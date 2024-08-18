两名伊朗人徒步逃亡至德国

德黑兰与柏林相距超过4000公里。越来越多担心受到迫害的伊朗人前往德国寻求庇护。两名伊朗人向德国之声讲述了他们的逃亡之旅--包括乘坐飞机、船只，以及步行。

（德国之声中文网）经过一个半月漫长而冒险的逃亡之旅，两名伊朗男子奥米德（Omid）和米拉德（Milad）成功抵达德国。现在他们已向德国政府提交庇护申请。

2022年9月，库尔德女青年阿米尼（Jina Mahsa Amini）被伊朗道德警察以佩戴头巾方式不符合德黑兰政权着装规范为由逮捕，她在拘留期间去世，年仅22岁。

在随后的暴力冲突中，至少有500人丧生，超过2万人被捕。联合国谴责镇压行为犯下"反人类罪"。

阿米尼之死令越来越多人离开伊朗。

两名伊朗逃难者用照片记录了逃亡之旅 图像来源: Privat/DW

逃离迫害、压迫和虐待

米拉德现年35岁，是伊朗政权的批评者之一。他不愿透露自己的姓氏，在接受德国之声采访时表示，自2008年以来，他经常参加反对政府的抗议活动，并因此面临严厉镇压。

米拉德指称伊朗安全部队在2022年示威活动中朝他的眼睛开枪，导致他一只眼睛失明。

之后，他被捕并在狱中遭受虐待。米拉德表示，书面承诺不会再参与抗议活动后，他才被释放。

另一名逃亡者奥米德今年28岁，他同样不愿透露姓氏。据他自己所说，2017年之前一直从事警察工作。

他告诉德国之声，之所以会丢掉工作，是因为其拒绝参与伊朗安全部队以及像巴斯基（Basij-Miliz）这样忠于政权的准军事组织对人民进行的镇压。

巴斯基由愿意效忠并维护伊朗伊斯兰教法政权的人组成，经常被用来镇压抗议活动。奥米德表示："对我来说，重要的是，我没有参与压迫我的同胞。"

拒绝参与镇压的结果就是，他也被捕入狱，直到后来在退伍军人父亲的帮助下重获自由。

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最初一段分开而行

奥米德和米拉德均于2023年3月离开德黑兰，两人都想去德国，但他们是在逃亡途中才认识的。

首先飞往伊斯坦布尔。将其作为第一站是因为，伊朗公民前往土耳其进行短期旅行不需要签证。

其后继续前往希腊。米拉德说道："我步行了四天，中间有一段还得坐船。"

但具体是在哪里坐船他现在已经记不清了。船靠岸后，一个阿富汗蛇头接应了他。收完钱后，蛇头把他送上了一辆巴士，前往何地未知。

当米拉德已经坐上巴士时，奥米德仍在希腊的荒野中步行 - 三天的时间里没有任何食物来源。"只能靠从树叶和沼泽里收集到的水维持生命，真的非常困难。"他说道。

"我们只有一个背包，包里装了一些坚果和两瓶水。背包不能太沉，不然就走不动了。"

米拉德表示一路逃亡过来总共跨越了十到十一条边境线，但具体都有哪些国家他说不上来，能记得的只有塞尔维亚，在那里，他被警察抓了六次。

奥米德仍记得在克罗地亚遇上警察的遭遇。他称当时被警察威胁："我们会把你送回伊朗！"

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在塞尔维亚会合--然后一同前往德国

奥米德和米拉德在塞尔维亚相遇，并决定一起继续逃亡。最后一段逃往德国的路程，他们徒步前行。

两人表示，在德国边境，他们受到了"良好的，完全是人性化的对待"。现在，他们已经在德国提出庇护申请，目前仍在审批中。

奥米德表示，希望德国政府继续为伊朗逃亡者提供支持。"这些人被迫离开亲人，放弃住所财产，远走他乡，为了继续生存下去。"他说道。

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