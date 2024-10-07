两位美国科学家获诺贝尔医学奖

本年度的诺贝尔生理学或医学奖授予两名美国科学家，表彰他们发现microRNA（小分子核糖核酸）及其在转录后基因调控中的作用。

（德国之声中文网）2024年度诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家维克多·安布罗斯（Victor Ambros） 和加里·鲁夫昆（Gary Ruvkun）。他们发现了microRNA（小分子核糖核酸）及其在转录后基因调控中的作用。

现年70岁的安布罗斯在位于沃赛斯特的马萨诸塞大学医学院任教，72岁的鲁夫昆在哈佛大学医学院从事研究。两人将分享1100万瑞典克朗（约合97万欧元）的奖金。

诺贝尔奖委员会在瑞典卡罗琳斯卡皇家医学院的新闻发布会上指出，两位科学家的突破性发现揭示了一种全新的基因调控（gene regulation）原理，这种原理已经被证明在多细胞生物（包括人类）的发育和生理功能具有至关重要的意义。

他们的研究关注一个十分基础的问题：为什么一个生物体里的每一个细胞携带的是相同的遗传信息，最终却发展成为功能截然不同的细胞。答案是，这取决于遗传信息如何受到调控，而小分子核糖核酸在其中扮演关键角色。

具体而言：一个生命体的每一个细胞尽管都拥有相同的染色体，但是不同的细胞类型依然具备不同的特性。比如肌肉细胞和神经细胞就具有完全不同的功能。相同的基因能够让细胞发育出不同的功能，正是仰赖于两位科学家发现的调控原理。这一发现为理解生物体功能及其如何发育开辟了新的维度。

例如若没有microRNA，细胞和组织可能无法正常发育，异常调节可能导致癌症，基因突变导致先天性听力损失、眼睛和骨骼疾病等疾病。除此之外，基因调控出错，可能导致癌症、糖尿病或自体免疫疾病等慢性病。

小分子核糖核酸microRNA又可写为miRNA，不同于mRNA（信使核糖核酸）。与后者相关的研究获得了去年的诺贝尔生理或医学奖。

(综合报道)

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