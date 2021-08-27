两个阿富汗人的故事：被驱逐与被援救

（德国之声中文网）当枪声在喀布尔街头响起时，法哈德（化名）将他3岁的儿子紧紧抱在怀里，对他撒了一个谎。不远处正在举行一场婚礼。他说："射击快乐。"向空中鸣枪是阿富汗的一项婚礼传统节目，用来向新娘和新郎表示祝贺。

"我的儿子还不能理解他的国家发生了什么。他只是非常害怕那些巨响。"法哈德说，他无法向孩子解释事实真相。

每天，法哈德都会在Facebook写下他的境况。自2016年底以来，1000多名阿富汗人从德国被驱逐回国，他是其中的一员。

他父母双亡，只身前往德国。刚到德国时，他还是一个未成年人。他在德国没有任何犯罪记录。尽管德国的朋友全力帮助他，但是他的庇护申请还是被拒绝了。

备受争议的遣返

和法哈德一样，每年都有成千上万的阿富汗人试图在德国获得居留许可，但大多徒劳无获。大约六成阿富汗人的庇护申请遭到拒绝。直到8月11日--塔利班夺回喀布尔的前四天--德国内政部才暂停了备受争议的对阿富汗人的驱逐遣返。

尽管受到人权组织的批评，但德国政府长期坚持其立场，认为阿富汗足够安全，持续将庇护申请失败者遣返回国。目前，按照法律裁决，仍有大约30,000名居住在德国的阿富汗人应该离开。

塔利班眼中的危险分子

像法哈德这样已经被驱逐过一次的人，再也没有机会得到德国救援。但他已经走投无路了。他说："如果塔利班发现我曾经长居德国，他们会杀了我。"

事实上，塔利班掌权以后，像法哈德这样被遣返回国者比其他人面临更多危险。阿富汗移民咨询和援助组织（AMASO）负责人加富尔（Abdul Ghafoor）证实了这一观点。

加富尔解释说，那些在西方生活过的人在塔利班眼里是一种威胁。因为他们在国外生活过，可能改变了生活方式。

加富尔说的也是他自己的经历。他曾经逃到了欧洲，2013年被挪威驱逐并遣送回阿富汗。回国后，他成立了一个非政府组织--阿富汗移民咨询和援助组织（AMASO），以帮助其他被驱逐回国者以及境内流离失所者。

加富尔说，并非所有被驱逐者都在他们寻求庇护的国家犯了法，但是回国之后日子不好过。他说："阿富汗的大多数人认为，这些人一定犯了错，才会被驱逐出境。"

来到安全的汉堡

加福尔因其工作而为人所知，这也使他自己面临生命危险。长期以来，家人和朋友向他施压，要求他再次离开阿富汗。"我不断收到威胁，但我能够应对这些。"他说，在很长一段时间内，他都不想离开。但塔利班占领喀布尔后，他发现自己别无选择。他迅速销毁了办公室里所有包含姓名和地址的文件。

如今，加富尔处于安全环境。这是距离喀布尔近7000公里的汉堡。在阿富汗，他很快就被列入了令人艳羡的救助名单，成为8月17日德国联邦国防军第一架疏散航班上仅有的7名乘客之一。他坐在空荡荡的机舱里，难以控制激动的情绪。他在电话中告诉DW，"在整个航程中，我一直在流泪。"

“你必须撒谎来保命”

当加富尔获得安全时，法哈德继续生活在现实的噩梦中。自从塔利班入侵喀布尔以来，他的妻子不敢离家半步，只有他外出张罗日常事务。德国朋友给他寄了一些钱。目前，他身上还有大约20欧元的现金。他不知道这些钱花完以后怎么办。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



除了杂货店，喀布尔几乎所有的地方都关闭了。街上人烟稀少，很少见到孩子。很少见到孩子。鲜有妇女冒险出门，不得不出门的话，也需要男性亲属陪同。塔利班上次统治阿富汗时，对妇女的权利进行了严格的限制。

到处都是持枪者。法哈德一次又一次地被塔利班士兵拦住审问。"你是谁？你要去哪里？你的职业是什么？你曾经为警察或外国人工作过吗？" 同样的问题，反反复复地问。他总是说，他要去买一些食物，并报上一个假名字。"你必须撒谎来保命。" 他说，到目前为止，塔利班还没有要求他提供身份证明或其他证件。

有几次，法哈德还带上了他的儿子。这个孩子一直在哭闹，想要出去呼吸新鲜空气。为了不吓到孩子，法哈德说这些持枪的大胡子是新来的警察。又是一个白色的谎言。法哈德不相信他的家人很快会有机会逃离喀布尔。

为仍在阿富汗的员工担心

抵达德国之后，加富尔一直在不停地工作。每天，他都会收到来自家乡的信息和求助电话。他利用社交媒体渠道，试图组织援救行动。他还与仍在阿富汗当地的员工保持联系。他很为他们担心。他说："我还没能为他们做些什么。"

是否想留在德国或欧洲？加富尔目前难以回答。"我甚至还不能理解所发生的一切，变化太快了。此时此刻，我仍然感到有些迷茫。"

注：法尔哈德是化名。出于安全原因，本文隐去了他的真名。

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