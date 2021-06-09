两名中国人在尼日尔遭绑架

（德国之声中文网）上周六（6月5日），一家中国矿业公司的两名工作人员在尼日尔西部与马里和布基纳法索交界地区被武装人员绑架。尼日尔蒂拉贝里大区（Tillaberi region）的行政长官卡提拉（Tidjani Ibrahim Katiella）周一对法新社证实了这一消息。

卡提拉称，遭绑架的中国人“持有勘探金矿的许可”，但在此前接到在该地区活动的武装团伙的警告后，他们并没有返回住地。

事发地点位于萨赫勒地区三国（尼日尔、马里、布基纳法索）交界地带，是伊斯兰“圣战”分子的活跃地区，与基地组织及“伊斯兰国”接近的武装分子在上述三国均制造过暴力袭击。尼日尔同时面对该国南部极端组织博科哈拉姆（Boko Haram，又译博科圣地）的持续威胁。目前尚不清楚是谁实施了此次绑架。

中国在非洲许多地区积极开采矿产和其它原材料。2006年中国与尼日尔签订了一份扩大勘探和开采铀、黄金和石油的协定。最近一次中国人在尼日尔遭绑架发生在2007年，中国核工业建设集团（CNEC）的一名雇员被活动在该国北部的图阿雷格族（Tuareg）反叛组织“尼日尔正义运动”（MNJ）劫持。

当时该组织声称，这是“对同尼日尔军方合作的中国公司发出的最后通牒”。经过数日谈判后，被绑架的中国工程师被释放。

中国的制造业和出口经济推动了对原材料的巨大需求，政府和企业投入巨资，在整个非洲展开矿产开发。除了传统工业所需的石油、铜和铁，非洲还蕴藏丰富的稀土资源，包括电子产品制造必不可缺的钶钽铁矿。据估计，非洲的钶钽铁矿储量占全球总量的75%。此外非洲的铂和钴储量均占到全球的90%，黄金和铀储量分别占到全球的50%和35%。

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（法新社、德新社）

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