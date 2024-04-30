两名乌克兰伤兵在德国遇刺身亡

两名乌克兰伤兵在巴伐利亚疗养期间遭遇凶杀，犯罪嫌疑人是一名俄罗斯人。此案同俄乌战争是否有关联？慕尼黑检察院至少不排除案件有政治背景的可能性。

（德国之声中文网）基辅方面证实，在巴伐利亚小城穆尔瑙（Murnau)遇刺身亡的两名男子是乌克兰伤兵，事发前，他们正在德国境内接受治疗。乌克兰媒体报道称，乌克兰外交部长库列巴已责令外交人员同德国安全部门保持密切联络，确保犯罪嫌疑人依法受到严厉惩处。

库列巴对德国安全部门能够在事发后第一时间内逮捕犯罪嫌疑人表示感谢。据称，犯罪嫌疑人是一名现年57岁的俄罗斯男子。他涉嫌在周六杀害了两名乌克兰人。上周六，在穆尔瑙一家购物中心的停车场上，人们发现了两名身负严重刀伤的男子。

同俄乌战争有关？

慕尼黑检察机关已经接手了案件的调查工作。检察院一名发言人表示，目前还不能排除案件有政治背景的可能性。慕尼黑检察院下属的巴伐利亚反极端及恐怖主义中心(ZET)具体负责此案。

巴伐利亚内政部长赫尔曼：案件仍在调查中。 图像来源: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance

此前，警方曾表示，截至目前为止，并没有证据显示该案同俄罗斯发起的侵乌战争有关联。德国生活着数十万俄罗斯人及乌克兰人。

两名遇难乌克兰男子分别为23岁和36岁。检察机关称，上述两人的死亡原因都是刀伤，其中23岁男子在事发现场被发现时已经死亡，另一名36岁男子则是送院抢救后不治身亡的。周日，法官已经批准了对犯罪嫌疑人的逮捕令。一名警方发言人表示，三名男子在案发前可能就已经相识。

巴伐利亚内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）对巴伐利亚广播电台表示：“有证人称，案发前，就曾看到三名涉案人员在一起。有线索显示，涉案人员当时曾饮酒。这一切都有待进一步调查。”

（德新社，法新社）

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