东盟峰会：拜登为拜习会做准备

（德国之声中文网）美国总统拜登周日在东盟峰会上表示，美国将与中国竞争并就其人权纪录表达意见，但他同时也强调了台湾海峡和平以及确保南海航行自由的重要性。

拜登称："美国将激烈地竞争...但同时保持沟通渠道畅通，确保竞争不陷入冲突。"

白宫表示，拜登还谴责了俄罗斯对乌克兰"野蛮和不公正"的入侵以及朝鲜的威胁，并呼吁缅甸军政府遵守与东盟达成的和平计划。

印尼总统维多多则在峰会上警告东盟，随着美中日益加剧的紧张局势，东盟可能会夹在战线之间。他表示，东盟必须成为一个和平的地区和全球稳定的支柱。"东盟不应允许当前的地缘政治动态在我们的地区演变为一场新冷战。"

美日韩领导人磋商朝鲜问题

东盟峰会的最后一日，朝鲜多次发射导弹以及可能进行核试验依旧是会议关注的重点。美国总统拜登周日午后在金边与日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦，针对朝鲜核项目的威胁进行磋商。

拜登在是三方会谈后称日韩是"关键盟友"，与美国一样对朝鲜的弹道导弹试验感到担忧。尹锡悦表示，朝鲜近期的挑衅行为显示其政权"反人道主义的本质"；岸田文雄则称朝鲜的行动"史无前例"，而且更能作出更多挑衅。

岸田文雄在三方会谈开始时表示，鉴于朝鲜可能的进一步挑衅，此次的会谈相当及时。"我期待加强美国、韩国和日本的协调以作出坚决回应。"

拜登表示，他也与日韩领导人商谈扩大协调对乌克兰的支持、维持台湾海峡和平稳定，并努力实现"自由和开放的印太地区的共同目标"。

拜登：我不认为中国非常重视普京

拜登：希望与习近平坦诚交流

此外，拜登与中国领导人习近平即将在周一（11月14日）会晤。两人预定在二十国集团峰会（G20）开幕前一日在印尼巴厘岛会面，这将是拜登就任近两年来首次与习近平面对面举行会谈。

拜登周日在东盟峰会期间对记者表示，他希望与习近平进行坦诚交流。"我们要弄清楚红线在哪，以及未来两年内什么事对我们最重要。"

"我了解他，他也了解我。我与他相处的时间比任何世界领导人更多。"拜登在担任美国副总统任内曾多次与时任中国国家副主席的习近平来往。他表示，两人一直都有开诚布公的讨论，从未有过误会，这对两国关系至关重要。

但美中关系正处于低谷，双方争论的焦点包括中国在乌克兰战争中支持俄罗斯总统普京、正在进行的贸易战和对中国高科技公司的制裁、中国对台湾的威胁以及中国在南海的主权主张。

中国指责美方试图阻碍其在全球的崛起。美国则愈发将中国视为经济竞争对手和威胁。

美国在东盟峰会期间明确表示要对抗中国在亚洲日益增强的影响力，扩大与东南亚新兴国家的合作。"东盟是我的政府的印太战略核心。"拜登在周六的演说中表示，美国将与东盟确立"全面战略伙伴关系"。但中国也正拉拢东盟，并在一年前就与东盟已经建立类似的伙伴关系。

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

俄罗斯：美国措辞“令人无法接受”

俄罗斯对乌克兰的侵略战争也是此次东盟峰会的一个中心话题。美国国务卿布林肯在与乌克兰外长库列巴的一次会晤中承诺，只要有必要将继续支持乌克兰。乌克兰是首次受邀参加东盟峰会。

俄罗斯外长拉夫罗夫也出席了会议，但并未与库列巴举行双边会晤。库列巴表示："没有任何迹象表明俄罗斯渴望与乌克兰谈判。" 他呼吁东盟国家向俄罗斯施压以继续粮食协议。乌克兰粮食出口协议于7月在联合国和土耳其的调解下签署，这份协议将于下周到期。

俄罗斯外长拉夫罗夫周日表示，东盟会后不会发出任何联合声明，原因是美国对俄乌冲突的措辞"令人无法接受"。

据俄罗斯官方通讯社塔斯社报道，拉夫罗夫在峰会上对记者表示："今天没有作出任何集体决定，因为美国及其西方盟友坚持使用绝对无法令人接受的语言。"他还称，美国和北约试图通过军事化来吸收亚太地区，"显然是为了遏制中国，遏制俄罗斯在亚太地区的利益"。

东盟峰会是一周内在东南亚举行的三场峰会的第一场。为期两日的G20峰会将于周二在印尼巴厘岛登场。德国总理肖尔茨也将与会。下周五（11月18日），亚太经济合作组织（APEC）领导人会议将在曼谷举行。俄罗斯总统普京不会出席任何上述会议。

德国总理肖尔茨周日上午抵达越南首都河内，展开为期四天的亚洲访问之行。周一他将在新加坡参加德国经济亚太会议（APK），周二前往巴厘岛出席G20峰会。肖尔茨将在巴厘岛与拜登和习近平等领导人就乌克兰战争、能源和粮食危机以及世界经济局势进行磋商。

(路透社、德新社、美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。