东盟在南中国海附近举行首次联合军演

（德国之声中文网）印尼军事参谋长马戈诺（Adm. Yudo Margono）表示，东盟（ASEAN）本周二（9月19日）在南中国海举行名为「东盟团结演习」的非战斗演习，内容包括联合海上巡逻行动、搜救行动及人道主义和救灾行动。

马戈诺指出，在印尼纳土纳海域举行的为期五天的演习，旨在加强东盟国家之间的军事关系并增强互操作性。参加演习的还有参与人道主义救援和防灾的民间团体。

东盟国家此前也曾参加美中等国的海军演习，但这却是东盟成员国首次共同举行联合演习。许多人将其视为是对中国发出的信号。

中国以「九段线」划定了对南中国海大部分地区的主权主张，导致其与越南、马来西亚、文莱和菲律宾等其他声索国陷入紧张对峙，中国渔船和军舰在争议海域变得愈发咄咄逼人。

「九段线」还与印度尼西亚从纳土纳群岛延伸出来的一段专属经济区重叠。印尼军事参谋长马戈诺六月份在巴厘岛举行的东盟国防部长会议后原本表示，演习将在南中国海边缘的北纳土纳海域举行。然而，今年的东盟轮值主席国印尼决定将演习地点移至远离争议海域的南纳土纳群岛，显然是为避免北京做出任何反应。

中国和东盟在2002年签署不具约束力的协议，呼吁敌对声索国避免采取可能引发武装冲突的侵略行动，包括占领无人岛屿和珊瑚礁，但违规行为依然存在。

中国因其在南海的军事化行动饱受批评。但中国声称其有权在自己的领土上进行建设，并不惜一切代价保卫这些领土。

东盟各国军事领导人在靠近新加坡的巴淡岛上参加了演习开幕式。马戈诺在开幕式后表示：「那些在该地区进行任何勘探或活动的人不得侵犯国家领土。《联合国海洋法公约》对此做出了明确规范。」

在被问及东盟是否是在针对中国在南海的主权主张发出更强硬信息，马戈诺回答说：「我们的立场很坚定。」

他对媒体表示，东盟已同意每年举行军事演习，今后将扩大至陆海空三军的全面战争演习。

印尼和中国总体上保持积极关系，但雅加达对中国侵犯其南海专属经济区表示关切。中国海警船和渔船在该地区的活动日益频繁令印尼感到不安，这促使印尼海军2020年7月在纳土纳海域举行了一次大型军演。

尽管根据印尼官方立场，该国并非南海主权声索国，但仍在2017年将南海部分海域重新命名为「北纳土纳海」，借此强调该海域是其专属经济区。菲律宾也将其认为是领海的部分南海海域命名为西菲律宾海。

越南是对南海提出主权声索的四个东盟国家之一，该国对中国将七个有争议岛屿改造成人工岛表示强烈关切。中国盟友、东盟成员国柬埔寨和老挝则反对在争端中对北京使用强烈措辞。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。