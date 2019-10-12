 东德已死 建筑永存 | 文化经纬 | DW | 13.10.2019

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文化经纬

东德已死 建筑永存

说起东德的建筑，西德人往往立刻联想起千篇一律的社会主义火柴盒式建筑Plattenbau。其实，东德四十年的历史，也为后世留下了丰富的当代建筑艺术遗产。

  • Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung des Friedens, steht auf diesem Schild, das 1953 an einem hölzernen Baugerüst entlang der Berliner Stalinallee hängt. Der Aufbau des sozialistischen Deutschland sollte sich auch in seinen Bauwerken wiederspiegeln. Politik und Architektur waren in der DDR nicht zu trennen. Die Stalinallee war ein Vorzeigeprojekt.

    东德的建筑遗产

    1953: 东柏林的斯大林大街工程

    “时刻准备劳动、时刻准备捍卫和平”。这句标语，悬挂在1953年斯大林大街的工地上。这里正在建设东德的社会主义样板工程，建筑与政治自然不能分离。

  • Unter höchster Geheimhaltung errichtete die DDR in den 1950er Jahren in Pirna bei Dresden einen Entwicklungskomplex für Flugzeugtriebwerke. Für die Mitarbeiter kam ein Kantinengebäude hinzu, gebaut im Stil der Nachkriegsmoderne und ausgestattet mit einem lichten, schwungvollen Treppenhaus. Heute beherbergt das Gebäude gefragte Lofts.

    东德的建筑遗产

    1956-1959: 皮尔纳喷气发动机研发中心食堂

    50年代，德累斯顿近郊的皮尔纳(Pirna)，东德当局在保密状态下兴建一座飞机发动机研发中心。图中现代主义建筑是研发中心的食堂，玻璃幕墙楼梯间已经成为了建筑史上的经典。

  • Wegen der Nähe zu Westberlin wollte die junge DDR die Bahnverbindungen von Potsdam in die DDR neu organisieren. Die Lösung war ein Eisenbahnring um Berlin. So erhielt Potsdam einen neuen Etagenbahnhof, eröffnet 1958 mit einer kargen, funktionalen Empfangshalle. Noch vor dem Mauerbau 1961 wurde er Hauptbahnhof Potsdams, verlor diese Funktion aber nach der politischen Wende in der DDR.

    东德的建筑遗产

    1956-1958: 波茨坦火车总站

    波茨坦和东柏林之间隔着西柏林，因此东德当局决定重新规划铁路网，而波茨坦就需要一个新火车站。1958年落成的火车站站房，是一座低调的功能主义建筑。而到两德统一后，这座火车站的重要性急剧下降，站房也日渐破败。

  • Aus den Trümmern eines älteren UFA-Filmtheaters erwuchs Mitte der 1950er Jahre das Frankfurter Lichtspieltheater der Jugend. Später erweiterte man es zu einem Kulturzentrum. Wandbilder an der Front zeigen eine Trümmerfrau und einen Stahlwerker. Bis 1998 war das Gebäude in Betrieb. Seit dem Bau eines modernen Multiplex-Kinos verfällt das zentral gelegen Lichtspieltheater für alle sichtbar.

    东德的建筑遗产

    1954/55: 奥德河畔法兰克福的青年剧场

    在旧剧场废墟中建造起来的青年剧场，逐渐成为了奥德河畔法兰克福的文化中心。正面的壁画，展现了参与战后重建的劳动妇女以及钢铁工人。两德统一后，附近新建的一座剧院吸走了这里的人流，1998年青年剧场歇业后，这座建筑的破败也就无法避免。

  • Im Osten des geteilten Berlins baute sich die DDR ihre neue Hauptstadt. Spätestens ab 1957 knüpfte die DDR-Architektur wieder an die internationale Moderne an. Riesige Hochhäuser, häufig in Plattenbauweise errichtet, schossen im Zentrum in den Himmel. Vom propagierten Sieg des Sozialismus kündete, weithin sichtbar, auch der Fernsehturm am Alexanderplatz.

    东德的建筑遗产

    1969：东柏林统计局与电视塔

    首都东柏林在60年代兴建了许多与国际接轨的现代主义建筑，包括亚历山大广场上的统计局以及体现社会主义优越性的柏林电视塔。今天，它们依然矗立在那里，是统一后的柏林地标。

  • Das Haus der Elektronikindustrie und das Haus des Reisens (Mitte) gehörten zum klassischen Formenrepertoire der Ost-Moderne, mit dem die DDR ihr modernes Zentrum rund um den im Ostteil Berlins gelegenen Alexanderplatz bestückte. Beide Gebäude stehen noch heute und prägen das Stadtbild.

