得诺贝尔经济学奖：1994年，波恩大学教授莱因哈徳·塞尔滕（Reinhard Selten） 与普林斯顿大学教授纳什（John Nash）和斯坦福大学教授约翰·海萨尼（John Harsanyi）因对非合作博弈理论所作出的开拓性贡献而共享殊荣。

 

 

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