东盟峰会：被美国“放鸽子” 中国来填空？

(德国之声中文网)美国总统特朗普决定不出席在泰国举行的东盟国家峰会后,7个东南亚国家联盟的领导人本周一联合缺席和美国代表的会议。""

在以往的东盟峰会上,代表美国出席的都是总统、副总统或国务卿级别的高层领导人。而在此次召开的"东盟-美国峰会"上,美方派出的最高级别代表是刚刚上任的国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩(Robert O'Brien)。与此相对照的是,其它10个东盟国家纷纷派出政府最高领导人出席会议。

美国CNBC新闻网在报道中指出,去年,特朗普还派出了副总统彭斯出席东盟峰会,如今两人都忙着在本土搞选战。分析人士向CNBC表示,美国的缺席将为中国留下更大的空间,以进一步提高其在该地区的知名度和影响力。

中国派出的最高级别代表是国务院总理李克强,他在峰会上公开表示:中国和东盟国家始终相互尊重、平等相待,秉持睦邻友好、求同存异,都主张通过对话协商妥善解决争议。李克强认为,东亚能成为一片远离战乱纷扰的和平绿洲和世界经济三大板块之一,离不开中国和东盟的共同努力。

给美国"some color to see see"

周一召开的峰会上,只有东道主泰国,也就是东盟轮值主席国以及越南和老挝的国家领导人出席和美方的会晤。东盟其它成员国--新加坡、马来西亚、印尼、文莱、柬埔寨、缅甸和菲律宾的最高级别领导人纷纷缺席。

一位不愿意透露身份的东盟国家外交人员向美联社表示,尽管美方官员呼吁全体东盟成员国领导人应该出席相关会议,但除了泰国、以及下一届峰会的东道主越南,以及负责观察东盟和美国关系的老挝以外,其它国家均只派出外交部长参会。

美联社报道称,东盟峰会使得相关国家能够在和其它世界大国接触时作为一个整体统一发声,提高它在安全以及贸易事务中的影响力。如今,它已经成为北京和华盛顿角力的竞技场,双方都寻求提高在这个对于地缘政治来说及其重要地区的影响力。

留下的真空 谁来填补?

美联社在报道中指出,特朗普缺席此次峰会,同时也不派出副总统彭斯或者国务卿蓬佩奥代替出席的做法为其它全球大国的领导人留下了可以填补的真空,比如日本首相安倍和印度总理穆迪,还尤其包括中国总理李克强。

菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)向媒体表示:"我猜想各国领导人想和他国的同级领导人会晤……这只是一个级别对等的问题。"

美方代表奥布莱恩在峰会上宣读了一份特朗普的亲笔信,其中向东盟各国领导人发出了明年年初在美国出席"特别峰会"的邀请。

东盟十国的经济总量不可小视,成员国总人口数目接近6亿5千万。在每年召开的峰会中,东盟各国会首先召开成员国之间的会议,然后才和盟外国家,包括美国、中国、日本、澳大利亚和印度等国代表举行峰会。

东盟各国领导人表示,很高兴看到各方就"区域全面经济伙伴关系"(RCEP)这一大规模自由贸易协定的基本框架达成一致,而这是为期7年谈判磋商的结果。如果一切顺利,明年年初可以正式签署。CNBC报道称,中国在这一贸易协定中占主导地位,美国缺席的同时,东盟各国已经为这一协议的签署铺平了道路。不过最新消息传出,印度政府表示对协议仍有疑虑,目前仍未决定加入。

任琛/石涛(美联社等)