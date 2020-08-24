 东德环保运动：从被监听到“圆桌会议” | 科技环境 | DW | 24.08.2020

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科技环境

东德环保运动：从被监听到“圆桌会议”

环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。

Großdemonstration in Ostberlin (picture-alliance/ZB/P. Zimmermann)

柏林墙倒塌前夕，1989年11月4日，东柏林一次大规模抗议中，示威者的标语上写着：拿走史塔西的钱，用来做好事！比如，环境、退休金、残障人士

 

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（六）

 

（德国之声中文网）东德环保人士多夫勒（Ernst Paul Dörfler）说，曾有两个学期，他在大众夜校教授“生态学”这门课。这出乎他的意料，因为没有前例。1989年“剧变”后，他从档案中才得知，当时有5名史塔西（东德国家安全部）的工作人员同时在上他的课，并且勤奋地做着笔记。

在接受德国《时代》周报采访时，多夫勒介绍说，在东德官方口中，压根儿不存在环境污染，“社会主义国家不会有，西方才会有!”既然问题不存在，也就无从解决。谁有不同意见，可能会面临“反国家煽动”的指控。

 

Tagebauregion Rötha bei Leipzig 1989 (picture-alliance/ZB/V. Heinz)

“事实与数字”：东德环保组织Rötha1989年的一张宣传海报，上面是煤炭开采的一些数字

环境污染上“黑名单” 媒体不报道

对于莱比锡的雾霾或者埃尔茨山脉的森林死亡，东德政府矢口否认。多夫勒说，这些概念列在一份不成文的“黑名单”上，报纸会避免使用。

而多夫勒本人也受到“近乎完美的监控”。他说，自己常被叫到领导那里训话，让他不要在公共场合谈环保。“在东德，你永远不知道允许你走多远。没有法治安全感，而是任意性：随时可能以站不住脚的理由逮捕你或者禁止你的职业资格。”

到了1989年“剧变”时期，多夫勒成立了东德绿党，并于1990年进入了东德首个、也是唯一一个自由选举的人民议会。突然之间，作为议员，他有了参与政治和自由言论的权利。

 

抗议形式：从种树到骑车

Umweltbewegungen in der DDR (imago/epd)

埃斯彭海恩（Espenhain）褐煤加工厂的废气令人们难以呼吸。1984年，附近的基督教环保组织Rötha邀请人们表达他们的忧虑，这是人们头一次公开抨击东德的弊政。图为1988年的一次聚会

东德最初的环保运动，是从种树开始的。再就是组织自行车队，刚开始没有标语或者宣传单。1982年，环保人士约尔丹（Carlo Jordan）甚至在东柏林著名的菩提树下大街（Unter den Linden）组织了一次集体骑自行车。《明镜周刊》报道说，史塔西当时向执政的统一社会党（SED）报告称，“这估计是一次所谓环保分子的示威行动”。

这些活动人士大多是年轻人，他们被史塔西定性为“敌对消极分子”。一些团体在基督教教会旗下，因此受到一定程度的保护。同时，环境的破坏越来越明显，人们看得见。

1986年起，不少地方创建了“环境图书馆”，在那里可以看到来自西方的被禁止的专业书籍，以及东德的一些地下刊物。这里还举行活动、展览，因而成为重要的聚会地点。史塔西突击搜查东柏林“环境图书馆”曾引发整个东德的抗议声援浪潮。

1988年，基层的环保团体联合组成整个东德范围的绿色网络。地下杂志“新星方舟”（Arche Nova）则成为信息传递的媒介。

1989年，环保运动汇聚成东德绿党的诞生。柏林墙倒塌后，作为东德绿党代表之一，环保人士约尔丹也参与了东德莫德罗政府的“圆桌会议”。

Umweltbibliothek und Zionskirche (picture-alliance/dpa)

东柏林的“环境图书馆”，锡安教会（Zionskirche）为其提供了地下室，成为一些讨论会的场所

 

参与“圆桌会议” 创建自然保护区

剧变时期在东德多个主要城市定期举行的“周一大游行”中，环境议题成为重要诉求，比如要求公开环境数据、退出核能、降低空气和水污染、停止褐煤开采造成的土地破坏。

通过参与“圆桌会议”以及莫德罗政府，环保人士得以推动一系列环保政策决定。1989年秋天，莱因斯贝格核电站关停。1990年，格莱夫斯瓦尔德核电站关停。东德成为欧洲第一个、也是很长时间里唯一一个无核电地区。

Solidaritätsdemonstration in Berlin (picture-alliance/dpa)

东柏林“环境图书馆”工作人员因“暴动”罪名被宣判后，1988年2月1日，人们自发在选帝侯大街举行声援示威

1990年初的“圆桌会议”则推动了五个大面积的新国家公园的设立，在两德统一不久前得到东德最后一任总理德迈其埃政府的批准。此外，还设立了四个生态保护区和12个自然保护公园，从而使东德10%的面积处在自然保护之下。

Deutschland | Grüne Partei der DDR (picture-alliance/dpa/ADN)

1989年11月25日成立的东德绿党在次日的记者会介绍六人组成的发言人小组

 

延伸阅读：两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔  要“纠正”之前犯下的环境错误，清除遗留的污染，是一件十分耗时耗财耗力的工作。两德统一后对东德一些化工厂有毒垃圾堆积池、或者铀矿污染废料的治理，让人感受到，别处的污染同样有一天会影响到自己的生活、甚至生命

 

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（上篇）1969年，莱茵河“死了”

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。  

（下篇）莱茵河重又“呼吸”

绿色和平组织深夜下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生。专家参与。——没有公民社会，很难想象后来所发生的经济界与政界的变化。  

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。  

环境污染：东德的“国家机密”

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。  

东德环境污染案例：苦涩的“千香街”

前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。  

反核运动（上）：存在33天的德国“国中国”

“文特兰自由共和国”——1980年，德国反核人士在一个政府计划设址存放核废料的地方，创建起一个现实版的“乌托邦”，还签发自己印制的“护照”。  

反核运动（下）：一位支持抗议者的县长

警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。  

德国为什么有那么多森林？

近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。  

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