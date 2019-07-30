 东盟外长会议：亚洲矛盾重重 美国支持盟友 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2019

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时政风云

东盟外长会议：亚洲矛盾重重 美国支持盟友

自由贸易、南中国海、朝鲜都将是会议主题。美中俄外长与会。有分析认为，蓬佩奥此行主旨为重申美国的参与，特别是中国影响力在该地区占据主导地位的背景下。

Thailand Bangkok | ASEAN Gipfel der Außenminister (picture-alliance/Zuma Press/C. Subprasom)

东盟外长今年6月也曾召开峰会

（德国之声中文网）10个东南亚国家（东盟，ASEAN）外长会议本周在泰国首都举行，自由贸易将是会议主题之一。美国国务卿蓬佩奥、中国外长王毅、俄罗斯外长拉夫罗夫也参加会议。南中国海、朝鲜半岛无核化这些老话题估计也将是会议主题。

新出现的安全局势紧张预计也将成为讨论的内容，包括上周中俄轰炸机前所未有的联合巡航引起日韩的愤怒。中国否认侵犯日韩领空，但此举令东京和首尔警醒，也成为对华盛顿在该地区影响力的一次新的考验。

而与此同时，日韩两国之间也因二战后强制劳工争议而演化为贸易冲突。东京拒绝向首尔出口芯片制造业所需要的关键化学材料。

美国国务卿蓬佩奥抵达曼谷前表示，将与日韩外长会晤，鼓励他们找到"向前进的路"。他说： "这两国都是我们很好的伙伴，在朝鲜无核化上都与我们紧密合作。所以我希望能有一个很好的谈话，帮助他们找到好的解决方案。"

USA 2019 Trafficking in Persons report | Mike Pompeo, Außenminister in Washington (Reuters/Y. Gripas)

美国国务卿蓬佩奥

美国：确保海、空自由

法新社报道说，蓬佩奥此行的主旨是传递一个信息，即在一个目前由中国政治、经济和军事影响主导的地区，美国仍将继续保持参与和存在。

美国国务院一名高级官员在蓬佩奥行前表示："本届政府不是只空谈对该地区的参与，我们在积极寻求与朋友、伙伴国更紧密的关系。这包括确保海、空自由，防止主权国家受到外部威胁。"

南中国海是最重要的国际航道之一。中国在该地区部署军舰、对哨点军事化等引起争议。

特朗普政府退出了跨太平洋伙伴关系协定，推出了"印太"安全、开放海洋与贸易战略。

而中俄则寻求联合抗衡美国在东南亚的举动。

周四，在贸易战及南中国海争议背景下，蓬佩奥按计划将与中国外长王毅会晤。

Vietnam Skyline von Hanoi (picture-alliance/Christoph Mohr)

中美贸易战对亚洲地区带来双重影响。图为越南河内。

中美贸易战对亚洲地区带来双重影响。一方面，制造业转移为一些东南亚国家带来新的就业岗位。另一方面，以出口为导向的该地区需求缩减。

东盟各国外长预计将在与美、中代表谈话时，提及自由贸易议题。泰国外长敦·巴穆威奈在开幕致辞中说："在政治与经济上，我们看到国家主义抬头。我们必须认识到，闭锁、短视不是我们的选项，永远不是。确保贸易自由流动至关重要。"

美国主导的试图推动朝鲜放弃核武计划一事，预计也将是讨论的议题。泰国外交部一名发言人称，平壤不会派出部长级别代表。

苗子/叶宣（法新社）

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