 东德环境污染案例：苦涩的“千香街” | 科技环境 | DW | 24.08.2020

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科技环境

东德环境污染案例：苦涩的“千香街”

前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Halle-Bitterfeld 1965 (picture-alliance/dpa/K. Rose)

前东德哈勒-比特菲尔德地区的工厂烟囱（1965年）

 

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（五）

（德国之声中文网）1988年，一小队东德环保人士完成了一桩“不可能的使命”：6月25日，他们在比特菲尔德-沃尔芬（Bitterfeld-Wolfen）附近的工业区拍摄到了灾难性的环境污染状况的画面。

欧锦赛决赛 史塔西也去看球了

拍摄日期是经过精心挑选的：这一天是1988年欧洲足球锦标赛决赛的日子。三位活动人士齐默曼（Hans Zimmermann）、诺伊曼（Ulrich Neumann）和海尔弗雷驰（Rainer Hällfritsch）猜测，即便是史塔西或者警察可能也会去看球赛了。果真如此，活动人士拍片没有受到打扰。

齐默曼挑选了拍摄地点；诺伊曼作为环保网络“方舟”（Arche）的代表，与西柏林的记者取得了联系。一切都按照计划进行，不过，风险很大。齐默曼回忆说：“如果他们抓住了我们，我们要被关进鲍岑（Bautzen,史塔西监狱所在地点）十五年。”

西德电视台播出 东德想“对策”

秘密拍摄的画面甚至在西德电视台播出了。1988年9月27日，西德电视一台播出了比特菲尔德地区严重的污染状况。播出的画面是所谓“银色的湖”，这是一个生活区附近的老的煤矿塌陷湖。此外，还有一个有毒垃圾堆放点的画面。由此，比特菲尔德的环境灾难程度曝光——无论是在西德，还是在东德。

西德电视台播出的这则新闻唤醒了比特菲尔德的民众。人们到处都在谈论这个话题，这引起了政府的警觉，消息一直传到执政的德国统一社会党（SED）中央委员会。政治局成员梅塔克（Günther Mittag）下令对这则新闻进行评估，并提出建议措施。这个任务一层一层往下布置，最后到了比特菲尔德当地官员那里。

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Braunkohle-Kombinat Bitterfeld 1990 (picture-alliance/dpa/Wöstmann)

比特菲尔德褐煤联合加工厂冒出的浓烟（图片摄于1990年4月）

1988年11月9日，当地官员写了一份文件，列了长长的一条清单，说明如何反驳这则新闻。比如：他们声称，根据挑选出的数据，比特菲尔德地区的污染状况已经明显减弱。此外，还有一些意识形态类的反驳方式，比如：“世界各国都有垃圾堆放点，西德的那些丑闻就证明了这一点：那里毫无监管地堆放有毒垃圾。” 

坊间戏称“千香街” 每隔百米气味不同

但文件中没有写明的是，比特菲尔德的环境污染，政府难辞其咎，因为：为了不限制工业生产，环保要求都被取消了。在东德这很普遍，工业生产有优先权。

比特菲尔德-沃尔芬工业区的污染大户是两家化工厂ORWO和CKB。工厂设施陈旧，环保越来越退居其次。空气、土壤和地下水污染因此越来越严重。民众亲身经历这一情况。坊间把通往比特菲尔德-沃尔芬方向的马路称为“千香街”：沿着车间走，每隔100米，气味都不同，“有时候是苯酚，有时候是丙酮，有时候是色素的气味”，齐默曼回忆说。

比特菲尔德在德语里有“苦涩之地”的意思，在环保人士看来，名副其实。

孩童易患支气管炎、哮喘

环境的灾难对人体健康的损害是显而易见的。1990年11月，两德统一后不久，联邦环境部确认：“在比特菲尔德地区，空气、水和土壤都存在极大的污染——儿童因支气管炎和哮喘疾病就医的需求高于平均水平，其肺功能指标低于其它比照地区的儿童。引人注意的还有，因畸形而导致的胎儿死亡率很高——1989年为千分之5.5，而多年平均值为千分之2.3。”

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Der Abwassersee der Filmfabrik Wolfen 1991 (picture-alliance/imageBROKER/N. Michalke)

比特菲尔德-沃尔芬胶片厂排出的废水（照片摄于1991年）

 

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