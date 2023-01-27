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丝绸之路通常是指欧亚北部的古代商路，西汉时以长安为起点，经关中平原、河西走廊、塔里木盆地，到锡尔河与乌浒河之间的中亚河中地区、大伊朗，并联结地中海各国的陆上通道。
广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的，遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。除了上述的路线之外，还包括约于前5世纪形成的草原丝绸之路、中古初年形成，在宋代发挥巨大作用的海上丝绸之路和与西北丝绸之路同时出现，在宋初取代西北丝绸之路成为路上交流通道的南方丝绸之路。
德国《经济周刊》评价俄中之间并非合作无上限的伙伴关系，而是一种单方面的依赖关系。ntv关注中国数字丝绸之路的发展可能孕育出一种前所未有的新型软实力。
澳大利亚政府只是叫停了与中国合作的几个小型基础设施项目，但已让中国政府颜面尽失。有专家指出，越来越多的国家开始警惕中国的野心，而德国政府成为西方国家共同对抗中国的“最大障碍”。
对于习近平的“一带一路”来说，这是个好消息。近日德国老牌豪华轿车生产商保时捷宣布，将利用“新丝绸之路”上的铁路线向中国市场供应产品。
中国希望用下一代数据技术连接非洲和亚洲，而西方国家在这方面则处于落后的地位。我们能否把互联网的未来交给北京呢？
德国之声专栏作者Frank Sieren认为，本周在北京召开的第二届一带一路高峰论坛的主要目的是，让世界不再把中国的新丝绸之路计划视为威胁。
英国脱欧僵局、中国势力扩展、特朗普主政白宫——德国经济界是如何看待这些挑战的？针对这些问题，德国之声采访了德国外贸和批发商协会（BGA）的主席宾格曼（Holger Bingmann）。
通过“一带一路”，中国在欧洲的影响力也不断扩大。德国的中国问题专家鲁德华认为，在这种背景下，欧洲必须要制定自己的投资战略。
北京有意接近欧洲，为此，将在未来数十年里建起新丝绸之路贸易网。对德国经济而言，它是一种危险还是机会？
中国正致力于引领世界。北京投入巨资，沿古老的丝绸之路，建设港口、公路、铁路，在亚非欧之间建起一条贸易新走廊。这一雄心勃勃的计划是否会成功？
周一的德语媒体，关注了中国的海洋战略以及中欧之间的投资争议。
白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科从9月28日起对中国进行为期三天的国事访问。本周四，中国国家主席习近平同卢卡申科总统举行会谈，决定建立中白全面战略伙伴关系，并加快共建“一带一路”。
中国人现在可以在科伦坡继续修建港口了。斯里兰卡政府花了很长时间才做出了这一决定。德国之声专栏作者泽林认为，北京没有耿耿于怀，因为它需要这一基地。
伊朗是中国在中东最亲密的一个合作伙伴。如今随着伊朗受到的经济制裁即将被放松，中国计划将其纳入新丝路计划中。
本周，第四次中国和中东欧国家领导人会议召开。德国之声专栏作者泽林认为，西欧国家应该也关注此事，因为这也关系到他们的切身利益。
中国电子商务巨头京东9日在德国举行盛大的“德国馆”启动仪式，即在京东网站上增加“德国制造”的商品专卖区。对于海外代购军团来说，刘强东带领的所谓“正规军”又能否真正打动消费者呢？
斯里兰卡下周议会选举后，中国出资的科伦坡“港口城”项目有望恢复。北京青睐的候选人拉贾帕克萨在年初的总统大选中落败，但投资合作看来不会受到影响。
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