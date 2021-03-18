两加拿大人案未解 康明凯妻奔走救夫

(德国之声中文网) 前加拿大外交官康明凯22日在被中国政府关押超过两年後，因间谍罪首次出庭接受审判，而在经历了一整天的闭门审判後，北京市第二中级人民法院22日晚间针对案件发布声明，表示康明凯与其辩护律师有到庭参加诉讼，法庭「将依法择期宣判」。

康明凯的妻子纳吉布拉 (Vina Nadjibulla) 在22日晚间得知消息後告诉德国之声，她对22日的结果并不感到意外，且目前为止，她对康明凯的案情了解的仍不多。她说：「我今天与过去833天关注的都是麦克 (康明凯) 的自由，我希望尽一切可能找到让他获释了方法。」

她也提到，康明凯持续从狱中写家书给她，他在信中细数自己的狱中阅读的书籍丶进行的各项运动与在脑中持续背诵的歌曲。她说：「这些行为都是让他努力保持精神上强壮的状态。」

纳吉布拉表示，过去两年多对她来说是个「艰难的考验」，但她认为与康明凯在狱中的情况相比，她所经历了考验不算什麽。

她说：「麦克的处境要艰难的多了，我从他身上汲取了相当多的力量和灵感。我也持续按照他的要求，努力不懈地为他的自由奔走，并呼吁美国丶加拿大与中国政府透过外交方案来结束他遭关押的情况，让他回到加拿大。」

纳吉布拉向德国之声表示，康明凯与迈克尔被卷入了一场巨大的地缘政治争端，而她关注的一直是康明凯是无辜的，且他必须被释放。她说：「作为康明凯的家属，我一直在外面扮演异议人士的角色。我能做的是恳请加拿大与其他相关政府优先处理麦克的案子，尽可能让他获释。」

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 上周在阿拉斯加与中国高层会晤时，曾直接向中方提起两名加拿大人的案件。对此，纳吉布拉向德国之声表示，她很感谢美国总统拜登与其他政治领袖的支持，但她也重申，康明凯的案件已拖太久了，而他与迈克尔 (Michael Spavor) 的「不公正拘留」必须尽快结束。

她说：「麦克与斯帕弗正在忍受的痛苦必须结束，我希望这三国政府能尽快找到解决他的处境及引渡案件的前进道路。」

中加持续交锋

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 22日重申，中国任意拘留两名加拿大人的作法是不可接受的，并强调加拿大不会放弃解救他们两人，直到他们回到加拿大为止。同日，来自26国的外交代表现身在北京的法庭外，声援加拿大政府的立场。

加拿大驻中国大使馆临时代办倪杰民（Jim Nickel) 对在场媒体表示，他对於不被允许参与康明凯案件的法律程序，以及整起案件缺乏透明度感到十分不安。他形容26国外交官齐聚法庭外的举动是为康明凯发声，要求中国政府立即释放他。

中国外交部发言人华春莹22日也在例行记者会上为中国拒绝让各国外交代表入庭旁听一事做辩护，批评加拿大纠集一些国家驻华使馆人员，「对中方依法处理加在华公民个案指手画脚丶说三道四，是对中国司法主权的粗暴干涉」。

华春莹重申：「康明凯丶迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，中国法院严格依法审理案件，并充分保障二人各项诉讼权利。因案件涉及国家秘密，有关法院依法不公开开庭进行审理，无可指责。我们奉劝加方，搞『麦克风外交』丶拉帮结派对中国施压的做法绝不会得逞，到头来只会是枉费心机。」

中国在2018年12月逮捕了康明凯与商人斯帕弗，而在那之前不久，加拿大警方根据美国的逮捕令拘留华为财务长孟晚舟。中国政府始终坚称两名加拿大人遭拘留与孟晚舟案关。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。