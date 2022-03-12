东欧三国总理炮声中访基辅：我们不能让这个国家失败

（德国之声中文网）周二（3月15日），波兰、捷克和斯洛文尼亚的总理前往基辅访问。这是俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，首次有外国领导人访问乌克兰首都。路透社报道称，这象征了迄今为止乌克兰抵御入侵所取得的成功。

波兰政府一名发言人周二上午表示，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）、副总理卡钦斯基（Jaroslaw Kaczynski）、捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）以及斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Jansa）乘坐的专列，中午从波兰边境进入乌克兰，经西部城市利沃夫前往基辅。

捷克总理菲亚拉发推称，"此行的目的是明确无误底表达欧盟对乌克兰、对该国自由和独立的支持。"波兰总理莫拉维茨基表示："我们有责任站在历史被书写的地方。因为这不仅关乎我们，而是关乎我们孩子的未来，他们应该生活在一个没有暴政的世界里。"

波兰政府称，三国总理将在基辅同乌克兰总统泽连斯基和政府总理施米哈尔（Denys Schmyhal）举行会晤。他们还将向乌克兰领导人介绍一个人道援助计划。华沙表示，这一出访之前经过同欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔的协商。

三位政要乘坐专列于当天晚上从波兰进入乌克兰后抵达基辅市。专列经过乌克兰西部文化名城利沃夫，而上周日，该市附近遭到炮击，三十多人死亡。

德广联驻布鲁塞尔记者普莱斯（Markus Preiss）报道说，欧盟领导层因为安全因素没有料到此行果真成行，基辅市正在俄乌两军的争夺之中，会零星遭到炮击。在欧盟眼中，这次旅行释放出勇敢和积极的信号，它显示，这三国坚定地站在乌克兰一边，并不接受乌克兰成为了一个无法旅行的国家；它还发出“不能让这个国家失败”的呼吁，即决不能俄罗斯得到对乌克兰的全盘统治。

不过，从政治层面看，人们并不知道他们三人同泽连斯基谈论的内容。

基辅继续遭炮轰

此行的目的地基辅处在俄军的空袭之下。该市340万居民中的一半已经逃离，为躲避炮火，很多人不得不在地铁站中过夜。

当地民防部门称，周二早晨，基辅多个城区遭到炮火袭击，共有4座建筑物被击中，包括一栋高层公寓楼，造成两人死亡。

基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko）宣布，当地时间周二晚开始实施35小时的宵禁，除前往防空洞和其它掩体躲避之外，居民不得离开住所。

据基辅方面的消息，俄乌双方周二继续此前中断的第四轮谈判。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoliak）称，乌方代表在会谈上敦促俄方停火和撤军。

在白俄罗斯境内举行三轮谈判后，第四轮会谈本周一以在线形式举行。双方证实，谈判因技术原因中断后，周二得以继续。

观看视频 02:51 乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

（路透社、德新社、法新社）

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