两千万人信用分数不够 被禁止搭乘飞机和火车

（德国之声中文网）偷税漏税、不按时缴纳罚款或身上被搜出毒品: 在中国，这类有违法行为的人已经不再像从前那样只是受到传统的惩罚。凡是被列入失信黑名单的人，法院越来越多地采用限制其旅行自由的方式，无论是在国内还是出国旅行。

据中国社会信用信息中心的备案记录，2018年, 中国政府对大约1750万起违法案例的当事者实行了旅行限制，禁止他们购买飞机票。还有550万人次被限制乘坐高铁及软卧。

13亿中国人的社会信用评分制度

惩罚失信者的活动自由旨在发挥威慑作用，教育他们遵法守法。中国国家媒体近日发表文章对所取得的成果表示自豪。

《环球时报》的文章称，中国在建立社会信用评分制度方面取得了 "巨大进步"。这些惩罚措施已经对中国的"失信者"发挥了作用。

中国党和国家政府多年来一直在为13亿中国人制定全面的社会信用评分制度。目前，该制度仅限于个别项目。

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国家对公民的监视大幅度增加: 当局系统地收集个人的通信、行动和支付数据。由于中国没有三权分立，也没有法治，国家可以相对容易地收集和评估各种数据。人权组织对这一制度提出严厉批评。美国政府称中国的社会信用评分体系为 "奥威尔式制度"、 国家通过该体制几乎控制着人们生活的方方面面。