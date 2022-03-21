 东航失事客机MU5735航班第二部黑匣子被找到 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2022

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东航失事客机MU5735航班第二部黑匣子被找到

东航波音737客机MU5735航班失事的第7天，搜救人员找到第二部黑匣子。这架总共载有132名乘客和机组人员的客机21日从昆明飞往广州的途中在广西梧州市上空坠毁。经确认，航班上人员已全部遇难。

China Flugzeugabsturz Flugschreiber

（德国之声中文网）据新华社报道，当地时间本周日（3月27日）上午，东航失事客机MU5735的第二部黑匣子被发现。这部黑匣子是飞行数据记录器。此前驾驶舱语音记录器已在23日下午被发现。

央视新闻报道称，周日上午，在撞击点东侧山坡坡面1.5米土层下，消防员发现一橙色罐体，经专家确认，是"3·21"东航飞行事故客机的第二部黑匣子。

路透社报道，第二部黑匣子发现的地点距离客机坠毁地点约为40米。

目前这部黑匣子已经被送往北京的民航专业机构进行译码分析。

至此东航失事客机的两部黑匣子均已找到。

至此东航失事客机的两部黑匣子均已找到。

东航客机MU5735航班坠毁的原因尚无清晰判断。据中国官方的报道，搜救人员在事故现场没有检出常见无机炸药的主要离子成分，也没有检出常见有机炸药成分。

3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班在从昆明飞往广州的过程中，在广西梧州市上空失联并坠毁。失事客机机型为美国波音737-800，机龄不到七年。这架客机上载有乘客123人、机组人员9人。

26日晚间，中国国家应急处置指挥部新闻发布会通报，东航MU5735航班上人员已全部遇难。

东航MU5735航班空难终结了中国民航4227天、超过1亿小时的持续安全飞行纪录。这起空难也是1994年以来中国本土最严重空难。

1994年6月6日中国西北航空公司图-154型2610号飞机，执行西安-广州2303号航班任务，在陕西省长安县坠毁，160人遇难。

（综合报道）

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