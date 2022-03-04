东航客机失事 中国民航发生罕见空难

（德国之声中文网） 据中国媒体报道，当地3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执飞昆明－广州时，在广西梧州市上空失联并坠毁。这架波音737客机上载有乘客123人、机组人员9人。事发后中国国家主席习近平迅速做出表态，称“惊悉东航MU5735航班失事”，敦促中国民航快速彻查空难事故的原因。

2010 年以后, 中国未报告过发生死亡超过5人的客机坠毁事故。中国人民解放军空军发生过严重空难事故，但外界得不到详细信息。

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空与中国国际航空、中国南方航空以及海航集团一起构成中国四大航空巨擘，均属国有。该公司成立于 1995 年，总部位于上海浦东国际机场，雇员79913人，多在国内。根据其 2021 年中期报告，该公司机队共有 749 架飞机，其中 291 架属于波音 737 系列。2021 年上半年，该公司运送旅客4400 万人次，亏损54亿元人民币（8.5亿美元）。

中国航空业

由于政府实施"零容忍"抗疫战略，阻止了大多数外国人来华旅行，并断然中止一度成功恢复的飞主要都市的航空旅游，各民航企业蒙受巨大经济损失。不过，据波音公司称，2020年，中国国内客机乘客人数首次超过美国，部分原因是，2019 年底新冠病例首次报告在中国发生后，该国相对较快地重新开放了国内航空旅行 。波音公司预测，该国民航年增长率达 5.4%，并将占全球未来民航运力增长的六分之一。

上一次严重空难

2010年8月24日，一架由河南航空公司运营的巴西造 ERJ 190-100在东北城市伊春降落时坠落于跑道附近，并燃起大火，机上 44 名乘客和机组人员全部遇难。调查结果显示，事故原因在于飞行员失误，在能见度减少的情况下夜间降落。

中国客机市场

中国是波音公司及其欧洲竞争对手--空中客车工业公司的最重要市场之一。这两家飞机制造商都希望中国民航企业在美欧市场需求趋缓之时继续购买。

中共当局则意欲用国产客机与之竞争，并最终出口。国有的中国商飞公司已生产一款短程支线客机 ARJ21，最多可载 105 名乘客，以及更大的短程客机 C919，最大载客量为 190人。该公司称，已在研制一款远程双通道飞机C929，可载290名乘客。

737 - 半个世纪的传奇 瞅准商机 60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

737 - 半个世纪的传奇 青云直上 1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

737 - 半个世纪的传奇 德国之秋 波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

737 - 半个世纪的传奇 与时俱进 80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

737 - 半个世纪的传奇 玻璃座舱 新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

737 - 半个世纪的传奇 乘客体验 波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

737 - 半个世纪的传奇 成长的烦恼 如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

737 - 半个世纪的传奇 廉航最爱 截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

737 - 半个世纪的传奇 强劲对手 在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

737 - 半个世纪的传奇 宝刀未老 为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。 作者: 崔牧



（美联社）

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