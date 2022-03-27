丝绸之路通常是指欧亚北部的古代商路，西汉时以长安为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。

广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的，遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外，还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路、中古初年形成，在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路和与西北丝绸之路同时出现，在宋初取代西北丝绸之路成为路上交流通道的南方丝绸之路。