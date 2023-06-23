 两个月内13次被逼迁 王全璋律师等人不断遭威胁骚扰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2023

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时政风云

两个月内13次被逼迁 王全璋律师等人不断遭威胁骚扰

"709律师"王全璋与家人近期频繁被逼迁，以至于不得不将10岁的儿子送到亲戚家住。与他们有类似遭遇的还有其他律师。当局有可能要迫使他们离开北京。

Menschenrechtsanwalt Wang Quanzhang

王全璋律师2023年6月20日在现居的昌平家中向美联社记者讲述他与家人被逼迁的遭遇

（德国之声中文网）王全璋律师向美联社表示，他目前居住在北京郊区一处公寓，经常被断电。而他的同事包龙军律师则表示，他还在自己拥有的公寓居住，但多次被身份不明的男子团伙堵门而无法出门。二人都是"709律师"--2015年7月9日，数百名维权律师被逮捕。

人权观察组织高级中国研究员王亚秋在一份声明中表示，王全璋等律师近期的遭遇，在时间点上与一系列外国政要访华重合。4月初，法国总统马克龙访问北京，之后，德国外长贝尔博克访华，最近则是美国国务卿布林肯前往北京。她写道： "（与外国政要的）会晤原本是要发出中国在经济与参与上重新开放的信号。但对人权律师及其家人不人道的对待显示，当局想要的不过是加倍打压中国的公民社会。"

包龙军律师表示，今年4月中旬，维权律师余文生与妻子在前往会晤欧盟代表团的路上北京警方带走。与此同时，还有两位维权律师因"颠覆国家政权"指控被判处超过十年监禁。

Yu Wensheng

余文生律师4月就与妻子被警方带走

不明身份的男子团伙堵住包龙军和王全璋律师家门。两位律师相信，他们是警方非正式雇佣的，这在中国地方上是时常用来法外施压的一招。

包龙军住在自己的房子里，没有像王全璋律师那样被逼迁。但身着便装的男子团伙不时现身，有时不让他出门。他说，这样的骚扰是要迫使维权律师离开北京。他估计，当局可能是想要迫使他们返回自己的家乡。

王全璋律师与妻子李文足在北京一个半月内，已经从公寓到酒店到公寓不断被逼迁了13次。王全璋说，每到一处地点，就有便装男子成伙儿聚集，骚扰房东和邻居。有时，宾馆当天就要求他退房。最长的一次是一家酒店允许他们居住了九天。他们夫妇最后把十岁的儿子送到亲戚家去住。

而在最近一周，王全璋夫妇居住在北京郊区一栋公寓，房子是一个朋友的。这里屡次发生断电。王全璋说，第一次断电，在公寓外的电表箱里动了一个开关就好了。后来，他发现电表箱被人上了锁，以及断电到了必须有电工来修的程度。

“709律师”王全璋

王全璋与家人两个月内被逼迁13次

美联社记者周二在王全璋夫妇现居的公寓楼院子里看到不明身份的七名男子。为应付断电，王全璋夫妇二人安装了太阳能电池板给手机充电，购买了一些饮用水、大米和方便面。尽管他平静地描述这一遭遇，但他的沮丧溢于言表："当然，我相信我能过上平静的生活。我现在是过一天是一天。"

"709律师"李和平的妻子王峭岭也发推特表示，他们经历了多次被逼迁，包括最近被砸卧室玻璃以及拆院门。王全璋的妻子李文足最近一条推特是6月20日，入住现居公寓十天内第五次断电。

（美联社）

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