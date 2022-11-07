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中华人民共和国全国及地方各級人民代表大会和中国人民政治协商会议两者合称时的简称，一般在每年3月在北京举行。
全国人民代表大会是中国最高国家权力机关，作用上类似西方国家的国会或议会。政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要统一战线组织。每年的中国两会，是政府总结工作，宣布新政策的时期，也因此格外受中国和海外媒体各界关注。北京在两会召开期间，也会特别加强安全保卫工作。
本周末，中国官方公布的新冠最新感染病例连续突破半年以来的新高。卫生部门官员表示在继续执行严格防疫措施措施的同时，也会严厉整改“防控简单化、一刀切、层层加码”的情况。
中國兩會於3月11日上午落幕。會後，李克強隨即舉行例行的總理記者會。李克強在記者會上稱，這是他擔任總理的最後一年。從經濟、疫情、俄烏、港台到中美關係，李克強怎回應？
中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。
香港新冠疫情持續肆虐，單日死亡數字再創新高，每天新增數上萬宗確診。這個彈丸之城成為兩年以來，中國境內疫情最嚴重的城市。北京領導人在兩會期間，對香港抗疫發放的訊息和指示也上升至政治層面。
俄烏戰爭使全球糧食供應價格波動的同時，中國國家主席習近平3月6日在兩會上重申糧食安全。新冠疫情爆發以來，中國強調多次提及糧食安全問題，儘管稱「供應無虞」，但中國農業部部長唐仁健日前亦坦言「今年糧食生產又遇到了很大的困難」。
有评论认为，中国驻乌克兰大使馆就俄罗斯入侵乌克兰事件连续发表三次自相矛盾的声明，其背后体现的，实则是中国对俄罗斯入侵乌克兰事件的巨大误判，是中俄联盟的脆弱本性。
在周六开幕的全国人大会议上，中国总理李克强做政府工作报告时强调，2022年经济发展面临更多风险和挑战，预期国内生产总值增长率在5.5%左右。与此同时，中国的国防预算增幅突破7%，也引发国际关注。
中國的兩會於週五展開，其中週六登場的全國人民代表大會是各界矚目的焦點。專家告訴德國之聲，中國政府預計會公布2022年的GDP增長目標，也會為習近平在二十大尋求第三任做準備。
本年度的中国全国人大会议将于3月5日开幕。外界预计，中国政府将在大会上公布更多刺激经济措施，以应对当前增速放缓的形势。由于今年年底将召开新一届的党代会，全力维稳的中共当局需要确保就业率。此外，乌克兰的战火也极大增加了宏观经济的不确定性。
据传中国当局想在3月份的两会上宣布2022年至少5%的增长预测，但现在疫情遍地开花，加上严格的清零政策，有机会达到这个水平吗?
一年将尽，又是回顾与展望的时刻，2021年的中国开头从习近平与美国新任总统拜登互动开始，展开了以中美对抗为主轴的事件，还有哪些新闻事件标志了中国这一年所面对的挑战？
有评论认为，在“新时代”的逻辑下，北京可能会希望彻底让香港“脱胎换骨”，在社会、经济、文化各方面消除当前反对派的动员和再生产能力，实现一种“有香港特色的一国两制”成功模式，目前的政制改造充其量是一种“前期准备”。
中国全国人大几乎全票通过了香港选举制度改革的决议，德语报刊对此进行了一边倒的抨击。《商报》认为，北京此举将进一步降低欧盟议会批准《中欧投资协议》的可能性。《新苏黎世报》感叹，香港的“部分民主”就此沦落为“假民主”。
2021年中国两会结束，外界纷纷把目光集中在香港选举办法的修改。而政论家白信认为，另一个修法动作同样具有重大意义。与此同时，美中竞争以及新冷战的耳语弥漫在北京的两会会场内外。
中国最新出炉的五年规划，引发了德语报刊的高度关注。《南德意志报》认为，北京强调“内循环”，意味着一个依赖国际合作的开放中国已经成为既往。《新苏黎世报》则指出，美国强硬对华，反而会促使中国加快经济改革。
中国人大11日下午表决通过完善香港选举制度的草案，透过增加选委会与立法会的席次来提升「爱国者」占有的席次。专家认为，这个局势发展显示中国持续在限制香港的政治自由。
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