两中国人滞留台湾机场进入第四个月

(德国之声中文网) 颜克芬跟刘兴联滞留在桃园机场第一航厦二楼，迈入第四个月。

这两位中国籍的旅客声称自己是难民，也持有联合国难民署核发的难民证。 他们在泰国曼谷前往北京的途中，趁着在台湾桃园机场转机的时候，向台湾政府寻求政治庇护。

颜克芬说，长期处在低温空调的室内，让身体受寒，经常性的感冒。 晚上在沙发睡袋睡觉，睡眠质量不佳：“没有整觉，都是囫囵觉。 ”

颜克芬于1月25日投书苹果日报文章中说，说自己2014年被羁押在北京看守所时，曾经被安置在14度的冷气房，还被审讯的人浇茶水，因此患上鼻炎。 如今长时间待在机场，旧病又复发。

另外，他的伙伴刘兴联曾被审讯人士喂食大量不知名药物，因此患上高血压与糖尿病。 虽然病情稳定下来，晚上仍然常常咳嗽，难以入眠。

“我们也是很唐突跑到台湾来，给他们（台湾政府）工作造成一些不方便感到深深的歉意。 另一方面他们也给我们带来很多的人道主义的帮助。 ”颜克芬说，入冬之后，政府相关单位有给他们一些保暖衣物、马甲（羽绒衣）等御寒，也有给他们睡袋，让他们在沙发上睡觉时能舒适一些。

“只是我们没有想到台湾是个法治社会，因为没有通过难民法，方方面面阻力比较大，尤其在台海局势很复杂的情况下。 ”颜克芬说，他能理解现在台海局势复杂，许多人会对他们的身份有不同看法。

难民法的两难

在2016年，台湾就已经有立法委员把《难民法》带到院会讨论，一读已经通过，内政委员会的审查也通过，但是至今三年过去，仍然迟迟无法排入二三读的议程，法案也就无法迟迟无法通过。

深度参与人权议题的立法委员尤美女受访时表示，一个法案是否排入议程，要由党团跟行政院共同协商，因为时间有限，每个会期能通过的法案也有限。 至于难民法今年是否有机会排入议程，“还需要由党团去决定”。

台湾人权促进会秘书长邱伊翎表示，因为没有可以依循的法律，就算是国际认定的难民进来台湾，不论是申请政治庇护或是短暂停留，都必须由政府相关单位当作个案处理。 又因为缺乏审查机制，对于一个寻求庇护者是否有犯罪疑虑、有没有可能是间谍，都需要民间团体出面做担保。 甚至是生活起居的费用、前往第三国的费用，也由民间团体承担。

邱伊翎说：“今天这两位就是因为没有人认识他们，所以变成是没有人敢做这样的担保。”她说：“这就是为什么我们一直在讲说，要有一个难民法跟一个审查机制，否则一个人来到台湾是否能得到处置，就变成说是有认识的人他就幸运、没有认识的人他就很倒霉。 ”

前例已飞抵美国

去年五月，台湾关怀中国人权联盟曾经为中国维权人士黄燕做担保，协助黄燕入境。 在台湾境内滞留8个月之后，该联盟向德国之声证实，黄燕已经在台北时间1月25日中午12时左右抵达洛杉矶。

台湾关怀中国人权联盟杨宪宏接受德国之声采访，也证实他们在黄燕来到台湾之前，就已经有跟黄燕联络过。 他说：“现在最大宗的政治难民是在中国。 问题是现在中国出来的难民真真假假，很难判断。”

他认为中共是有计划性的在制造“假难民”。 为了避免接应到“假难民”，联盟有设置一些接应点，如果不是通过这些路径进入台湾，“假难民”的嫌疑就会拉高。

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虽然杨宪宏表示，通常台湾政府会承认联合国难民署（UNHCR）验证，但是当记者问到为何颜克芬、刘兴联二人都持有联合国难民身份证，却仍然无法入境台湾时，这位理事长表示：“我们没有办法判断这次我们的政府是怎么去做判断。 它不属于我们原来就知道的状况，所以这个事情我们就尊重我们政府的判断。 ”

这正好呼应了台权会邱伊翎的说法。

政府方面，移民署转发给记者的制式声明中，并未回答将来会如何处置两位中国籍人士。

陆委会发言人邱垂正受访时表示：“我们官方不管是移民署还是陆委会都在研拟各种方案，包括您看到的，透过民间团体邀请他来做专业交流合法入境，等待送往第三国去短期安置等，都还在研拟当中。”邱垂正也同意难民法若通过，对处理个案会有帮助。

针对台湾人担忧中国可能让间谍以难民的名义进入台湾，台权会秘书长邱伊翎认为，与其每次都让相关单位用个案处理，不如建立明确的审查机制，对寻求庇护的人所提交的证据进行让审查委员会进行正式查证。 就算法律通过可能会让更多人来台湾寻求庇护，也可以用法律规定台湾可以容纳的难民数上限。

邱伊翎说：“事实上我们中华民国在七零年代的时候，就已经曾经受理过四千多名的越南船民。 那为什么现在是二零一九年的台湾，却没有办法建立起审查程序跟处理机制？ 我们的经济状况有比七零年代糟吗，糟到连一个这样的个案都没有办法处理？”

颜克芬说，当初参与公盟，参与新公民运动，2013年逃出来的时候，前后流亡了一年多，才再回到北京。 回去之后一度入狱，关了三十多天，因为案件结案，取保候审就出来了。 但是，后来2014年香港雨伞运动，颜克芬在北京做响应，又听闻当局要大规模抓捕，就又跑到泰国。

“我在泰国一个诊所打黑工，就有华人带着泰国的警察来搜查，把我们三个员工都抓到警察局去了。 警署的人明确说就是要抓我嘛。 连诊所都没办法待了。”他说，咳嗽了几声：“搞得当时非常紧张。 吃饭睡觉都不正常。 脑子上面头发一绺一绺的往下掉。”

他后来跟在泰北的刘兴联取得联系后，就来到了台湾。 现在他住在桃园机场，头发长回来了，但活动空间也就桃园机场管制区的一个走廊，每天只能从这边走到那边，那头走到这头。 能用手机，也能投稿给报章媒体，只是，不知道多久才能晒到太阳。