两个月「软封城」结束 台湾将放宽防疫警戒

（德国之声中文网）随着每日确诊病例数逐渐下降，台湾今23日宣布，从下週开始将放宽对于疫情警戒。这是台湾5月中首次爆發严重本土疫情以来，首次放鬆警戒标准。

台湾 5 月中实施了「第三级防疫警戒」，其中包含了严格的室内5人、室外10人之聚会人数上限禁令，以及强制关闭娱乐场所、要求餐厅停止开放内用等防疫措施。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，7月27日至8月9日，全国疫情紧戒将从三级降为二级，原本严格的聚会禁令，也将放宽至室内上限50人、室外100人。

在二级警戒下，民众依旧得配合许多强制规范，如在外除饮食外需全程配戴口罩、进出公共场所需进行实名制登记等。部分场所如酒吧、俱乐部以及游泳池等则需维持关闭。

七月以来，台湾本土疫情逐渐趋缓。不仅台湾的七天平均确诊人数已从5月27日的高峰值494例，降至7月22日的23例；至少打完一剂的疫苗施打率，也将突破25%。

台湾大学公卫系教授陈秀熙曾在在记者会上说明，台湾的Covid-19 R0值已经连续1个月小于1，Rt值也已经小于0.5，加上确诊者的康復人数等来计算，还有医护、老年人等重点族群的疫苗复盖率已达到82%，认为台湾已具备解封的条件。

不过，陈秀熙也指出，随着新冠变异毒株Delta迅速蔓延，他认为即使7月26日后台湾防疫警戒降级，仍应维持目前的边境管制措施，也就是说，凡从高风险国家入境者，同样要有14天检疫并搭配3次筛检，尽可能来拦截具有更高传染力的Delta变异毒株进入台湾社区。

陈时中：别期望「清零」

然而，国际上的其他专家则有不同见解。经济学人智库 EIU 21日發布报告，认为亚洲的政府的「清零」策略使其难以和病毒共存，恐危及其商业復甦的动力。

EIU 在报告中点名中国、香港、台湾、新加坡、澳洲、纽西兰及越南等国家及地区，认为这些地方疫情以来的防疫表现都优于世界上其他地区，2020年整体的衰退程度也比较小。然而，随着欧美国家大多在疫苗施打后逐步开放、解封，採取清零政策的国家恐怕将面对经济上的挑战。

报告认为这些地区未来将逐渐从追求「零确诊」，改变为追求「低确诊」。但这也有赖于大规模的疫苗施打、低成本的病毒筛检以及清楚的防疫指引。

陈时中也在记者会上说，疫情已进入社区传播，加上变种病毒株影响，他也呼吁民众「别把希望放在清零」上，并表示防疫要在经济、疫情以及民众的防疫疲劳之间取得平衡。做到愈平衡，抗疫效果才会愈好。

(综合报导)

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