 丝路不是单行线 德国该如何行动? | 经济纵横 | DW | 01.09.2019

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经济纵横

丝路不是单行线 德国该如何行动?

为免遭美中贸易战碾轧，德国和欧洲该怎么做？德国经济界要求，欧洲人应有更多的战略考虑、态度更为坚决。

Deutschland China Railway Express im Containerhafen Duisburg (picture-alliance/Photoshot/Shan Yuqi)

（德国之声中文网）德国化学巨擘巴斯夫正面临一大挑战。该康采恩计划投资100亿欧元，在中国兴建一个新基地。董事会主席布鲁德米勒（Martin Brudermüller）强调， 这是巴斯夫迄今所作的最大决定，风险极大。他指出，世界正处在一场经济和技术分配战中，全球秩序和许多既有势力已然分解。

这让经济界举步维艰。布鲁德米勒指出，企业能影响成本和技术，但无法影响关税和其它市场准入壁垒、汇率变动、在政治及行政层面上的规范的解体。这位巴斯夫总裁强调指出，"我们就是需要有框架条件，从而知道，10年、20年、30年后，事情也能正常进行。" 他说这话，不只是考虑到计划在中国的这一投资。

"特朗普-名单"

游戏规则变动不定意味着什么，梅克尔布格（Natalie Mekelburger）亦可谓再清楚不过。她是德国汽车配件供应商科洛普（Coroplast Fritz Müller）公司首席执行官。这家中型家族企业生产各种电缆，包括也有用于电动汽车的高压电缆。科洛普在全球设有12个生产基地，其中3个在中国。在华生产的产品也输往美国。

Deutschland Wolfsburg Elektroanschluss zum Aufladen eines Elektroautos (picture-alliance/imageBROKER/Fotoatelier Berlin)

电缆--电动汽车的神经

梅克尔布格表示，贸易战是让企业最头疼的东西。她说，"我们每天都得扫一眼特朗普-名单，看看是否涉及我们"。她算了一笔账：只要有一种原料被加征关税，若加征10%，那么，她的企业每年就会增加成本200万欧元；加征20%，成本就会增加400万欧元。

外交碰撞经济

经济界人士高度紧张。这一点，人们可以在外交部举行的驻外使节年度会议上明确感受到。作为嘉宾，布鲁德米勒和梅克尔布克也列席了本年度会议。德国驻外机构负责人每年在柏林聚会一次。按传统， 1000多名经济界人士在第二天加入约230名驻外大使行列，列席会议。今年会议的最大议题：贸易战、英国退盟、工业政策、气候保护。所有这些议题均与这一问题密切相连：政界和经济界该有哪些举措。

Botschafterkonferenz Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

联邦外交部长马斯（前排）、欧委会竞争事务委员维斯塔格、西门子总裁凯泽尔

DW.COM

对于习近平的“一带一路”来说，这是个好消息。近日德国老牌豪华轿车生产商保时捷宣布，将利用“新丝绸之路”上的铁路线向中国市场供应产品。 (04.05.2019)

中国希望用下一代数据技术连接非洲和亚洲，而西方国家在这方面则处于落后的地位。我们能否把互联网的未来交给北京呢？ (27.04.2019)

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“一带一路”是由中国在2013年发起的一项倡议，旨在加强中国贸易路径沿线国家的基础设施建设，打造更为高效的贸易区域网络。五年来，这一倡议已经囊括了全球200余个国家中的120余个，遍布世界各大洲。德国之声对此进行了一番盘点。 (09.12.2018)

数周前，中国下调人民币汇率后，联邦外长马斯指出，他曾读到这么一条消息：德国可从人民币的冲击中受惠。在驻外大使会议上，马斯外长表示，"这是保护主义者的逻辑！这是典型的'我的国家优先'思维。谁这么想，谁就完全没明白。"

"我们的回答在哪里？"

马斯大声疾呼欲走不同道路的国家携起手来。他指出，不是赤裸裸的竞争，而是在平等基础上的合作才是一种能保障制度生存下去的前提。面对大使们和经济界人士，马斯外长呼吁，致力于实现基于自由贸易和开放市场的多元化世界经济秩序。他指出，"如果我们不能密切合作、在全球范围处理未来几年、数十年的困难任务，最终，我们大家全会失败。"他强调，为此，欧盟必须在全球增加其分量，更紧密合作。

巴斯夫董事会主席布鲁德米勒更进一步。他要求建立政界和经济界战略联盟，从而能以更坚决的态度应对他国。他的话是这么说的："要是看到，韩国、日本、美国，还有中国，如何协调其力量、向全球提出开价，我有时会自问：我们对此的回答在哪里？"

现代殖民政策

布鲁德米勒在驻外大使会议上指出，新丝绸之路是一个例子：在一次东南亚国家联盟会议上，他曾问一名政府代表，中国人在建造基础设施项目上要求必须让中方投资集团获得承包权，政府方面如何应对中国人的这种"钳制"手法。这名政府人士回曰："我又有何选项？你们欧洲人虽有能力，但根本就不提供任何选项。"

Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns BASF (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

巴斯夫总裁布鲁德米勒

这位工业界头面人物表示，德国人和欧洲人必须作出更多努力。他说，让他愤懑的是，"我们没有表现出我们的可能性"。他强调，欧洲人不必谩骂新丝绸之路、诅咒中国人推行"现代殖民政策"，而是应该组成欧洲人自己的工业合股集团，并由国家担保，承受财政风险。他确信，"我们有足够的手段"。

丝绸之路是双向的。这位巴斯夫董事长指出，"你可以由东往西走，也可以由西往东去，……我们应更多审视我们自己，而不是一味责怪中国人抢走了我们的未来。"

中小企业态度如何？

作为一名中小企业家，梅克尔布格没那么无惧无畏。她感到德国政界对她的问题漠不关心。她回忆道，两年前，她的客户--中国一家国营企业--要求成立一家合资企业，但不是以友好协商的口气，而是一种明确的通报。谈判时，中方派出一个代表团赴德，科洛普在中国的所有3个基地都被该代表团看中。她指出，"所有这3个基地都生产中方瞩目的用于电动汽车的配件"。

China Seidenstraße l Chinas Xi kündigt mehr als 64 Milliarden US-Dollar bei Belt- und Road-Deals an (Reuters/N. Asfour)

中国主席习近平欲投资新丝绸之路640多亿美元

德方未动摇，经慎重考虑拒绝了中方的要求。梅克尔布格说，"我们不愿在中国完全任人摆布。"现在，她等着看，她的决定会有何种后果。她表示，最坏情况下，科洛普公司有可能会全然失去在华生意。

巴斯夫董事会主席布鲁德米勒对此并不惊讶。他指出，德方一定要始终握有某些中国人也想要的东西，"那样的话，你就有资格谈判，也便有了参与建构的手段。"

因此，他觉得，中国企业在德国和欧洲继续投资，是一件好事情："谁若在海外有了什么东西，那他也就可能失去什么东西，在与对方打交道时也就不会那么飞扬跋扈。"

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