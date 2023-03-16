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中华人民共和国全国及地方各級人民代表大会和中国人民政治协商会议两者合称时的简称，一般在每年3月在北京举行。
全国人民代表大会是中国最高国家权力机关，作用上类似西方国家的国会或议会。政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要统一战线组织。每年的中国两会，是政府总结工作，宣布新政策的时期，也因此格外受中国和海外媒体各界关注。北京在两会召开期间，也会特别加强安全保卫工作。
中國國家主席習近平3月10日在兩會上以2952票「全票當選」引發正反討論，會中許多發言也備受關注，就在中國網友熱烈討論時，他們發現有關敏感詞條已經遭到過濾。
在经历了十年的动荡清洗之后，在经历了将近半年的权力过渡期之后，刚刚结束的人大会议产生出了一个怎样的权力体系，将对未来中国政治有着如何影响，是最近几天各界都关心的问题。
刚刚结束的中国两会上，习近平以全票当选国家主席，这也使他成为毛泽东之后唯一一位集党政军大权于一身、连续执政三届的中国最高领导人。
路透社引述熟悉内幕的消息人士，中国国家主席习近平下周计划出访俄罗斯，与俄罗斯总统普京在莫斯科举行会晤。《华尔街日报》报道称，结束对莫斯科的访问之后，习近平可能会与乌克兰总统泽连斯基进行通话。
中国两会落下帷幕。新上任的政府总理是前上海市委书记李强。他与前任李克强的名字虽只一字之差，但两人之间却无甚关联。国际媒体如何看待和评价新组成的新“习李”政府？
中國人大於13日上午結束，為橫跨兩週的兩會劃下了句點。習近平在閉幕致詞中再次提及「九二共識」及「堅定統一」，李強也在他作為中國新總理的首秀記者會中，回答了中外媒體的問題。兩人具體說了什麼？
周日的人大会议上，人大代表们又一致批准了四位副总理、各部委负责人、央行行长、审计长等的提名人选，敲定了习家军一统天下的态势。
正在召开的中国全国人大会议确认了习近平的第三届国家主席任期，新一届的领导班子也几乎全由习近平的亲信组成。《法兰克福汇报》指出，这将让习近平更加难以了解真实情况，《每日镜报》则认为，中国将因此丧失竞争优势。
随着本周「两会」的落幕，专家们表示，中国共产党的举措是为进一步集权做出的努力，但习近平的第三个任期内也将面临巨大挑战。
中国国家主席习近平本周五迎来他的第三个五年任期。分析人士认为，对于这位中国政治强人而言，目前是一个关键时期，无论是经济增长还是中美关系等方面北京现在都面临挑战。
隨著習近平開啟下一個五年任期，迎面而來的是眾多懸而未解的挑戰，包含中國經濟趨緩、中美關係緊張、台海局勢動盪等。專家如何解析中國新局？
中國「兩會」持續召開，其中有13名「台灣省」人大代表出席，其中一位更稱兩岸統一有助解決台灣缺蛋、缺電問題，台灣人怎麼想？
本次中国两会期间，中国高层对中美关系的表述在德语媒体中引起热议。中国党和国家最高领导人习近平公开谴责以美国为首的西方国家对中国进行"遏制""围堵"和"打压"。中国新任外长秦刚更坦言，中美关系存在"脱轨"风险。
中国外长秦刚周二在两会外长记者会上回答中外记者提问。在记者会上，秦刚对美国言辞强烈，对日本教训语气十足，谈台湾问题念宪法，谈“战狼外交”引孔子。针对秦刚的言论，白宫回应称美中关系不变，台湾外交部则表示台湾主权属于台湾人民，两岸互不隶属。
中國公布了一份中央機構全面改革方案，著眼於金融、科技和數據領域的調整。在中美關係日益緊張、西方競爭加劇之際，該方案表明了習近平哪些執政目標？
正在北京举行的人大会议期间，中国将完成包括国家主席、总理以及人大委员长等重要领导职位的换届。尽管中国人大会议上的选举和投票通常只是走走形式，但新一届领导人的人员组成，仍是观察中国今后政治走向的重要参考。
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