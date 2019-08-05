两个议员代表团访华被拒 德联邦议院向使馆抗议

（德国之声中文网）德国联邦议院就中国政府拒绝为议会代表团发放签证一事向中国驻德使馆表达了抗议。目前，有两个议会代表团都未能获得前往中国的入境签证。

德国绿党议会党团周六(8月3日)对外表示，中国方面不接受绿党议员鲍泽（Margarete Bause）参加联邦议院数字化议程委员会访华团。

鲍泽在接受德新社采访时表示："中方表示，只要我在代表团的名单上，委员会就不能去中国访问。这种做法是完全不可接受的。"她说："我认为，这就是（中国方面）尝试用这种方式让那些为人权大声疾呼的议员都消声。"她还强调，德国联邦议院绝不应该接受中国的这种做法。

绿党议员鲍泽一直以来为生活在中国新疆的维吾尔族裔的人权发声。最近一两年来媒体不断对新疆"再教育营"的情况进行报道。今年5月，负责印度太平洋地区安全事务的美国国防部助理部长薛瑞福(Randall Schriver)曾对媒体表示，中国已经将超过100万名穆斯林押入新疆"集中营"。他说，中共当局正在动用安全力量把中国境内的穆斯林大规模关押，这一数字甚至可能逼近300万。北京方面指责维吾尔人在新疆地区制造袭击和骚乱。

此外，近期在香港议题上，鲍泽也多次表态支持民主派示威者。

德国联邦议员数字化议程委员会原定计划于8月23日至9月1日访问北京和上海。行程安排中包括代表团参观初创公司以及智能科技园区 。绿党议员鲍泽则是临时替代委员会负责人雅内则克（Dieter Janecek）加入了代表团，她本人是议院人权委员会的副主席。

鲍泽在一封写给委员会主席的信中明确表明，无论对于她本人还是议会党团联盟来说都没有理由放弃这次行程。她仍然会继续留在代表团里。她还说，绿党议会党团主席也支持她的做法。

另外，周一（8月5日）从联邦议院人权委员会也传出消息，其原定于9月的访华计划也不得不取消，原因同样也是中方不予入境许可。该委员会主席、自民党籍议员延森（Gyde Jensen）对德意志电台表示，在伙伴式对话中，即便是不爱听的话题也应该有谈论的空间。这次行程除了安排了北京之外，还计划前往新疆以及西藏。

此前，该委员会成员、基民盟藉议员布兰德(Michael Brand)告诉媒体，中方拒签的行为是在向敢于明确提中国人权议题的人示威。他强调，德国联邦议会人权委员会今年的工作重点依然是“中国宗教少数群体的状况”。

值得一提的是，绿党议员鲍泽也是议会人权委员会的副主席。

洪沙/文山 （德新社、德意志电台）