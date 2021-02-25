两会召开 人们聚焦哪些议题？

（德国之声中文网）今年中国的两会即全国政协十三届四次会议和全国人大十三届四次会议分别以网络视频方式举行。各自的新闻发布会已定为周三（3月3日）、周四两天。

随着两会召开在即，委员代表们的建议提案备受关注。

在中国劳动人口进一步减少的背景下，有人大代表建议，取消生育限制，全面开放生育，并在税收、教育、医疗、就业等方面减轻养育家庭的负担。人社部此前表示，十四五期间（2021-2025年），中国劳动年龄人口预计会进一步减少3500万人，并从轻度老龄化进入重度老龄化。去年，中国共有1035万名新生儿，同比锐减15%。为鼓励生育，也有代表建议夫妻合休产假，男方产假在42天以上。

在教育方面，有建议提出解决中小学教师男女比例失衡问题。解决方案包括实施退伍军人教师培养计划、提高教师待遇水平、改革师范教育招生和培养体制、营造“尊师重教”氛围。

针对娱乐圈涉毒乱象的情况，有人大代表提出将“一次吸毒，终身禁演”写进法律规定。这条冲上搜狐微博热搜的消息很快被5亿人次阅读，讨论量超过3万。

去年由于新冠疫情突发，推迟近3个月的人大会议上没有制定具体的经济增长目标，今年是否会延续去年的这一做法？中国全国政协经济委员会副主任刘世锦对第一财经表示，可以尝试用由就业目标打头、GDP收尾的新的指标体系，因为就业数据是宏观指标，能够反映经济增长状态。他建议淡化GDP作为指标的作用。

环保和气候领域的两个关键词是“碳达峰”和“碳中和”。中国给自己下达的减排目标是2030年达到排碳峰值，2060年实现碳中和。为达标，有代表指出，应该在“十四五”末将非化石能源在一次能源消费中的比例提高至20%及以上，2030年力争达到30%。

两会召开意味着中国“十四五”规划正式落地，为集中解决所谓的“卡脖子”产业技术问题，有代表提出，“十四五”时期要提高科技创新水平。至于国家将做出怎样的规划与投资，双循坏将怎样启动，还有待关注。

中国独立政治学者吴强认为，特别值得关注的还包括中央和地方的关系，他们中间怎么讨价还价，这跟之后二十大上习近平的人事布局有直接的关系。他说，从十四五规划人们基本可以关注两个问题：一是军事化发展以及与之相配套的军工联合体的利益；另一个是中央和地方的关系，在各地方如何均衡分配，如何以十四五规划来解决地区发展不平衡的问题。

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