“东方-2018”：俄中军演针对“头号敌人”？

（德国之声中文网）包括俄罗斯太平洋和北方舰队在内的多个部队将参加9月11日至17日在符拉迪沃斯托克（也称海参威）举行的军事演习。根据俄罗斯国防部的说法，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

演习将在包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。

包括欧洲外交关系委员会（ECFR）高级政策研究员格雷瑟尔（Gustav Gressel）在内的德国观察人士都对此并不感到惊讶。他向德国之声表示，俄罗斯军方每年军演的"策略方向都不同"。无论是在南部、西部还是东部。他说"这次又轮到海参威（俄罗斯东部），是常规演习计划的一部分。"

东部无限制

德国外交关系委员会（DGAP）的俄罗斯问题专家帕贡（Sarah Pagung）表示，此次军演的规模也并不令人吃惊。她告诉德国之声："东部的军事演习规模总是比西部更大，因为各方在维也纳签署的文件限制了西部的军队规模，而东部则不然。"

欧洲安全与合作组织（欧安组织）于1990年通过了成员国之间关于限制常规武装部队规模的维也纳文件，并于2011年制定了修订版本。目的是对成员国的军事能力建立起信心和安全感，限制俄罗斯在该国西部部署军队。

帕贡认为，今年东部军演的规模也可能与军演本身的目标有关。"如果我们看看涉及了哪些部队和什么样的部队，就能够明显看出来俄罗斯是在为世界大战进行演练。"她补充说，此次，俄罗斯部署在西部的军队也参加了东部军演。

中国军队亮相

尽管人数相对不多，但今年军演期间中国军队的亮相还是引起了专家们的注意。中国方面派出了3000名士兵以及数架飞机和直升机。俄罗斯和中国从2003年以来共同举行了超过30次军演。但这次是中国第一次在战略层面上加入演习。到目前为止，这都是和俄罗斯关系紧密的盟友才能享受的待遇。比如说2017年在俄罗斯西部地区参加演习的白俄罗斯。

格雷瑟尔指出，作为俄罗斯的邻国，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。今年，中国的这个愿望实现了。他补充说，中国可能拥有更现代化的装备，但在军官训练，部队的行动，部署和指挥方面，它"远远落后于俄罗斯"。

同时，中国也希望从俄罗斯在叙利亚和乌克兰的实战经验中获益。他们希望能够与俄罗斯同仁比肩。"这也是他们自身调整训练流程的一部分，让学员远离大规模的步兵战争，转向信息时代的技术战。"

美国的"噩梦"？

格雷瑟尔分析认为，俄罗斯和中国发展更紧密的军事关系对于美国来说是个"噩梦"。两国在经济上的合作已经有一段时间了，如今这种合作又向军事领域的纵深方向发展。"对于俄罗斯的领导层来说，安全意味着政权的安全。"美国领导的西方社会在克里姆林宫看来是头号敌人，西方文化的吸引力也是相当危险的。格雷瑟尔指出，虽然中国可能会构成更大的军事威胁，但它不会以同样的方式威胁俄罗斯的内部稳定。

"所以说中国不是战略上的挑战者，那永远是西方国家"，格雷瑟尔说。德国外交关系委员会的帕贡不同意"噩梦"的说法。"这显然是俄罗斯向美国秀肌肉，展现其超级大国的自我认知"，她说。"但是这种演习对于所有大国来说都是相对正常的事情。"