    东德的建筑遗产

    1967-69: 东柏林的电子工业大楼

    左边的电子工业大楼、中间更高的旅游业大楼，都是东欧现代主义风格的经典建筑，属于亚历山大广场的现代主义建筑群。今天，它们依然是柏林地标

  • Das Haus des Reisens beherbergte bis zur politischen Wende die Hauptdirektion des DDR-Reisebüros und Büros der Interflug. Das Gebäude besticht durch schöne Details, etwa die Kupfertreibarbeit Der Mensch überwindet Zeit und Raum von Walter Womacka oder die wellenförmigen plastischen Schalen oberhalb des Sockels. Heute steht alles unter Denkmalschutz.

    东德的建筑遗产

    1969-1971: 东柏林的旅游业大楼

    在两德同以前，这里一直是民主德国旅行社以及东德国际航空公司的办公楼。这座现代主义建筑有着精美的细节，比如巨幅铜版浮雕画“超越时空的人类”，以及白色的波浪形屋檐。今天，这座大楼被列为了文物保护建筑。

  • Das Rundkino in Dresden, entworfen von den Architekten Manfred Fasold und Winfried Sziegoleit, sollte das Erscheinungsbild der Prager Straße auflockern. Entlang des im Krieg zerstörten Boulevards dominierten nach dem Wiederaufbau die kantigen Blockbauten. Der 20 Meter hohe Bauzylinder beherbergt zwei Kinosäle und gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Nachkriegsmoderne in Dresden.

    东德的建筑遗产

    1970-1972: 德累斯顿的圆形剧场

    德累斯顿的布拉格大街在二战中遭到了严重破坏，70年代兴建的圆形剧场，旨在改善布拉格大街快速重建时的单调呆板形象。它被认为是东德战后现代主义建筑代表作之一。

  • Elegant und verspielt wellt sich ihr Betondach und gibt dieser Konzertmuschel am Strand von Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen eine maritime Anmutung. Der aus Binz stammende Architekt Ulrich Müther (1934-2007) hat hier ein herausragendes Beispiel ostdeutscher Bäderarchitektur entworfen. Er steht heute unter Denkmalschutz.

    东德的建筑遗产

    1986-1988: 萨斯尼茨的音乐亭

    波罗的海之滨的吕根岛，至今都是广受欢迎的德国旅游胜地。这座造型优雅的建筑，是东德海滨休闲建筑的杰出代表。今天，它同样被列入了文物保护清单。

  • Nördlich der Rostocker Langen Straße begann 1983 in einem gesonderten Gebiet die Neubebauung mit der Innenstadtplatte des Typs Baureihe 83. Die Architekten griffen auf historische Bauformen zurück. Mit etwas Phantasie fühlt man sich an die norddeutsche Backsteinarchitektur mit Giebel und Traufe erinnert. Das und mehr hat Hans Engels für seinen Bildband DDR-Architektur fotografiert.

    东德的建筑遗产

    1983 - 1987 罗斯托克的北部老城区

    北德地区传统的红砖墙，古朴厚重的屋檐：1983年动工兴建的这片新住宅区，虽然也大量使用了预制件，但是建筑师却有意添加了许多历史元素。

    作者: Stefan Dege


  • Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung des Friedens, steht auf diesem Schild, das 1953 an einem hölzernen Baugerüst entlang der Berliner Stalinallee hängt. Der Aufbau des sozialistischen Deutschland sollte sich auch in seinen Bauwerken wiederspiegeln. Politik und Architektur waren in der DDR nicht zu trennen. Die Stalinallee war ein Vorzeigeprojekt.

    东德的建筑遗产

    1953: 东柏林的斯大林大街工程

    “时刻准备劳动、时刻准备捍卫和平”。这句标语，悬挂在1953年斯大林大街的工地上。这里正在建设东德的社会主义样板工程，建筑与政治自然不能分离。

  • Unter höchster Geheimhaltung errichtete die DDR in den 1950er Jahren in Pirna bei Dresden einen Entwicklungskomplex für Flugzeugtriebwerke. Für die Mitarbeiter kam ein Kantinengebäude hinzu, gebaut im Stil der Nachkriegsmoderne und ausgestattet mit einem lichten, schwungvollen Treppenhaus. Heute beherbergt das Gebäude gefragte Lofts.

