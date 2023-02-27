“两会”将让中共权力更加集中

随着中国“橡皮图章”人大会议周末在北京召开，中国领导人习近平将正式开始第三次任期。与此同时，中共正准备进行更多机构改革。分析师们如何看待今年的“两会”？
（德国之声中文网）来自中国各地约3000名代表正齐聚首都北京，参加本周末开始召开的全国政协会议和全国人大会议，俗称“两会”。此次两会预计将批准一份担任政府关键要职的官员名单，通过一项政府机构改革计划，同时还将正式确立习近平担任国家主席的第三次任期。
今年的两会是换届之年，中国国家机构和全国政协新领导层将在两会上产生。专家表示，人大代表们预计将实施去年10月召开的中共二十大期间制定的主要政策。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）对德国之声表示：“我们要将全国人大视为党代会的延续，算是对党代会关键决策的落实。”
去年二十大期间，习近平打破惯例第三次任中共中央总书记，同时在中共最高决策机构中央政治局常委会进一步巩固其权力。本周末，习近平将第三次被宣布出任中国国家主席。
一些分析人士预测，集中权力这项主旨将贯穿此次会议。
台湾政治大学东亚研究所中国政治议题专家王信贤对德国之声表示：“过去的两会主要是关于人事任命和机构改革，事实上共产党早在会前就已经确定几个重要政府机构的领导人事，这表示今年的重点会放在机构改革上。”
“无论共产党决定如何改革关键政府机构，很显然向党内集中权力将是主旋律”，王信贤说。“这个举措主要源自中共二中全会公报中定义的情况。公报强调中国面临着复杂的国际环境，以及在保持国内稳定的同时启动改革的艰巨任务。”
除了改革最高层的党和政府机构外，一些分析人士还预测，共产党可能会通过将政治口号纳入宪法，进一步巩固习近平的领导地位。
澳大利亚国立大学政治学家宋文笛表示：“我们很可能会看到‘两个维护’被写入宪法，即维护习近平在党内的核心地位，以及维护党的中央集权。”
宋文笛对德国之声表示：“这是五年前取消任期限制的延续。这一次他们不仅在反映党对国家领导方面取得进展，更确切的说是在反映习近平在中国历史上独特作用方面取得了进展。”
鉴于中共高层官员皆为习近平拥护者，专家表示，两会后将揭晓的最终领导阵容将显示出，与习近平保持牢固的关系是关键。忠诚记录将决定谁会被分配到更重要的职位。
宋文笛指出：“即使在实现了赢者通吃的政治时代，习近平仍然对周围人的忠诚度不完全放心。”
政治学者王信贤补充说道，随着共产党权力向习近平收拢，他如今缺乏过去存在的“防火墙”来保护他免于任何意外危机的影响。这种情况最终可能对其造成威胁。
王信贤表示：“过去当事情发生时，中国总理李克强总是帮忙承担责任，但当那层防护消失时，一切都会直指习近平以及党的最高领导层。”
前上海市委书记李强有望成为新一任国务院总理。而负责国家发展和改革委员会的何立峰预计将出任副总理，主管所有经济事务。新加坡国立大学的吴木銮认为：“他（何立峰）很有可能接替刘鹤目前的职位。”
中国经济在过去三年受到疫情的严重影响。一些专家预计，中国2023年的GDP增长目标将介于5.5%和6%之间。
ING银行大中华区首席经济学家彭蔼娆(Iris Pang)表示：“我预计目标会相当高，因为中国经济正在回弹。”
她告诉德国之声：“一定要有一些实质内容支持GDP数字。虽然我不担心消费，但我对基础设施投资比较犹豫，因为今年到目前为止，地方政府特别债券的发行量减少很多。”
“这让我觉得或许今年的基础设施投资，可能不是一个很好的增长引擎”，她说。
彭蔼娆表示，除此之外，美国和中国正在进行的技术战可能促使北京在两会期间强调技术自力更生的重要性。
“中国的反应一直相当缓慢，我认为两会期间必须有一些应对这个问题的明确政策”，彭蔼娆说。“要有投资和人才的支持，这并不容易。”
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