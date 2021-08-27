两个阿富汗人的故事：被驱逐与被援救

这是两个阿富汗人不同命运的故事。一个曾经从德国被遣返回国，如今和家人绝望地生活在喀布尔，每天都面临生命危险；另一个曾经从挪威被遣返回国，这次幸运地成为德国首批救援的7名阿富汗人之一，来到了汉堡。
（德国之声中文网）当枪声在喀布尔街头响起时，法哈德（化名）将他3岁的儿子紧紧抱在怀里，对他撒了一个谎。不远处正在举行一场婚礼。他说："射击快乐。"向空中鸣枪是阿富汗的一项婚礼传统节目，用来向新娘和新郎表示祝贺。
"我的儿子还不能理解他的国家发生了什么。他只是非常害怕那些巨响。"法哈德说，他无法向孩子解释事实真相。
每天，法哈德都会在Facebook写下他的境况。自2016年底以来，1000多名阿富汗人从德国被驱逐回国，他是其中的一员。
他父母双亡，只身前往德国。刚到德国时，他还是一个未成年人。他在德国没有任何犯罪记录。尽管德国的朋友全力帮助他，但是他的庇护申请还是被拒绝了。
和法哈德一样，每年都有成千上万的阿富汗人试图在德国获得居留许可，但大多徒劳无获。大约六成阿富汗人的庇护申请遭到拒绝。直到8月11日--塔利班夺回喀布尔的前四天--德国内政部才暂停了备受争议的对阿富汗人的驱逐遣返。
尽管受到人权组织的批评，但德国政府长期坚持其立场，认为阿富汗足够安全，持续将庇护申请失败者遣返回国。目前，按照法律裁决，仍有大约30,000名居住在德国的阿富汗人应该离开。
像法哈德这样已经被驱逐过一次的人，再也没有机会得到德国救援。但他已经走投无路了。他说："如果塔利班发现我曾经长居德国，他们会杀了我。"
事实上，塔利班掌权以后，像法哈德这样被遣返回国者比其他人面临更多危险。阿富汗移民咨询和援助组织（AMASO）负责人加富尔（Abdul Ghafoor）证实了这一观点。
加富尔解释说，那些在西方生活过的人在塔利班眼里是一种威胁。因为他们在国外生活过，可能改变了生活方式。
加富尔说的也是他自己的经历。他曾经逃到了欧洲，2013年被挪威驱逐并遣送回阿富汗。回国后，他成立了一个非政府组织--阿富汗移民咨询和援助组织（AMASO），以帮助其他被驱逐回国者以及境内流离失所者。
加富尔说，并非所有被驱逐者都在他们寻求庇护的国家犯了法，但是回国之后日子不好过。他说："阿富汗的大多数人认为，这些人一定犯了错，才会被驱逐出境。"
加福尔因其工作而为人所知，这也使他自己面临生命危险。长期以来，家人和朋友向他施压，要求他再次离开阿富汗。"我不断收到威胁，但我能够应对这些。"他说，在很长一段时间内，他都不想离开。但塔利班占领喀布尔后，他发现自己别无选择。他迅速销毁了办公室里所有包含姓名和地址的文件。
如今，加富尔处于安全环境。这是距离喀布尔近7000公里的汉堡。在阿富汗，他很快就被列入了令人艳羡的救助名单，成为8月17日德国联邦国防军第一架疏散航班上仅有的7名乘客之一。他坐在空荡荡的机舱里，难以控制激动的情绪。他在电话中告诉DW，"在整个航程中，我一直在流泪。"
当加富尔获得安全时，法哈德继续生活在现实的噩梦中。自从塔利班入侵喀布尔以来，他的妻子不敢离家半步，只有他外出张罗日常事务。德国朋友给他寄了一些钱。目前，他身上还有大约20欧元的现金。他不知道这些钱花完以后怎么办。
除了杂货店，喀布尔几乎所有的地方都关闭了。街上人烟稀少，很少见到孩子。很少见到孩子。鲜有妇女冒险出门，不得不出门的话，也需要男性亲属陪同。塔利班上次统治阿富汗时，对妇女的权利进行了严格的限制。
到处都是持枪者。法哈德一次又一次地被塔利班士兵拦住审问。"你是谁？你要去哪里？你的职业是什么？你曾经为警察或外国人工作过吗？" 同样的问题，反反复复地问。他总是说，他要去买一些食物，并报上一个假名字。"你必须撒谎来保命。" 他说，到目前为止，塔利班还没有要求他提供身份证明或其他证件。
有几次，法哈德还带上了他的儿子。这个孩子一直在哭闹，想要出去呼吸新鲜空气。为了不吓到孩子，法哈德说这些持枪的大胡子是新来的警察。又是一个白色的谎言。法哈德不相信他的家人很快会有机会逃离喀布尔。
抵达德国之后，加富尔一直在不停地工作。每天，他都会收到来自家乡的信息和求助电话。他利用社交媒体渠道，试图组织援救行动。他还与仍在阿富汗当地的员工保持联系。他很为他们担心。他说："我还没能为他们做些什么。"
是否想留在德国或欧洲？加富尔目前难以回答。"我甚至还不能理解所发生的一切，变化太快了。此时此刻，我仍然感到有些迷茫。"
注：法尔哈德是化名。出于安全原因，本文隐去了他的真名。
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