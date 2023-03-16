中华人民共和国全国及地方各級人民代表大会和中国人民政治协商会议两者合称时的简称，一般在每年3月在北京举行。

全国人民代表大会是中国最高国家权力机关，作用上类似西方国家的国会或议会。政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要统一战线组织。每年的中国两会，是政府总结工作，宣布新政策的时期，也因此格外受中国和海外媒体各界关注。北京在两会召开期间，也会特别加强安全保卫工作。