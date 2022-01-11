两剂科兴疫苗之后打什么加强剂?

(德国之声中文网) 根据牛津大学周一 (1月24日)报道，一项研究发现，前两剂打中国科兴疫苗的受试者，第三剂再施打阿斯利康 (AZ)、辉瑞 (Pfizer)或强生 (J&J)生产的新冠疫苗，能显著提高抗体水平。

巴西卫生部资助这项研究，由巴西和牛津大学的研究人员进行实验，并将结果发表在《柳叶刀》医学杂志。研究中邀请包括来自巴西圣保罗和萨尔瓦多市的1240名志愿者，其中最后有效地数据来自1205人。

这些志愿者被分为4组，在施打科兴疫苗后6个月接受科兴及其他三种疫苗的加强剂。研究发现，如施打科兴作为第三剂，也可以增加了抗体，但使用不同的疫苗时效果更好。

这些研究人员表示，研究发现科兴疫苗这样的灭活疫苗，加上腺病毒或是mRNA疫苗能够显著提升对抗德尔塔 (Delta)和奥密克戎 (Omicron)病毒变种的能力。

研究显示，在加强剂量之前，只接种两剂的受试者抗体水平很低，只有20.4%的18-60岁成年人和8.9%的60岁以上成年人具有可检测的中和抗体水平。根据这项研究，这些抗体在每个强化疫苗方案中都有明显增加。

牛津大学疫苗小组主任兼研究负责人波拉德 (Andrew Pollard)说：「这项研究为许多使用灭活疫苗......的国家的决策者提供了重要选择。」巴西研究的负责人克雷门 (Sue Ann Costa Clemens ) 也说，这些数据可以指导其他低收入和中等收入国家建立最优化和可负担的强化计划。

然而，12月的另一项研究发现，与其他毒株相比，科兴的两剂和加上辉瑞的强化剂量疫苗对奥密克戎变体的免疫反应较低。

科兴生物的疫苗使用了从中国一名病人身上分离出来的新冠病毒菌株的灭活版本制成，目前在50多个国家获得批准，包括巴西、中国、阿根廷、南非、阿曼、马来西亚、印度尼西亚和土耳其。

病毒载体疫苗，如阿斯利康和强生开发的疫苗，使用另一种病毒的弱化版本来传递基因指令对抗病毒。

辉瑞公司和BioNTech公司的mRNA疫苗则是传递带有制造病毒蛋白指令的病毒蛋白，以教导身体如何抵御感染。

(牛津大学、柳叶刀)

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