东盟澳洲呼吁南海和平 北京提“棋子说”

（德国之声中文网）继北京和菲律宾最近在争议海域出现紧张局势后，东南亚国家联盟（ASEAN）10个成员国和澳大利亚的领导人周三（3月6日）发表了一份联合声明，反对可能危及南中国海和平的行动。
“我们认识到南中国海成为和平、稳定和繁荣之海的益处。我们鼓励所有国家避免采取任何危及该地区和平、安全与稳定的单方面行动。”这些国家在该联合声明中说，同时呼吁在印太地区建立 “基于规则”的秩序。
中国外交部发言人回应说：“我们将继续致力于通过对话协商同有关当事国妥善管控分歧，同东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》。”
南中国海紧张局势升级
本周早些时候，中国在南沙群岛的船只被指控追击菲律宾船只，该贸易走廊的紧张局势升级。
周一峰会开始时，菲律宾外长马纳洛（Enrique Manalo）要求中国政府 “停止骚扰我们”。第二天，菲律宾召见了中国驻菲律宾副大使，指责中国对菲律宾军队的补给任务采取 “咄咄逼人的行动”。
菲律宾海岸警卫队称，中国船只分别卷入两起船只碰撞事件，其中一艘补给船被水炮击中。
中国声称对几乎整个南中国海拥有主权。南中国海是每年超过3万亿美元商业航运的通道。除了中国外，菲律宾、越南、印尼、文莱、马来西亚和台湾也都该海域有主权主张。
这一争端目前仍是该地区的一个重大安全挑战，给澳大利亚与东盟十国集团为期三天的峰会蒙上了阴影。
中国称菲律宾是美国的 “棋子”
中国和菲律宾之间的紧张局势也威胁着中美关系。由于北京对台湾的侵扰，中美关系本已经岌岌可危。
马尼拉和华盛顿之间于1951年签订的共同防御条约规定，任何一方的遭到“武装进攻”时，双方将进行协商，采取行动“对付共同的危险”。
菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）周三表示，南中国海撞船事件不足以成为援引该条约的理由，但他对这些事件表示了 “极大的震惊”。
与此同时，中国指责美国把菲律宾当作 “棋子”。外交部发言人毛宁在例行记者会上说：“中方奉劝美方不要将菲律宾作为棋子搅乱南海地区局势，菲方也不要任由美国摆布。”
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难做好邻居的中国与菲律宾
麻烦不断的邻居
中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。
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难做好邻居的中国与菲律宾
南海仲裁
2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。
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难做好邻居的中国与菲律宾
杜特尔特：一纸空文
2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。
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难做好邻居的中国与菲律宾
亲中疏美
普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。
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难做好邻居的中国与菲律宾
外交转向
2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。
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难做好邻居的中国与菲律宾
两国关系“并非只有南海”
2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”
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难做好邻居的中国与菲律宾
增加美军进驻基地
2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。
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难做好邻居的中国与菲律宾
“马德雷山”号
菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。
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难做好邻居的中国与菲律宾
水炮、激光——危险动作频频
2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。
澳大利亚寻求 “缓解紧张局势”
中国在海上日益咄咄逼人的行为是本周东盟峰会议程上的优先事项。该峰会于周一到周三在墨尔本举行，以纪念澳大利亚成为东盟第一个外部伙伴50周年。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯在峰会上对记者说：“我非常担心，整个澳大利亚也担心南中国海出现任何不安全和不利于稳定的行为。我们需要确保在南中国海的活动能够缓解任何紧张局势，而不是令其加剧。”
堪培拉与华盛顿关系密切，对中国在该地区的行为越来越多地表达不满。
（法新社、路透社）
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美国扩大在亚太地区的军事部署
美军可进入更多菲律宾军事基地
美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
美防长：加强联盟以应对中国非法主张
在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
增加朝鲜半岛部署的军事设备
美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
调整美军在冲绳岛驻军
2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。
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重开驻所罗门群岛大使馆
美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。
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美国扩大在亚太地区的军事部署
向台湾出售武器
美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。