两会在即 中国等待经济复苏

（德国之声中文网）在中国天津港自由贸易区的一家汽车销售店内，摆满了昂贵的汽车。但是这天上午，店内却看不到一位顾客。这里销售的都是直接从国外进口的豪华汽车，但是现在生意不好做。

商店经理辛伟（音译）说：“新冠疫情严重影响了我们的销售。从前我们每月可以销售30至50辆汽车，而现在只能卖10至20辆。德国汽车占我们月销售量的很大一部分，约占70％到80％。”

天津港是中国第三大港口。从国外进口的所有汽车中，有60％至70％是从这里再转运到中国各省的。乍看上去，这里似乎又恢复了以往的繁忙景象，不断有重型卡车驶向港口的集装箱码头。但是汽车经销商辛伟说，目前天津港的装卸量远未达到新冠疫情之前的水平。



辛伟说：“此前，每天都有船只给我们运货，每天都有新车运过来。发生疫情之后，我们的生意受到严重影响。来自国外的货运，特别是来自北美的货运被部分中止。现在我在国外订购的汽车无法运过来。我们没有办法改变现状，只能等待。”



自从有了统计数据以来，中国经济产能首次因爆发新冠疫情出现衰退。今年第一季度，国内生产总值同比下降6.8％。2月和3月经济几乎陷于停滞，虽然现在开始恢复，但许多领域仍然步履维艰。现在，人们期待即将在北京召开的全国人民代表大会能够发出将重新回到美好时期的信号。

德国墨卡托中国研究中心的政治学者何青山(Nis Grünberg)猜测，在延期召开的全国人大会议上，今年的增长目标将会修订为3%左右；“李克强也可能制订一个更灵活的目标，比如将今明两年算在一起，划出一个增长目标区间。”

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



驻华欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）也十分关注疫情之后中国的第一个经济目标。他说：“据世界银行估计，中国现在公布的经济增长目标可能在1%至2％之间。之后当然是采取刺激措施，这无疑需要大量资金。但是副总理刘鹤尤其会竭尽全力防止目前的巨额债务继续增加。”

欧盟商会主席伍德克认为，对于中国来说，难以再制定类似2008年金融危机之后那样的宏伟经济目标，情况发生变化也是原因之一。

伍德克说：“与2008/2009年相比当然有很大的差别。那时候中国还急需改善基础设施。但是现在，中国拥有世界上最好的机场和最佳的铁路网。需要建设的东西已经不多。或许还需要建设5G的基础设施，或者看看哪里还能投资。”

中国是否以及何时能够重振经济，对世界其他地区，尤其是对德国而言至关重要。中国的经济产出占全球国民生产总值的15％至18％。正是因为如此，等待中国政府在全国人民代表大会上发出信号的不仅仅是天津港口的汽车销售商。