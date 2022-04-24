 两名乌克兰记者获德国之声言论自由奖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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时政风云

两名乌克兰记者获德国之声言论自由奖

乌克兰记者叶夫根尼·马洛莱特卡和姆斯提斯拉夫·切尔诺夫冒着生命危险记录了马里乌波尔被围困过程。这两名勇敢的新闻人被授予本年度德国之声言论自由奖。

Freedom of Speech Award 2022, Evgeniy Maloletka, Fotojournalist, Ukraine

摄影记者马洛莱特卡在前线

（德国之声中文网）2022年德国之声言论自由奖得主分别是自由摄影记者叶夫根尼·马洛莱特卡（ Evgeniy Maloletka）和为美联社工作的视频记者姆斯提斯拉夫·切尔诺夫（ Mstyslav Chernow ）。他们共同记录了乌克兰东南部港口城市马里乌波尔被俄军围困和破坏的过程、医护、殡仪人员的工作，以及无数受害者的痛苦。 

他们拍摄的被俄罗斯炸弹摧毁的妇产医院的图片传遍了全世界。在接受德国之声采访时，马洛莱特卡描述了他和切尔诺夫是如何在马里乌波尔冒着生命危险从业、如何艰难生存的。

战斗爆发 

马洛莱特卡说，从俄罗斯认可所谓的 "顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国 "的独立地位之日起，他们两人都意识到会有战争，只是不知会在哪一天爆发，但两人都相信，俄军一定会试图攻占马里乌波尔从而建起通往已被吞并的克里米亚半岛的陆上走廊。两天后，俄军开始入侵，两人已抵达亚速海滨的这座港口城市。 

Freedom of Speech Award 2022, Bildauswahl

马里乌波尔一座居民楼遭俄军炮击（摄影：马洛莱特卡）

马里乌波尔是乌克兰首批遭俄军攻击的大城市之一。马洛莱特卡陈述说："我们拍摄到了炮弹击中居民楼的画面。最初，遭攻击的是马里乌波尔东区，其它城区相对平静，在那里你可以工作、或多或少正常活动。"

保卫马里乌波尔 

在接下来的日子里，越来越多的乌克兰官兵进入马里乌波尔。马洛莱特卡告知："大批部队进入市内，因为，城外阵地已无法守住。以后，对市中心地区的炮击更猛，空袭增加，俄间谍的侦察和破坏活动加大了局势的不安全性。" 

从那时起，在马里乌波尔市内行动异常困难，街上行人和车辆越来越少，甚至电话连接也渐次中断，最后一次通话是在3月10日。他说："人们惊慌失措，问我们发生了什么。他们试图获得任何信息，要求提供人道主义通道"。

Freedom of Speech Award 2022, Bildauswahl

医院成为空袭目标（摄影：马洛莱特卡）

葬于后院

这两名乌克兰记者记录到了殡仪人员从医院收运尸体的场面。因许多公墓无法进入，死者被埋在了后院。随着遇难者数量不断增加，人们不得不设置群藏坑。他告知："挖了一个长约30米、深约3米的大坑，来自医院的尸体被放在这里。" 

这两名记者也见证了孩子如何成了战争死者："我们拍摄到的所有送医院抢救的孩子最后都死了。有的15岁，有的出世才3个月。" 他说，他们永远都无法忘记孩子们的死亡情景。

城市毁灭 

随着时间的延续，马里乌波尔的基础设施几乎完全被毁。马洛莱特卡陈述说，除了医院，俄军还摧毁了一个消防站及该站的所有消防车："他们摧毁消防队，可能是要让消防人员再也不能灭火、无法从废墟中救人，并在民众中播下恐惧。" 

Freedom of Speech Award 2022, Bildauswahl

“在民众中播下恐惧”（摄影：马洛莱特卡）

他报告说，最后。俄军开进市区："驾着坦克，不分青红皂白，任意炮击，一个街区、一个街区推进。" 他愤怒指出："这是一种中世纪战术：如果不能拿下并守住一座城市，就摧毁它。"

妇产医院被炸 

3月9日，炸弹击中一家有产科部的医院，这两名记者当时就在近旁。马洛莱特卡回忆说："我们听到一架飞机的声音，然后传来声爆炸声，感受到一个非常强烈的冲击波，四周房屋窗户碎裂。我们看到，那里的一切都被打碎了。人们惊恐不已，纷纷跑出地下室。孕妇被抬走。画面非常残酷、暴力。" 

俄方称，医院建筑用作军事阵地，储存军事装备。马洛莱特卡根本不信。他指出，该医院只是部分被用作临时战地医院。

来自俄军士兵的危险

这两名记者立即奔向了遭到严重破坏的医院，采访产科部孕妇。就在这时，突然出现了俄军坦克。马洛莱特卡回忆说："我们在医院里躲藏了差不多一天。我们穿上白大褂, 扮作医生，摄下了俄军坦克隆隆驶过的场面。"

Freedom of speach award 2022, Evgeniy Maloletka Fotojournalist, Ukraine

摄影记者马洛莱特卡

 3月12日上午，一支乌克兰特种部队设法将这两名记者送到了一个安全些的地方。马洛莱特卡说，"我们不再有车，只能以非常有限的方式在市里活动。我们得到警察的帮助，接通卫星进入互联网，得以传输信息。" 

最终，有关方面建议他们应去安全的地方。他说："我们被告知，如果被俄罗斯人抓住，他们会强迫我们对着镜头说他们想要我们说的话。我可不想亲身体验俄罗斯特工部门如何对待被捕者。" 

Freedom of Speech Award 2022, Mstyslav Chernov, Videojournalist, Ukraine

摄像记者切尔诺夫

离开马里乌波尔

3月15日，这两名记者终于离开了那座被围困城市。马洛莱特卡回忆说："我们开得很慢。直到扎波罗热（ Saporischschja ），从马里乌波尔到奥里奇夫（ Orichiw ），一路上每个村庄都至少设有一个检查站。我们总共通过了大约15或16个俄罗斯检查站。我们担心他们会拿走我们的电话，所幸没有发生。那天晚间，我们终于越过了俄军和和乌军之间的火线。"

殉职和受伤的媒体人 

乌克兰总检察长办公室报告说，战争爆发以来，已共有18名媒体人被杀害、各4名男女记者遭绑架、3人失踪、13人受伤。除乌克兰人外，其中有19人来自第三国，其中包括英国、捷克共和国、美国、丹麦、阿拉伯联合酋长国、爱尔兰、瑞士、法国、立陶宛，以及俄罗斯。 

自2015年起，德国之声颁发言论自由奖，表彰在保护人权和媒体言论自由方面发挥了重要作用的个人或组织。 

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