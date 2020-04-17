 两会何时召开？4月底或见分晓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

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时政风云

两会何时召开？4月底或见分晓

中国官方周五宣布，十三届全国人大常委会第十七次会议将于4月底召开，引发外界猜测，是否届时会公布今年“两会”的召开日期。此外，据港媒援引消息人士报道，全国政协会议将于5月21日至27日召开。

Volkskongress in China (Reuters/J. Lee)

资料照片：2019年两会期间的人民大会堂

（德国之声中文网）鉴于当时的新冠疫情，中国于今年2月决定推迟以往在3月初举行的"两会"（政协和人大）。新的开会日期至今尚未公布。
据香港NOW新闻周五（4月17日）援引消息人士称，今年中国全国政协会议将于下月（5月）21日至27日在北京召开，会期由以往的10天压缩为一周。按照惯例，中国全国人大会议的召开时间通常比政协会议晚2天，这意味着，今年的人大会议召开时间有可能是5月23开始。

Volkskongress in China (Reuters/T. Peter)

今年的两会因疫情原因推迟召开


与此同时，中国官媒于周五报道称，十三届全国人大常委会第十七次会议将于4月26日至29日在北京举行。外界猜测，两会的具体召开时间可能于该会议上揭晓。
报道称，中国十三届全国人大常委会第五十次委员长会议建议，十三届全国人大常委会第十七次会议的审议内容包括：固体废物污染环境防治法修订草案、公职人员政务处分法草案、生物安全法草案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议动物防疫法修订草案的议案、国务院关于提请审议著作权法修正案草案的议案、中央军事委员会关于提请审议人民武装警察法修订草案、关于授权国务院在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案的议案、关于提请审议批准《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于移管被判刑人的条约》的议案以及关于农村集体产权制度改革情况的报告等。
2月24日，中国第13届全国人大常委会决定，今年的全国人大会议延期召开。这是35年来（自1985年起），该会议第一次延期举行。此前，两会一直于3月举行，包括2003年的SARS疫情期间。

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