    东德的建筑遗产

    1956-1959: 皮尔纳喷气发动机研发中心食堂

    50年代，德累斯顿近郊的皮尔纳(Pirna)，东德当局在保密状态下兴建一座飞机发动机研发中心。图中现代主义建筑是研发中心的食堂，玻璃幕墙楼梯间已经成为了建筑史上的经典。

  • Wegen der Nähe zu Westberlin wollte die junge DDR die Bahnverbindungen von Potsdam in die DDR neu organisieren. Die Lösung war ein Eisenbahnring um Berlin. So erhielt Potsdam einen neuen Etagenbahnhof, eröffnet 1958 mit einer kargen, funktionalen Empfangshalle. Noch vor dem Mauerbau 1961 wurde er Hauptbahnhof Potsdams, verlor diese Funktion aber nach der politischen Wende in der DDR.

    东德的建筑遗产

    1956-1958: 波茨坦火车总站

    波茨坦和东柏林之间隔着西柏林，因此东德当局决定重新规划铁路网，而波茨坦就需要一个新火车站。1958年落成的火车站站房，是一座低调的功能主义建筑。而到两德统一后，这座火车站的重要性急剧下降，站房也日渐破败。

  • Aus den Trümmern eines älteren UFA-Filmtheaters erwuchs Mitte der 1950er Jahre das Frankfurter Lichtspieltheater der Jugend. Später erweiterte man es zu einem Kulturzentrum. Wandbilder an der Front zeigen eine Trümmerfrau und einen Stahlwerker. Bis 1998 war das Gebäude in Betrieb. Seit dem Bau eines modernen Multiplex-Kinos verfällt das zentral gelegen Lichtspieltheater für alle sichtbar.

    东德的建筑遗产

    1954/55: 奥德河畔法兰克福的青年剧场

    在旧剧场废墟中建造起来的青年剧场，逐渐成为了奥德河畔法兰克福的文化中心。正面的壁画，展现了参与战后重建的劳动妇女以及钢铁工人。两德统一后，附近新建的一座剧院吸走了这里的人流，1998年青年剧场歇业后，这座建筑的破败也就无法避免。

  • Im Osten des geteilten Berlins baute sich die DDR ihre neue Hauptstadt. Spätestens ab 1957 knüpfte die DDR-Architektur wieder an die internationale Moderne an. Riesige Hochhäuser, häufig in Plattenbauweise errichtet, schossen im Zentrum in den Himmel. Vom propagierten Sieg des Sozialismus kündete, weithin sichtbar, auch der Fernsehturm am Alexanderplatz.

    东德的建筑遗产

    1969：东柏林统计局与电视塔

    首都东柏林在60年代兴建了许多与国际接轨的现代主义建筑，包括亚历山大广场上的统计局以及体现社会主义优越性的柏林电视塔。今天，它们依然矗立在那里，是统一后的柏林地标。

  • Das Haus der Elektronikindustrie und das Haus des Reisens (Mitte) gehörten zum klassischen Formenrepertoire der Ost-Moderne, mit dem die DDR ihr modernes Zentrum rund um den im Ostteil Berlins gelegenen Alexanderplatz bestückte. Beide Gebäude stehen noch heute und prägen das Stadtbild.

    东德的建筑遗产

    1967-69: 东柏林的电子工业大楼

    左边的电子工业大楼、中间更高的旅游业大楼，都是东欧现代主义风格的经典建筑，属于亚历山大广场的现代主义建筑群。今天，它们依然是柏林地标

  • Das Haus des Reisens beherbergte bis zur politischen Wende die Hauptdirektion des DDR-Reisebüros und Büros der Interflug. Das Gebäude besticht durch schöne Details, etwa die Kupfertreibarbeit Der Mensch überwindet Zeit und Raum von Walter Womacka oder die wellenförmigen plastischen Schalen oberhalb des Sockels. Heute steht alles unter Denkmalschutz.

