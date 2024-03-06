东盟澳洲呼吁南海和平 北京提“棋子说”

（德国之声中文网）继北京和菲律宾最近在争议海域出现紧张局势后，东南亚国家联盟（ASEAN）10个成员国和澳大利亚的领导人周三（3月6日）发表了一份联合声明，反对可能危及南中国海和平的行动。

“我们认识到南中国海成为和平、稳定和繁荣之海的益处。我们鼓励所有国家避免采取任何危及该地区和平、安全与稳定的单方面行动。”这些国家在该联合声明中说，同时呼吁在印太地区建立 “基于规则”的秩序。

中国外交部发言人回应说：“我们将继续致力于通过对话协商同有关当事国妥善管控分歧，同东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》。”

南中国海紧张局势升级

本周早些时候，中国在南沙群岛的船只被指控追击菲律宾船只，该贸易走廊的紧张局势升级。

周一峰会开始时，菲律宾外长马纳洛（Enrique Manalo）要求中国政府 “停止骚扰我们”。第二天，菲律宾召见了中国驻菲律宾副大使，指责中国对菲律宾军队的补给任务采取 “咄咄逼人的行动”。

菲律宾海岸警卫队称，中国船只分别卷入两起船只碰撞事件，其中一艘补给船被水炮击中。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

中国声称对几乎整个南中国海拥有主权。南中国海是每年超过3万亿美元商业航运的通道。除了中国外，菲律宾、越南、印尼、文莱、马来西亚和台湾也都该海域有主权主张。

这一争端目前仍是该地区的一个重大安全挑战，给澳大利亚与东盟十国集团为期三天的峰会蒙上了阴影。

中国称菲律宾是美国的 “棋子”

中国和菲律宾之间的紧张局势也威胁着中美关系。由于北京对台湾的侵扰，中美关系本已经岌岌可危。

马尼拉和华盛顿之间于1951年签订的共同防御条约规定，任何一方的遭到“武装进攻”时，双方将进行协商，采取行动“对付共同的危险”。

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）周三表示，南中国海撞船事件不足以成为援引该条约的理由，但他对这些事件表示了 “极大的震惊”。

与此同时，中国指责美国把菲律宾当作 “棋子”。外交部发言人毛宁在例行记者会上说：“中方奉劝美方不要将菲律宾作为棋子搅乱南海地区局势，菲方也不要任由美国摆布。”

更多阅读：中菲关系是否还会更糟？

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



澳大利亚寻求 “缓解紧张局势”

中国在海上日益咄咄逼人的行为是本周东盟峰会议程上的优先事项。该峰会于周一到周三在墨尔本举行，以纪念澳大利亚成为东盟第一个外部伙伴50周年。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在峰会上对记者说：“我非常担心，整个澳大利亚也担心南中国海出现任何不安全和不利于稳定的行为。我们需要确保在南中国海的活动能够缓解任何紧张局势，而不是令其加剧。”

堪培拉与华盛顿关系密切，对中国在该地区的行为越来越多地表达不满。

（法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

