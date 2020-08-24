东德环保运动：从被监听到“圆桌会议”

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（六）

（德国之声中文网）东德环保人士多夫勒（Ernst Paul Dörfler）说，曾有两个学期，他在大众夜校教授“生态学”这门课。这出乎他的意料，因为没有前例。1989年“剧变”后，他从档案中才得知，当时有5名史塔西（东德国家安全部）的工作人员同时在上他的课，并且勤奋地做着笔记。

在接受德国《时代》周报采访时，多夫勒介绍说，在东德官方口中，压根儿不存在环境污染，“社会主义国家不会有，西方才会有!”既然问题不存在，也就无从解决。谁有不同意见，可能会面临“反国家煽动”的指控。

环境污染上“黑名单” 媒体不报道

对于莱比锡的雾霾或者埃尔茨山脉的森林死亡，东德政府矢口否认。多夫勒说，这些概念列在一份不成文的“黑名单”上，报纸会避免使用。

而多夫勒本人也受到“近乎完美的监控”。他说，自己常被叫到领导那里训话，让他不要在公共场合谈环保。“在东德，你永远不知道允许你走多远。没有法治安全感，而是任意性：随时可能以站不住脚的理由逮捕你或者禁止你的职业资格。”

到了1989年“剧变”时期，多夫勒成立了东德绿党，并于1990年进入了东德首个、也是唯一一个自由选举的人民议会。突然之间，作为议员，他有了参与政治和自由言论的权利。

抗议形式：从种树到骑车

东德最初的环保运动，是从种树开始的。再就是组织自行车队，刚开始没有标语或者宣传单。1982年，环保人士约尔丹（Carlo Jordan）甚至在东柏林著名的菩提树下大街（Unter den Linden）组织了一次集体骑自行车。《明镜周刊》报道说，史塔西当时向执政的统一社会党（SED）报告称，“这估计是一次所谓环保分子的示威行动”。

这些活动人士大多是年轻人，他们被史塔西定性为“敌对消极分子”。一些团体在基督教教会旗下，因此受到一定程度的保护。同时，环境的破坏越来越明显，人们看得见。

1986年起，不少地方创建了“环境图书馆”，在那里可以看到来自西方的被禁止的专业书籍，以及东德的一些地下刊物。这里还举行活动、展览，因而成为重要的聚会地点。史塔西突击搜查东柏林“环境图书馆”曾引发整个东德的抗议声援浪潮。

1988年，基层的环保团体联合组成整个东德范围的绿色网络。地下杂志“新星方舟”（Arche Nova）则成为信息传递的媒介。

1989年，环保运动汇聚成东德绿党的诞生。柏林墙倒塌后，作为东德绿党代表之一，环保人士约尔丹也参与了东德莫德罗政府的“圆桌会议”。

参与“圆桌会议” 创建自然保护区

剧变时期在东德多个主要城市定期举行的“周一大游行”中，环境议题成为重要诉求，比如要求公开环境数据、退出核能、降低空气和水污染、停止褐煤开采造成的土地破坏。

通过参与“圆桌会议”以及莫德罗政府，环保人士得以推动一系列环保政策决定。1989年秋天，莱因斯贝格核电站关停。1990年，格莱夫斯瓦尔德核电站关停。东德成为欧洲第一个、也是很长时间里唯一一个无核电地区。

1990年初的“圆桌会议”则推动了五个大面积的新国家公园的设立，在两德统一不久前得到东德最后一任总理德迈其埃政府的批准。此外，还设立了四个生态保护区和12个自然保护公园，从而使东德10%的面积处在自然保护之下。

1989年11月25日成立的东德绿党在次日的记者会介绍六人组成的发言人小组

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