(德国之声中文网) 在柏林理工大学的社会学家卡登(Ben Kaden)的眼中，东柏林市中心马克思大街周边的建筑群，就是东欧阵营现代主义的集中展示。从未来主义的国际电影院(Kino International)，到国际风格的教师之家，再到亚历山大广场上高耸入云的电视塔：如果一砖一瓦、一柱一梁都能说话，它们一定能够诉说许许多多有关战后重建、与阶级敌人的建筑设计竞赛、为劳动人民谋幸福的故事。柏林墙已经在30年前倒了，但是这些建筑，裹挟了那个时代的语汇，依然在如今这个时代发声。

在最新出版的《民主德国的建筑艺术》这本画册中，建筑艺术评论家耶格(Frank Peter Jäger)指出，东德时期的建筑，让民众以及政治决策者都两极分化，一直到今天依然如此。一个典型的案例就是十几年前拆除的"共和国宫"，这里如今正在重建普鲁士时期的"城市宫殿"。

现已拆除的共和国宫

卡登认为，德国联邦议会当时决定拆除"共和国宫"的做法"极其缺乏政治敏感，在经济上也不合理"。该决定"并没有让城市空间向前发展，反而试图退回到东德之前的时代。"卡登指出，这种做法无异于一种挑衅，会唤起东部民众的负面记忆：自己的生活空间要让别人来做主。在东德时代，替民做主的是党中央，统一后的今天则是政客和资本家。"所以，有些民众就将当今时代比作新的东德，当然这种说法也站不住脚。"

建筑评论家耶格则认为，专制政权的遗产，也可以是美丽而值得留存的，"建筑艺术并不一定遵循政治审美。"东德时期的现实社会有着很多个层面，东德时期的建筑也同样地丰富多彩。"建筑师个人的动机、个人的自由程度，也有着很大的差别。"因此，东德时期的建筑艺术，不能简单化地以偏概全。

柏林国际电影院

五个时期

如果非要给东德的建筑进行分类，则大概能分为5种不同时期的风格。1946年到1950年间，苏联占领军当局的最重要任务之一就是重建。比如，卢森堡广场上被战火摧毁的人民剧院(Volksbühne)，就是在这个时期基本按原样重建。

1951年到1957年，东德建筑艺术迎来了"民族建筑传统"时期。东德全境都修建了许多宏伟的、充满历史气息的建筑，夹杂了苏联式风格、新巴洛克以及新古典主义风格。柏林的斯大林大街(即今天的马克思大街)一期工程、莱比锡的罗斯广场、德累斯顿的老集市，都有这一时期的代表作。卡登指出，这一时期的"社会主义宫殿建筑"，在造型上有意识地偏保守，"这是要与现代主义决裂"。

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1957年后，苏联对斯大林时期的反思，也影响到了东德。东德的建筑也重新与现代主义的国际潮流接轨，并且形成了自己的"东欧现代主义风格"(Ostmoderne)。包括柏林电视塔在内的马克思大街二期工程就是这一时期的代表作。

而到了70年代早期，这一潮流进一步得到了加强，混凝土预制件被越来越广泛地运用，连绵一整个街区的风格统一的建筑群接连落成。直到今天，它们依然是许多德国东部城市的门面。

东德晚期的工业化建筑风格臻于完善。同时，党的高层也重新认识到了历史建筑的价值。于是，许多工业化的火柴盒建筑，又被贴上了充满历史气息的外墙装饰。在柏林的御林广场、腓特烈皇宫剧院，都能看到这种改建的痕迹。

社会主义的理想

至于常被当作东德建筑特征的火柴盒式建筑Plattenbau，其原意指的是大规模利用楼板、墙体预制件而快速搭建的组合式建筑。这种建筑在东德大为流行，也相当受欢迎。即便是在同时期的西德，不少社会福利住房也是用这种方式建造的。社会学家卡登指出，对这种建筑风格的嘲讽，是在两德统一后才出现的。"但是，西德人没有意识到，这是东德相当常见的建筑风格，绝大多数民众都住在这样的房子里。"

作为国家的东德，如今已经不复存在，但是它的建筑，依然在传达着那个时代的政治讯号。卡登说："东德要向外界展示社会主义优越性，而且，住房问题与国家命运息息相关。因此，工业化的住房就是东德的唯一途径，只有这样才能在最短时间内建造大量房屋。"

社会主义的胜利，应该体现在工人阶级生活的宫殿里。卡登指出，马克思大街就是这种建筑理想的样板工程，是执政党对未来的承诺。然而，伴随着东德的倒台，这种理想也不再有实现的机会。