    东德的建筑遗产

    1969-1971: 东柏林的旅游业大楼

    在两德同以前，这里一直是民主德国旅行社以及东德国际航空公司的办公楼。这座现代主义建筑有着精美的细节，比如巨幅铜版浮雕画“超越时空的人类”，以及白色的波浪形屋檐。今天，这座大楼被列为了文物保护建筑。

  • Das Rundkino in Dresden, entworfen von den Architekten Manfred Fasold und Winfried Sziegoleit, sollte das Erscheinungsbild der Prager Straße auflockern. Entlang des im Krieg zerstörten Boulevards dominierten nach dem Wiederaufbau die kantigen Blockbauten. Der 20 Meter hohe Bauzylinder beherbergt zwei Kinosäle und gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Nachkriegsmoderne in Dresden.

    东德的建筑遗产

    1970-1972: 德累斯顿的圆形剧场

    德累斯顿的布拉格大街在二战中遭到了严重破坏，70年代兴建的圆形剧场，旨在改善布拉格大街快速重建时的单调呆板形象。它被认为是东德战后现代主义建筑代表作之一。

  • Elegant und verspielt wellt sich ihr Betondach und gibt dieser Konzertmuschel am Strand von Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen eine maritime Anmutung. Der aus Binz stammende Architekt Ulrich Müther (1934-2007) hat hier ein herausragendes Beispiel ostdeutscher Bäderarchitektur entworfen. Er steht heute unter Denkmalschutz.

    东德的建筑遗产

    1986-1988: 萨斯尼茨的音乐亭

    波罗的海之滨的吕根岛，至今都是广受欢迎的德国旅游胜地。这座造型优雅的建筑，是东德海滨休闲建筑的杰出代表。今天，它同样被列入了文物保护清单。

  • Nördlich der Rostocker Langen Straße begann 1983 in einem gesonderten Gebiet die Neubebauung mit der Innenstadtplatte des Typs Baureihe 83. Die Architekten griffen auf historische Bauformen zurück. Mit etwas Phantasie fühlt man sich an die norddeutsche Backsteinarchitektur mit Giebel und Traufe erinnert. Das und mehr hat Hans Engels für seinen Bildband DDR-Architektur fotografiert.

    东德的建筑遗产

    1983 - 1987 罗斯托克的北部老城区

    北德地区传统的红砖墙，古朴厚重的屋檐：1983年动工兴建的这片新住宅区，虽然也大量使用了预制件，但是建筑师却有意添加了许多历史元素。

    作者: Stefan Dege


(德国之声中文网) 在柏林理工大学的社会学家卡登(Ben Kaden)的眼中，东柏林市中心马克思大街周边的建筑群，就是东欧阵营现代主义的集中展示。从未来主义的国际电影院(Kino International)，到国际风格的教师之家，再到亚历山大广场上高耸入云的电视塔：如果一砖一瓦、一柱一梁都能说话，它们一定能够诉说许许多多有关战后重建、与阶级敌人的建筑设计竞赛、为劳动人民谋幸福的故事。柏林墙已经在30年前倒了，但是这些建筑，裹挟了那个时代的语汇，依然在如今这个时代发声。

在最新出版的《民主德国的建筑艺术》这本画册中，建筑艺术评论家耶格(Frank Peter Jäger)指出，东德时期的建筑，让民众以及政治决策者都两极分化，一直到今天依然如此。一个典型的案例就是十几年前拆除的"共和国宫"，这里如今正在重建普鲁士时期的"城市宫殿"。

Deutschland Berlin Palast der Republik (Imago/blickwinkel)

现已拆除的共和国宫

卡登认为，德国联邦议会当时决定拆除"共和国宫"的做法"极其缺乏政治敏感，在经济上也不合理"。该决定"并没有让城市空间向前发展，反而试图退回到东德之前的时代。"卡登指出，这种做法无异于一种挑衅，会唤起东部民众的负面记忆：自己的生活空间要让别人来做主。在东德时代，替民做主的是党中央，统一后的今天则是政客和资本家。"所以，有些民众就将当今时代比作新的东德，当然这种说法也站不住脚。"

建筑评论家耶格则认为，专制政权的遗产，也可以是美丽而值得留存的，"建筑艺术并不一定遵循政治审美。"东德时期的现实社会有着很多个层面，东德时期的建筑也同样地丰富多彩。"建筑师个人的动机、个人的自由程度，也有着很大的差别。"因此，东德时期的建筑艺术，不能简单化地以偏概全。

Bildergalerie Kinopaläste in Berlin (picture-alliance/imageBROKER/T. Robbin)

柏林国际电影院

五个时期

如果非要给东德的建筑进行分类，则大概能分为5种不同时期的风格。1946年到1950年间，苏联占领军当局的最重要任务之一就是重建。比如，卢森堡广场上被战火摧毁的人民剧院(Volksbühne)，就是在这个时期基本按原样重建。

