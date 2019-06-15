 东盟峰会开幕 经济、主权都要谈 | 经济纵横 | DW | 22.06.2019

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经济纵横

东盟峰会开幕 经济、主权都要谈

为期两天的东盟峰会周六在泰国首都曼谷拉开帷幕。预计，最近在南中国海的中国渔船撞沉菲律宾渔船事件，以及在中美贸易战背景下加快《区域全面经济伙伴关系协定》谈判，都将是会议讨论的主题。

Thailand Bangkok | ASEAN Gipfel der Außenminister (picture-alliance/Zuma Press/C. Subprasom)

为期两天的东盟峰会周六在泰国首都曼谷拉开帷幕

（德国之声中文网）为了抗衡中美贸易战带来的负面影响，东南亚领导人决心加快脚步，希冀在今年之内签订《区域全面经济伙伴关系协定》。美联社得到的峰会联合公告草案中显示，协定的谈判预计在今年内完成。预计东道主泰国总理巴育（Prayuth Chan-ocha）将会公布这份文件。

草案敦促各国经济部长要"努力实现这一目标。"声明写道："我们仍然对保护主义浪潮有增无减，以及反全球化情绪感到关切，这将继续给全球经济带来负面影响，也让多边主义受到威胁。"

许多领导人担心，保护主义势力的抬头可能会给地区和全球经济带来毁灭性的打击。

China Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (picture-alliance/dpa/Stringer)

区域伙伴关系协定

东盟成员国和其他6个亚太国家也已加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的谈判。协定纳入了中国、印度等国家，涵盖全世界一半人口及大约40％的贸易，但是不包括美国。

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虽然谈判已逐步取得进展，但由于存在分歧，比如印度对从竞争对手中国进口的问题上犹豫不决等等，代表们没能按照原计划在去年敲定协议。

其他的主要议题还包括70万缅甸罗兴亚穆斯林返回家园的问题。2017年8月起，大批罗兴亚人为了躲避军方暴力，逃离到邻国孟加拉。

南中国海的主权争议

中国渔船撞沉菲律宾船只，让对方22名渔民陷入危险，也料将会是这次会议上讨论的的话题。杜特尔特发言人周六表示，中国和菲律宾同意就有争议水域的撞船事件进行联合调查。

长久以来，南中国海的主权争议都是一个让外界担心的安全隐患。6月9日，一艘菲律宾船只在争议海域被中国渔船撞沉，中方船只随即开走，置落入水中的菲律宾渔民不顾，事情发生之后，菲律宾发出强烈和谴责。菲方渔民最终被一艘越南渔船救出。

菲律宾总统杜特尔特与中国保持着紧密的联系，他力挺北京方面的说法，即撞船是偶然事件。

在一片批评声中，常常发出惊人之语的杜特尔特在周五晚些时候飞往泰国前夕表示，在曼谷期间将会花大量时间地谈论这些纠纷，他在一次演讲中说："中国主张对整个海洋拥有主权，这是对的吗？"   

东盟声明草案中强调，强调争议地区去军事化，在进行或使争端复杂化或紧张局势升级的活动时保持自我克制的重要性。

文木/王凡（法新社，美联社）

 

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