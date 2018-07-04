 「东铁」遭马国喊卡 马哈蒂尔排访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2018

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时政风云

「东铁」遭马国喊卡 马哈蒂尔排访华

马国新政府上任后雷厉风行减国债，上次叫停新隆高铁，这次拦截东海岸铁路，承包工程的中国首当其冲。另有消息人士透露，马哈蒂尔可能在近期访华。

Malaysia Mahathir Mohamad, Premierminister (picture-alliance/AP Photo/S. Asyraf)

现任首相马哈蒂尔

(德国之声中文网) 马来西亚政府宣布「东海岸铁路计划」停工，若要复工，必须大幅降价。

马来西亚财政部长林冠英3日发表声明，东海岸铁路计划 (ECRL)造价由原先的136亿美元上升至200亿美元，比政府原先估计的高出50%，使政府难以承担。除非大幅降价，否则无法复工。

东海岸铁路计划连接马来西亚东西岸，全长688公里，已于2017年8月开工。这是马来西亚最大的在建项目，也是中国"一带一路"倡议下的重要工程。

隔日，该工程案的承包商中国交通建设股份有限公司(CCCC)确认此事，表示他们已经接获停工通知。他们对此表达遗憾，并呼吁马来西亚政府遵守前朝所签订的合约。

前首相纳吉布在2016年签订合同，但他日前因贪污罪名遭到起诉，并且限制出境。

马来西亚已经支付约100亿令吉预付款，以及96.7亿令吉工程进度款。林冠英表示，若不得已进入「最坏的情况」，亦即工程取消，预付款可以收回。

他补充，将与相关单位进行协商。

马来西亚宣布已经喊停的工程共三项。除了东铁，还有两项输油管工程，背后都有中国支持。东铁由中国交通建设有限公司负责，输油管工程由中国石油与天然气公司得标。

马国财政部长林冠英表示，此决定主要是为了消减高达2.5千亿美元的国债。「我们将此决定通知相关单位，纯粹是本于合同中的条款，跟他们从哪个国家来无关。」

Malaysia | Ex-Premier Najib Razak festgenommen (Reuters/L. S. Sin)

纳吉布不仅被以贪污罪起诉，还被查抄上亿家产

一带一路重点项目

5月28日，马来西亚首相马哈蒂尔宣布喊停连接新加坡与马来西亚的「新隆高铁」。该高铁原计划2026年建成，预计造价170亿美元。

马国受到前首相贪污影响，国家债务节节升高来到2500亿美元。马哈蒂尔接掌新政府后，着手削减债务。

马哈蒂尔曾估计，通过放弃此类大型项目，马来西亚的国家债务将减少五分之一。

Indonesien Staatsbesuch von Mahathir Mohamad, Premierminister Malaysia (Biro Pers Setpres)

一名消息人士表示，马哈蒂尔暂时同意于8月中旬访华

马哈蒂尔即将访华？

据路透社报道，马来西亚和中国方面正在就马哈蒂尔近期访华的事宜进行沟通。

一名参与访问安排的消息人士表示，这位马来西亚总理暂时同意，于8月中旬访华。另一名马来西亚外交部的消息人士称，双方尚未确定具体日期，但马哈蒂尔“期待访问中国”。

目前，马来西亚官方和中国外交部都尚未对该消息做出表态。

罗法/王凡/夏立民(德新社、美联社、路透社)

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