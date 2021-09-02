两加拿大人遭中国关押满千日 数百人游行吁北京放人

(德国之声中文网) 中国官媒《环球时报》上周披露两名加拿大人案件的新细节後，周日有数百名支持斯帕弗 (Michael Spavor) 与康明凯 (Michael Kovrig) 的人士在加拿大首都渥太华举行游行，纪念两人在中国被关押的第1000天。

除了渥太华外，在加拿大与世界其他多个城市，包含布鲁塞尔丶纽约丶华盛顿丶首尔和新加坡都举行了类似的游行活动。在渥太华的活动中，康明凯的妻子纳吉布拉 (Vina Nadjibulla) 向法新社表示：「这些都是不公正的拘留。」

她在活动中也强调：「这些游行是为了声援我们的麦克，是为了纪念他们的力量和韧性，也是为了呼吁加拿大政府采取行动，最终打破僵局，让他们回家，尽一切可能结束这种不公正的拘留。」

斯帕弗与康明凯于2018年12月被中国政府逮捕，并被指控从事间谍活动，渥太华称这是对加拿大根据美国逮捕令拘留华为财务长孟晚舟一事所做出的报复。两名加拿大人今年三月在中国受审，而上个月，中国法庭判斯帕弗11年的监禁，康明凯的案件则还未做出宣判。

另一方面，孟晚舟的引渡听证会上个月也在加拿大温哥华的法庭划下句点，预计下个月会公布裁决日期。这些看似针锋相对的逮捕行动使渥太华和北京的关系陷入冰点，加拿大总理特鲁多称对中国对两名加拿大人做出的指控是「莫须有的」。

此外，中国官媒《环球时报》1日发布独家报导，称斯帕弗在中国期间，曾在不同时间多次拍摄中国军事装备照片和影片，并将部分照片提供给境外人士。另外，斯帕弗也被认定为是康明凯的重要关系人，长期提供康明凯各种资料，让康明凯根据这些资料写报告。

「一个艰难的里程碑」

在渥太华参加集会的人士包含加拿大外交部长加诺 (Marc Garneua) 和一些反对党的议员，以及美国驻渥太华大使。加诺在一个声明中表示，中国政府关押两名加拿大人的行为，已剥夺了他们好多年能与家人相处的时间。他表示：「这样的关押必须停止，康明凯与斯帕弗必须回家。」

康明凯的妻子纳吉布拉忍住泪水告诉群众：「这是一个艰难的里程碑。他们已经被关押1000天了， 心碎丶痛苦丶不公正的感受是真实的。这种沉重感，我感觉到了，我们都感觉到了。」

她说，康明凯在狱中写的信中描述了他的苦难，并补充说：「他在没有窗户的小牢房里每天做的一件事就是踱步走7000步。他绕着圈走7000步，并经常拿着一本书阅读，背诵歌曲，祈祷，那是约五公里的勇气和沉思。而今天，他将不会独自行走。我们所有人将陪伴着他。他知道这件事正在发生，他知道我们和他在一起。这给了他力量。」

斯帕弗的兄弟保罗告诉记者，斯帕弗花了很多时间阅读丶冥想丶做瑜伽。他表示：「一千天是很长的时间。今天只是另一天，但这是另一个没有我们的迈克尔回到我们身边的日子。」

中加关系成大选焦点

两名加拿大人遭中国政府判刑关押的案件，除了让中加关系陷入僵局外，也让两国关系成为了即将登场的加拿大选举的焦点。加拿大总理特鲁多目前民调正落后于他的主要对手丶保守党领袖奥图尔 (Erin O'Toole)，奥图尔持续要求对中国采取更强硬的态度。

她上周六在温哥华向媒体表示：「我们必须与中国的共产党领导层打交道，因为它们的作为与特鲁多先生的期望不同。他总是与加拿大的利益和价值观格格不入。所以我已经说过，加拿大将再次成为人权方面的领导者。」

当被问及外界批评他的政府没有采取足够措施让两名加拿大人获释时，特鲁多5日表示，他的政府在过去的1000天里透过所有能掌握的方式向中国政府施压，要求他们释放两名加拿大人。他告诉记者：「我们不会停止，直到两位迈克尔返家与家人团聚。」

(路透社丶法新社)

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