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丝绸之路通常是指欧亚北部的古代商路，西汉时以长安为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。
广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的，遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外，还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路、中古初年形成，在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路和与西北丝绸之路同时出现，在宋初取代西北丝绸之路成为路上交流通道的南方丝绸之路。
尼泊尔《加德满都邮报》报道称，到访尼泊尔的中国外长王毅在推动尼泊尔参与“一带一路”基建项目方面没有取得明显进展。报道称，王毅同尼泊尔外长卡德加共同签署的“九点协定”中甚至没有出现“新丝绸之路”的表述。
《商报》以"冯德莱恩的丝绸之路"为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力。德国《日报》则关注中国房地产巨头恒大集团，评论预测，中国政府很有可能会进行干预，以防恒大成为中国的雷曼兄弟。
匈牙利是欧盟内对中国“一带一路”最为积极的国家之一。现在，布达佩斯机场公司与河南机场集团签署了合作协议，意在打造一条“空中丝绸之路”。匈牙利有意成为欧中铁路与航空货运的枢纽。
澳大利亚政府只是叫停了与中国合作的几个小型基础设施项目，但已让中国政府颜面尽失。有专家指出，越来越多的国家开始警惕中国的野心，而德国政府成为西方国家共同对抗中国的“最大障碍”。
《法兰克福汇报》驻上海记者认为中国是新冠疫情下世界经济中的一座“孤岛”。虽然中国的经济复苏无疑是一个亮点，但是中国能否像上次全球金融危机之后再次拉动世界经济，便令人存疑了。《世界报》探讨北京想在北极开拓第三条丝绸之路的战略设想是否与俄罗斯合拍。
新冠疫情拖延了中国最重要的全球性基建项目的工程进展。在疫情危机下，“新丝绸之路”的合作伙伴们都在承受巨大的财政压力。不过到头来受益的可能还是中国。
中国的投资计划“新丝绸之路”推出六年，仍不被西方信任。但专栏作家泽林（Frank Sieren）认为，参与该计划的国家从中受益。
中国通过新丝绸之路开发新的贸易路线，引发一些忧虑和批评。贝塔斯曼基金会发布的一项研究则得出结论，包括欧美在内的西方国家在沿线国家的投资总额超过中国。
中国"新丝绸之路"一个分支的终点是德国的杜伊斯堡市。该市对于与中国伙伴的合作抱有很大期待。
对于习近平的“一带一路”来说，这是个好消息。近日德国老牌豪华轿车生产商保时捷宣布，将利用“新丝绸之路”上的铁路线向中国市场供应产品。
不能太天真地相信中国、北京其实只在乎自己的利益、中国不会太在意西方反对、切勿让丝绸之路变成单行道…在北京召开的“一带一路”论坛峰会，引发德语报刊的密集关注；几乎所有的评论文章，都对“一带一路”充满狐疑。
中国希望用下一代数据技术连接非洲和亚洲，而西方国家在这方面则处于落后的地位。我们能否把互联网的未来交给北京呢？
德国之声专栏作者Frank Sieren认为，本周在北京召开的第二届一带一路高峰论坛的主要目的是，让世界不再把中国的新丝绸之路计划视为威胁。
德国之声专栏作者Frank Sieren认为，尤其是在较贫穷的东欧国家，中国的“新丝绸之路”为人们渴望已久的“腾飞”带来希望，短视的欧盟几乎无法与之抗衡。
中国的"一带一路"计划不仅将东欧和希腊纳入版图，也延展至意大利。西欧国家该如何迎接此一挑战？奥地利和德国两名经济学家在 《法兰克福汇报》发表文章，提出打造"欧洲丝绸之路"的建议。该报另一篇文章聚焦中共对党员的严密监控。
英国脱欧僵局、中国势力扩展、特朗普主政白宫——德国经济界是如何看待这些挑战的？针对这些问题，德国之声采访了德国外贸和批发商协会（BGA）的主席宾格曼（Holger Bingmann）。
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