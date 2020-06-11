东西方对比：口罩戴对了没有？

（德国之声中文网）经历了新冠疫情的爆发之后，德国人对于口罩的态度也从最初的抗拒、怀疑，转变为现在的自觉佩戴。根据防疫规定，凡进入超市、店铺等营业场所时，所有人必须佩戴口罩或者能够遮住口鼻的围巾。德新社驻东京、北京、首尔三地的记者观察发现，东亚地区和德国民众使用口罩的习惯大有不同。

在德国，佩戴自己缝制的口罩或者市售布制口罩的人相对较多。但是专家提醒，口罩不是只要戴了就能万无一失，还需注意摘戴方式。"有的人把戴过的口罩摘下来之后，直接往裤兜里一塞，手不断地触摸口罩外层表面，而且可能连续反复用两个星期都不去清洗消毒"，德国波恩大学医院的病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）不久前接受《新奥斯纳布吕克报》采访时警告道，"在这样的佩戴方式之下，口罩反而会成为滋生细菌和真菌的温床。"

而在东亚地区，很多人早已经习惯了出门佩戴口罩的生活，而且他们更倾向于佩戴一次性的医用口罩。虽然也有人佩戴布制口罩，不少日本人还在社交媒体上自豪地秀出自己图案各异、创意十足的布艺口罩，但实际在街上能看到的，还是一次性医用口罩居多。在韩国，有些人会每天更换新的一次性口罩，有些人则在用了几天、内层潮湿之后才将口罩丢弃。在中国也是基本上看不到自制口罩的踪影。

而东亚民众佩戴口罩的习惯也是在新冠疫情爆发之前就早已建立。比如在日本，每年一到春天花粉过敏高发季节，全国各地都有不少人佩戴口罩。而这样的习惯不仅可以减少接触病毒或细菌的几率，也可以避免感染他人。在韩国和中国，也常会有人为了阻隔空气污染而戴口罩。

而在疫情期间，口罩更是成为"刚需"。任何没有戴口罩的人，都将被禁止乘坐公共交通工具。韩国政府部门担心，随着炎热的夏季到来，可能会有更多的人因为害怕闷热而不戴口罩。在中国也有越来越多的人不戴口罩--尤其是在该国疫情整体得到控制的情况下。

不过在北京近日突然新增数十例本地感染病例之后，在首都的街道上佩戴口罩的人又重新多了起来。不过中国目前整体上对于佩戴口罩的要求已经放宽松，在户外可以保持人际距离的情况下，或者是在室内通风消毒条件良好的场所，已经不再强制佩戴口罩。

日本也认识到即将到来的潮热天气给口罩防疫带来的挑战。有关机构提醒人们注意，夏季戴口罩要谨防给身体造成负担。可以采取的措施包括多喝水、避免剧烈运动，以及尽量在可以和他人保持安全距离的时候摘下口罩透气。

目前有一些公司正在研发适合夏日使用、具备清凉和快干特性的口罩。德国有一些企业给员工配备了透明的面罩，它可以像遮阳帽一样戴在头顶，塑料的遮面板可以在一定程度上阻隔飞沫。相比捂住口鼻的医用口罩，这种面罩更加通透，即使炎热夏季佩戴也不会感到憋闷。但是这种面罩对于佩戴者飞沫的遮挡效果是否足以和口罩媲美，还是个问题。

雨涵/文木（德新社）