1951年到1957年，东德建筑艺术迎来了"民族建筑传统"时期。东德全境都修建了许多宏伟的、充满历史气息的建筑，夹杂了苏联式风格、新巴洛克以及新古典主义风格。柏林的斯大林大街(即今天的马克思大街)一期工程、莱比锡的罗斯广场、德累斯顿的老集市，都有这一时期的代表作。卡登指出，这一时期的"社会主义宫殿建筑"，在造型上有意识地偏保守，"这是要与现代主义决裂"。

收听音频 09:56

德国东部的建筑遗产

1957年后，苏联对斯大林时期的反思，也影响到了东德。东德的建筑也重新与现代主义的国际潮流接轨，并且形成了自己的"东欧现代主义风格"(Ostmoderne)。包括柏林电视塔在内的马克思大街二期工程就是这一时期的代表作。

而到了70年代早期，这一潮流进一步得到了加强，混凝土预制件被越来越广泛地运用，连绵一整个街区的风格统一的建筑群接连落成。直到今天，它们依然是许多德国东部城市的门面。

东德晚期的工业化建筑风格臻于完善。同时，党的高层也重新认识到了历史建筑的价值。于是，许多工业化的火柴盒建筑，又被贴上了充满历史气息的外墙装饰。在柏林的御林广场、腓特烈皇宫剧院，都能看到这种改建的痕迹。

Deutschland Ostdeutschland Abriss an einem DDR-Plattenbau in Leipzig (picture-alliance/dpa)

Plattenbau不受欢迎，是在两德统一后才发生的事情。莱比锡的一篇此类建筑2013年拆除

社会主义的理想

至于常被当作东德建筑特征的火柴盒式建筑Plattenbau，其原意指的是大规模利用楼板、墙体预制件而快速搭建的组合式建筑。这种建筑在东德大为流行，也相当受欢迎。即便是在同时期的西德，不少社会福利住房也是用这种方式建造的。社会学家卡登指出，对这种建筑风格的嘲讽，是在两德统一后才出现的。"但是，西德人没有意识到，这是东德相当常见的建筑风格，绝大多数民众都住在这样的房子里。"

作为国家的东德，如今已经不复存在，但是它的建筑，依然在传达着那个时代的政治讯号。卡登说："东德要向外界展示社会主义优越性，而且，住房问题与国家命运息息相关。因此，工业化的住房就是东德的唯一途径，只有这样才能在最短时间内建造大量房屋。"

社会主义的胜利，应该体现在工人阶级生活的宫殿里。卡登指出，马克思大街就是这种建筑理想的样板工程，是执政党对未来的承诺。然而，伴随着东德的倒台，这种理想也不再有实现的机会。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    前东德的标志

    在两年零8个月的施工期后，东德政权引以为豪的“共和国宫”于1976年4月23日开放。这座披着黄褐色反射玻璃外衣的建筑不仅是人民议院所在地，还经常举办摇滚音乐会、歌剧和时装秀。共和国宫里还设有餐厅、电影院、保龄球馆等等。东德人将它视为文化宫。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    昂纳克的灯具店

    因为大厅天花板上装饰着1000多盏华丽的灯饰，共和国宫因此也被称为“昂纳克的灯具店”。1990年，在这座建筑使用14年后，前东德首次民主选举产生的人民议会决定关闭共和国宫，原因是发现该建筑有石棉污染。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    宫殿广场

    2006年1月19日，德国联邦议院继2002年和2003年之后，第三次、也是最后一次决定拆除共和国宫，并在这个位于柏林心脏的地方建一座新的文化论坛。一周后，大吊车便开到了共和国宫外。

  • Abriss Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    拆除不易

    不过，清除石棉的工作非常耗时费力，原计划2007年初开始的拆除工作因此一再推迟。拆除共和国宫最后花了上千万欧元。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    时间的齿轮

    1990年关闭后，共和国宫内部一点点被拆除，最后只剩下一个外壳。2006年春，人们开始拆除它的外部墙体，共运走500吨玻璃、2万吨钢筋和5.6万吨混凝土。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    又拆又填

    分拆共和国宫的时间远远长于其建成所用的两年零8个月。2008年，拆除工作终于结束。为了避免对面的柏林大教堂出现倾斜，人们又往共和共宫的混泥土底座里填充了10万立方米的沙土。

