东盟峰会：美国总统四年来首参与 为增强抗中力道？

（德国之声中文网）美国总统拜登周二（26日）参加与东盟的视频峰会，这是美国四年来首次与东盟进行高层互动，美国驻文莱大使馆向路透社表示，拜登将率领美国代表团参加东盟－美国峰会，这是本周一系列东盟领导人会议的一部分。

白宫表示，拜登将讨论美国在东盟地区事务中，永久扮演核心作用的承诺，以及加强美国与东盟战略伙伴关系的新举措，「因为我们共同致力于结束新冠疫情，应对气候危机，促进经济增长，以及应对一系列地区挑战和机遇」。

自美国前总统特朗普2017年出席在菲律宾马尼拉举行的东盟－美国峰会後，美国总统至今尚未出席东盟高层级会谈。

为了抗中？

路透社分析称，拜登参加东盟峰会反映出美国政府努力将各盟国纳入，共同来反制中国。路透社报导称，在美国反制中国的战略中，东盟扮演举足轻重的角色。

美国智库─战略暨国际研究中心（CSIS）学者希伯特（Murray Hiebert）向路透社表示，这将是拜登首次以总统身份和东协领袖会面，因此他希望向他们保证，东南亚对他的政府很重要。

不过，美国官员在会议前并未具体提及中国，因为他们正努力为拜登和中国领导人习近平在今年底举行的视频峰会做准备。

新加坡国立大学东南亚研究所所长伊蒂·亚伯拉罕（Itty Abraham）向德国之声指出，拜登出席峰会象征美国「重返」亚洲，特别是东南亚。 但仍然只是视频参与。他称，美国将向东盟国家捐赠疫苗，以和东盟国家结成一个志同道合的群体来抵抗中国。

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他通过邮件向德国之声表示，「中国将始终能在较为弱势、陆地相连的东盟国家占居领导地位，特别是老挝和柬埔寨。」 但是，美国在该地区更多的存在，将受到越南、印尼和菲律宾的积极欢迎，这些国家和中国在南海主权议题上有争议。

他强调：「美国在亚洲的外交政策愈来愈以中国为中心，因中国被视为是一个越来越强大的战略竞争者。 」

重返东盟

台湾学者则持不同看法，认为拜登不希望外界将参与东盟峰会解读为对抗中国，而是希望藉这个机会表达现在的美国政府比特朗普时期，更重视多边组织的参与，及寻求理念相近夥伴的支持，并显示美国从上到下对东南亚和印太的重视。

台湾政治大学东亚研究所教授杨昊表示，奥巴马执政时期就支持东盟，并在促成东盟成立，拜登只是延续民主党的外交路线。

他向德国之声说：「过去特朗普政府派赴东南亚的层级太低，造成东南亚国家和中国关系更加密切，而从拜登上任以来，陆续派出国防部长劳埃德∙奥斯汀（Lloyd Austin）和副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）赴东南亚，都是要展现对该区域的重视。」

杨昊认为，拜登也不会强迫东南亚国家选边站，而是会强调合作的重要性。他说：「拜登面对的挑战是舆论可能操作成美中之间在东盟的角力，但拜登希望主场是东盟，大国只是参与，希望区域合作发展更稳健，不失焦。」

与此同时，他也认为，中国也希望东盟作为东南亚的核心，而在从疫情复苏阶段，东南亚是中国疫苗合作的重点地区，因此也会倾向整体气氛温和，所以可能会释出善意不去挑衅，但可能也会意有所指希望「不要外力干预」。

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缺乏经济元素

路透社引述专家分析称，拜登预计将在东盟峰会上讨论新冠疫苗分配、气候、供应链和基础设施方面的合作。另外他可望向东盟保证，美国最近专注与印度、日本和澳洲组成的「四方安全对话」，即向澳洲提供核子动力潜舰，并非是为了取代东盟的核心区域作用。

目前没有任何迹象显示，拜登会回到特朗普在2017年退出区域贸易的外交框架，一位不愿透露姓名的亚洲外交官说，美国与中国主要差别，是区域参与中缺乏了经济元素。

「对这一地区最重要的部分是经济部分」，这位外交官说，「这个地区的人会认为，美国已建立了一种与中国竞争的战略结构，但这对该地区一点好处都没有。同时，我们与中国的经济关系持续在增长。」

缅甸缺席

另外，东盟峰会将在没有缅甸军方领导人敏昂莱的参与下举行，日前，东盟外长决定将敏昂莱排除在东盟峰会之外，原因是敏昂莱未能实施东盟和平计划，峰会将另邀缅甸的非政府领袖参与。

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东盟通常不干涉内政，因此不让敏昂莱参与是个罕见的例外。敏昂莱领导的军政府今年2月发动政变推翻昂山素季领导的民选政府，东盟峰会主席国文莱表示，东盟将邀请一名来自缅甸的非政治性代表，但尚未确认可能是谁。

缅甸外交部周一（25日）发表声明表示，它已通知文莱，只同意其国家元首或部长级代表，这表明其在峰会上的席位将是空的。

声明中补充称，缅甸「将根据东盟章程采取适当程序」，以解决有关参加东盟峰会的争议。

周二（26日）峰会开幕的议程是东盟领导人与美国、中国和韩国代表间的三次单独会议。东盟国家包括文莱、柬埔寨、印尼亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

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