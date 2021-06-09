东盟防长扩大会聚焦南海 美日指中国违法

（德国之声中文网）第八届东盟防长扩大会议6月15日和16日以视频会形式举行。会议通过一份联合宣言重申，要继续落实“南中国海各方行为宣言”（DOC）和1982年“联合国海洋法公约”（UNCLOS），将南中国海打造成为和平、稳定与繁荣的海洋。

除东盟十国外，澳大利亚、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、美国和中国的国防部长也参加了此次视频会议。媒体注意到，美国和日本防长都对中国在南海问题上的行为直接提出批评，相当“不给面子”。

指责中国在南海行为

美国国防部长奥斯汀在会议上明确指出，中国在南中国海的一些行为是违法的。五角大楼在会后发布的一份声明中说，奥斯汀阐述了拜登政府对印太地区的愿景，强调了盟友与伙伴应对安全挑战的重要性。声明说，他还突出提到了中国在南中国海的违法行为。

当时在场的与会者包括中国国防部长魏凤和。这是拜登政府今年1月上台后美国和中国国防部长首次出现在同一个公开会议上。

日本防卫大臣岸信夫不但提到东海与南海的纷争，还直接提出台海安全的重要性。岸信夫呼吁，在对繁荣不可或缺的海域，包括东海与南海，必须实行彻底的“法治”。他称以强权为背景的尝试改变现状动作仍在继续，尤其在南海，各方都强调要根据国际法，包括《联合国海洋法公约》，和平解决争端。

这位日本防卫大臣进一步表示，台海的和平稳定不仅对地区重要，对国际社会也很重要，希望围绕台湾的问题，可以透过双方直接对话和平解决。有台湾媒体观察视频新闻截图指出，岸信夫讲完话面带笑容，而魏凤和则是面无表情。

《海警法》有争议

菲律宾国防部在会后发表的一份声明中说，一些扩大会议参与国的国防部长在会上表达了对中国《海警法》应用在南中国海的忧虑，并强调了航行自由和早日完成南中国海行为准则的重要性。

日本防卫大臣岸信夫也指出，中国新的《海警法》与国际法相抵触，并强调该法绝不能用来损害其他有关国家的合法利益。

今年2月1日生效的《海警法》授权中国海警可以在自称拥有主权的海域内对外国船只动用致命性武力。这项海警法曾引起日本和美国政府的强烈批评和担忧。

根据中国国防部发布的新闻稿，魏凤和在发言时说，中国重视与各国的安全合作，充分理解尊重各国合理关切，中国的国家利益也必须得到充分尊重和维护。“在涉台、涉疆、涉港、南海等问题上，中方捍卫国家核心利益的决心意志坚定不移”。

魏凤和还说，亚太地区未来发展机遇和挑战并存，各方应坚持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，共同建好用好东盟防长扩大会机制。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。