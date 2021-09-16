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丝绸之路通常是指欧亚北部的古代商路，西汉时以长安为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。
广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的，遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外，还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路、中古初年形成，在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路和与西北丝绸之路同时出现，在宋初取代西北丝绸之路成为路上交流通道的南方丝绸之路。
《商报》以"冯德莱恩的丝绸之路"为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力。德国《日报》则关注中国房地产巨头恒大集团，评论预测，中国政府很有可能会进行干预，以防恒大成为中国的雷曼兄弟。
德国汉堡港需要基建工程，但无力独自承担费用。中国航运巨头中远集团希望入股，并承担部分费用。来自中远的援手，在汉堡港部分企业和工会中却引发不安。
《新苏黎世报》指出拜登当选美国总统后的6个月里，执政方针包括对华政策基本沿用了前任特朗普的政策。《法兰克福汇报》认为，西方旨在抗衡中国的基建工程，至少在蓝图阶段充满了魅力。
匈牙利是欧盟内对中国“一带一路”最为积极的国家之一。现在，布达佩斯机场公司与河南机场集团签署了合作协议，意在打造一条“空中丝绸之路”。匈牙利有意成为欧中铁路与航空货运的枢纽。
澳大利亚政府只是叫停了与中国合作的几个小型基础设施项目，但已让中国政府颜面尽失。有专家指出，越来越多的国家开始警惕中国的野心，而德国政府成为西方国家共同对抗中国的“最大障碍”。
意中两国间的一项新协议使这一海港引起人们关注。它所处的位置具有战略意义，它扮演的角色引起争议。
《法兰克福汇报》驻上海记者认为中国是新冠疫情下世界经济中的一座“孤岛”。虽然中国的经济复苏无疑是一个亮点，但是中国能否像上次全球金融危机之后再次拉动世界经济，便令人存疑了。《世界报》探讨北京想在北极开拓第三条丝绸之路的战略设想是否与俄罗斯合拍。
德国科隆经济研究所日前发布了一份研究报告，指出 “一带一路”框架下的许多工程项目非但给受援国带来了巨大的债务风险，中国自身也因此面临不小的金融压力。
6月19日欧盟各国领导人召开视频峰会，其中最重要的话题就是设立至少5000亿欧元的重建基金，促进新冠疫情后的经济复苏。不过，在法国、德国、奥地利三国的经济学家眼中，5000亿欧元远远不够。
即将于本月完工的北斗卫星导航系统，比美国GPS、欧盟的Galileo和俄罗斯GLONASS等定位系统拥有更多卫星、定位更精准，提升对“一带一路”的太空服务能力。
由于全球爆发新冠危机，中国国家主席习近平在落实其“一带一路”倡议方面需要花费更多的资金和时间，但同时这也意味着新的机会。德国之声专栏作者泽林认为，重要的是在求稳与扩张之间找到平衡点。
对欧盟来说，一直难以找到针对北京的共同路线。德国之声专栏作者弗兰克·泽林（Frank Sieren）认为，新冠危机并没有使欧盟的这一努力变得更容易，即将担任欧盟轮值主席国的德国将面临挑战。
新冠疫情拖延了中国最重要的全球性基建项目的工程进展。在疫情危机下，“新丝绸之路”的合作伙伴们都在承受巨大的财政压力。不过到头来受益的可能还是中国。
中华人民共和国成立70周年。中国从发展中国家一跃成为世界经济强国，同时正致力通过新外交策略成为世界强权。
中国的投资计划“新丝绸之路”推出六年，仍不被西方信任。但专栏作家泽林（Frank Sieren）认为，参与该计划的国家从中受益。
中国通过新丝绸之路开发新的贸易路线，引发一些忧虑和批评。贝塔斯曼基金会发布的一项研究则得出结论，包括欧美在内的西方国家在沿线国家的投资总额超过中国。
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