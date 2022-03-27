东航坠机事件 为什么“非常复杂 极为罕见”？

（德国之声中文网）在东航MU5735航班坠毁事件一周年之际，中国民航局发布了《关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展情况的通报》。这份3月20日发布的通报指出，由于这起事故“非常复杂、极为罕见”，因此调查还在进行之中。

2022年3月21日，一架东方航空波音737-800型客机，在执飞MU5735次从昆明长水机场至广州白云机场的航班时，于起飞64分钟后自8900米高空快速下降，坠毁于广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近。飞机撞地后解体，机上123名旅客、九名机组成员全部遇难。

美联社指出，中国航空业自上世纪90年代发生致命事故之后，其整体飞行安全已经得到大幅提升，一年前的这起客机坠毁事件是一次罕见的失败。

中国民航局在周一发布的这份通报中强调，在事故发生后的一年时间里，技术调查组开展了现场勘查、资料检查、人员访谈、实验分析等大量工作，不过并未透露具体的调查发现。通报还称，技术调查组将在前期工作基础上继续开展原因分析及实验验证等工作，并根据调查进展情况及时发布相关信息。

这架失事客机的机组人员在与空中管制员失联之前，并未报告任何故障问题。在坠毁事件发生后一个月，中国民航局曾经表示，没有发现飞机本身技术状况、机组人员或者是天气等外部因素方面存在任何异常。

记录坠毁客机飞行数据的“黑匣子”被交给美国国家运输安全委员会进行分析。目前为止没有任何关于调查进展的信息发布。

为什么“非常复杂、极为罕见”？

这架失事客机是波音737-800型客机，东航公司于2015年引进，在坠毁之前飞行总架次接近9000次，飞行时长18000多小时。飞机在坠毁时撞向了广西梧州市藤县埌南镇莫埌村附近的一处山谷，在山腰处造成了一条大约20米深的凹陷，并导致附近森林起火。

东航客机坠毁后引起山林起火

民航局之后通报称，修复超过49000块飞机残骸碎片。坠机时的撞击力十分猛烈，导致“黑匣子”最后是在地下1.5米处发现的。

南京航空航天大学民航学院副院长邵荃对官媒新华社表示，大型运输航空事故调查的周期往往都超过一年，这主要是由于调查所面临的技术复杂性和不确定性，很多技术疑点、难点都需要反复论证，一些关键结论还需要得到工程实验的验证支撑，这都要耗费大量时间。

不过航空航天专业资讯平台FlightGlobal的亚洲部总编华尔德隆（Greg Waldron）则对路透社表示，中国民航局在飞机失事后一年发布的这份通报之简短程度有些不寻常。他认为其它亚洲国家通常在飞行事故发生一年之后发布的报告，都有数十页甚至几百页的篇幅，而且会包含详细的分析。

“这样做的目的并不是追究责任，而是为了提高整个行业的安全标准”，他说。

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虽然东航MU5735坠机事件和其它所有的空难悲剧一样，都很复杂，但是驾驶舱话音记录器和飞行数据记录器这两个黑匣子都在事故发生数日之后就找到了。“来自这些设备的数据应该可以帮助详细了解坠机时飞机和驾驶舱的具体状况。”

中国民航局本周一发布的通报也在民众中引起了不少质疑。有的网友评价官方的通报“说了等于没说”；也有人讽刺道，在两个黑匣子都找到且飞机残骸都在地上的情况下，一年的调查仍然连个初步结论都没有，真的是“极为罕见”。

东方航空公司是中国四大国营民用航空公司之一，在坠机事件发生之后，该公司暂时停飞了旗下全部200多架波音737-800型号的客机，不过后来又重新恢复了使用。东航方面称，这一措施只是出于预防目的，并不意味着该型号飞机存在问题。

波音737-800是全球应用最为广泛的客机机型之一。



（美联社、路透社等）

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