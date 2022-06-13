 东线战事吃紧 泽连斯基呼吁官兵坚守阵地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2022

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时政风云

东线战事吃紧 泽连斯基呼吁官兵坚守阵地

面对俄军展开的强大攻势，顿巴斯一带的乌克兰守军损失惨重，乌总统泽连斯基呼吁官兵坚守阵地。与此同时，北约秘书长呼吁各国应向乌克兰提供更多的重型武器。

Ukraine | Front in Sjewjerodonezk

（德国之声中文网）泽连斯基在例行的视频讲话中说："这是我们的国家，守住顿巴斯对我们至关重要。我们损失惨重，这非常令人痛心。但是东部战线的胜负，将决定未来数周的主动权。"

泽连斯基说，重创敌军，会削弱他们进一步侵略的力量。过去几天来，为了守住北顿涅茨克市，乌克兰军队进行了顽强的抵抗。泽连斯基说，乌克兰军队在哈尔科夫也蒙受了惨重的损失，但俄军未能攻入这一乌克兰第二大城市，这一点非常重要。

Wolodymyr Selenskyj

乌克兰总统泽连斯基：东部战线的胜负将决定未来战事的主动权。

俄军称将设立人道走廊

俄罗斯方面宣称，周三将在北顿涅茨克设立人道走廊，以便让躲藏在当地一家化工厂的平民转移至安全地点。

来自俄罗斯国防部的消息称，大约有540名至560名平民躲入了这家化工厂的地下工事。英国国防部也表示，厂区地下工事中有小股乌军及数百名平民。

Impressionen aus Kiew, Ukraine | Juni 2022

乌克兰首都基辅市中心广场上一幅标语上写着“世界请帮助我们”。

来自莫斯科的消息中，这些平民将被疏散至由亲俄派民兵所控制的卢甘斯基。俄罗斯方面还敦促工事内的人们立即放弃"毫无意义的抵抗"。

"我们不要新的明斯克协定"

德法意三国领导人到访基辅前夕，乌克兰政府表示，他们绝不会接受任何以明斯克协定为样本的和平计划。2015年，俄乌法德四国共同签署了明斯克协议，协议核心内容是结束卢甘斯基和顿涅茨克的军事冲突。

乌克兰总统顾问阿列斯托维奇（ Oleksiy Arestowytsch）对德国图片报表示："这些领导人肯定会说，我们必须停止这场造成了粮食供给和经济问题的战争，停止让俄罗斯人和乌克兰人继续死亡。我们必须让普京先生保全面子，给俄罗斯一个重返国际社会的机会。但这对我们乌克兰会是个问题，普京在布查进行了大屠杀，而西方却要求我们保全他的面子。"

北约秘书长建议为乌克兰提供更多重型武器

北约秘书长斯托尔滕贝克主张为乌克兰提供更多的重型武器。"是的，乌克兰应当获得更多重要武器，要想抵御俄罗斯的野蛮侵略，乌克兰必须要拥有这些重型武器。"

Niederlande | Gespräche von Regierungschefs mehrerer NATO Staaten

北约秘书长访问荷兰期间呼吁各国向乌克兰提供更多重型武器。

过去一段时间以来，乌克兰政府多次敦促西方国家提供重型武器。泽连斯基表示，俄罗斯侵略者在军事上占据压倒性优势，因此顿巴斯地区现在已经陷入困境。乌克兰军队需要射程更远的榴弹炮，才能抵御俄军的进攻。

乌克兰政府还对德国在供应武器问题上的迟疑态度提出了批评。同其他国家相比，德国较晚才同意向乌克兰提供防空坦克和PzH2000自行榴弹炮等重型武器。

(德新社，法新社，路透社）

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观看视频 02:35

“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

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