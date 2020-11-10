东盟峰会开幕  有望周日签署RCEP

(德国之声中文网) 东盟第37届峰会周四(12日)开幕，会议以视频方式举行。除了眼前的新冠疫情，15个会员国也预计将在周日(15日)签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，以重振遭到疫情冲击的经济。

越南总理阮春福在开幕式上说，东盟应最大限度集中资源和力量，逐步控制新冠疫情风险，尽快获取疫苗和有效治疗方法，提高预防医疗能力，保护人民生命健康，并推动对复工复产和就业民生的支持。本次会议将正式通过《东盟全面恢复计划》。

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)在2012年首次提出，被视为是由中国领导、用来对抗美国贸易倡议的一项协定，涵盖了中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚与十个东南亚国家。

区域全面经济伙伴关系协定被视为中国在亚洲扩大影响力的妙计。马来西亚贸易部长阿里（Mohamed Azmin Ali）在虚拟会议之前说：「经过八年的血汗和泪水的谈判，我们终于到了本周日将签署RCEP协议的时刻」。越南总理阮春福在网上峰会开幕式上的讲话中也确认将于本周末签署该协定。

印度原本也有意签署该协定，但去年因担心中国低价倾销而退出谈判。但是如果印度改变立场，以后还有机会加入。

RCEP所包括的经济体相当于全球30%的GDP。全球商业咨询公司IHS Markit亚太区首席经济学家Rajiv Biswas表示，若以GDP衡量，RCEP一旦签成将成为全球最大自由贸易区。

新加坡国立大学商学院的贸易专家卡普里说(Alexander Capri)说，RCEP绝对有利于中国发展地缘政治上的野心。然而中国将遭遇的困难是，刚当选的美国总统拜登预计会和民主党前任总统奥巴马一样，更积极与东盟诸国交流。

有望签署RCEP的10个东盟国家，社会与经济都受到新冠疫情影响，目前还在与病毒搏斗当中。其他议题也因新冠疫情而改变了优先顺序。例如，中国在南海的势力扩张对周边国家形成威胁的问题，原本有望成为本届东盟峰会的一大重点，但在新冠疫情的背景下，不少东盟会员国已经获得中国承诺提供的中国制疫苗的优先取得权，在南海问题上估计不会太为难中国。

东盟国家除了忙着加强医疗卫生体系以应对疫情，也需要重振被疫情重创的经济，特别是那些倚赖观光和加工出口的经济体。新加坡拉惹乐南国际研究学院(S.Rajaratnam)多边主义研究中心助理教授Kaewkamol Pitakdumrongkit表示，RCEP有助各国缓解财政问题: 「这样的协定让企业可以多样化的发展他们的供应链，加强在地区经济的韧性，因此有助于各国在疫情中更快重振经济。」

张慈/叶宣(路透社、美联社)