  • Palast der Republik

    共和国宫：一段过去的历史

    颇具争议

    1443年至1950年期间，共和国宫的原址曾是柏林城市宫所在地。是否 拆除共和国宫以及重建城市宫的计划多年来颇具争议，比如拆除共和国宫会发出什么样的信号，德国是否以此抹去了自己的一段历史等等。

  • Bildergalerie Berliner Stadtschloss

    共和国宫：一段过去的历史

    洪堡盒子

    共和国宫拆除后，这里便成了一片绿地,之后又于2011年建起了名为“洪堡盒子”（Humboldt-Box) 的多面体建筑。当地人和游客可以在这里了解城市宫和洪堡论坛的修建计划，参观相关的建筑模型和展览。

  • Deutschland Stadtschloss in Berlin

    共和国宫：一段过去的历史

    新宫殿

    如今，钢筋混凝土结构的柏林城市宫已经完成了搭建。德国联邦政府为此拨款5.9亿欧元。它的巴洛克式外墙造价将达8000万欧元，完全来自捐款。2019年，洪堡论坛将举办展览及国际会议并且上演戏剧。

    作者: Jan Bruck


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柏林电视塔落成五十周年：昔日门面 今日地标

当年它曾是民主德国引以为荣的社会主义建设成就，今天它是统一后德国首都柏林的地标建筑：十月三日德国统一日这一天，也是柏林亚历山大广场电视塔落成50周年的纪念日。 (03.10.2019)  

见证历史的前东德建筑去无声

许多人都知道，到德国东部旅行的人在参观一些建筑遗产的时候往往会迅速下一个结论：难看！然而，这只是一个非常肤浅的看法，因为东柏林、莱比锡、哈勒或是马格德堡等前东德城市在上世纪50年代到60年代中期修建的一些建筑，都是与国际建筑发展接轨的。 (08.08.2009)  

从集中营走出的建筑设计大师埃尔里希

弗朗茨.埃尔里希曾经设计过家具，从事过绘画及雕塑艺术，然而他的本行是建筑师。战后时期，埃尔里希在原东德设计建造过诸多风格迥异的建筑，包括原东德广播电台的大楼。2007年12月28日是埃尔里希诞辰100周年纪念日。拥有其大量作品收藏的德绍包豪斯基金会特地举办埃尔里希作品展。展品包括埃尔里希被关在布痕瓦尔德集中营时期的设计原稿。德国之声记者报导如下。 (10.02.2008)  

东德的建筑遗产

统一社会党专制统治之下，东德的建筑却并非千篇一律。建筑师们为重建服务，为社会主义理想服务，诞生了许多经典项目。但是，东德的建筑理想与社会主义理想一样，在短短的40年之后，丧失了实现的机会。 (12.10.2019)  

共和国宫：一段过去的历史

共和国宫曾是前东德权力的象征：它是人民议院所在地，也举办过德国统一社会党（SED)的历届代表大会以及各种大型音乐会和电视颁奖活动。10年前，德国联邦议院决定拆除这座昂纳克政权修建的、内部装饰极为华丽的建筑。 (19.01.2016)  

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Architektur-Foto Hans Engels

东德的建筑遗产 12.10.2019

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DDR Mauer 1990

东德七十冥诞：一场失败的独裁实验 08.10.2019

从1945年至1990年，德国一分为二。10月7日是东德成立70周年。30年前，它已经在一场和平革命之中灭亡。但是，历史的伤痕至今尚未痊愈。

DDR - Wende - Montagsdemonstration in Leipzig 1989

30年前撼动东德政权的那个夜晚 09.10.2019

1989年10月9日，近7万人在莱比锡示威游行，要求更多自由和民主。与人们的担心相反，东德安全力量未出动镇压。这一天后来被称为东德和平革命的“命运之日”。

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Berlin Fernsehturm (picture-alliance/dpa/K. Schindler)

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说起东德的建筑，西德人往往立刻联想起千篇一律的社会主义火柴盒式建筑Plattenbau。其实，东德四十年的历史，也为后世留下了丰富的当代建筑艺术遗产。  

Antonio Salieri (PA/dpa)

安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲

意大利作曲家安东尼奥·萨列里（Antonio Salieri）1750年生于威尼斯共和国的一个小镇。在许多莫扎特传记里，萨列里被描述成一位嫉妒莫扎特才能、处处刁难，阻挠其成功的音乐家。  