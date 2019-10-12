说起东德的建筑，西德人往往立刻联想起千篇一律的社会主义火柴盒式建筑Plattenbau。其实，东德四十年的历史，也为后世留下了丰富的当代建筑艺术遗产。
(德国之声中文网) 在柏林理工大学的社会学家卡登(Ben Kaden)的眼中，东柏林市中心马克思大街周边的建筑群，就是东欧阵营现代主义的集中展示。从未来主义的国际电影院(Kino International)，到国际风格的教师之家，再到亚历山大广场上高耸入云的电视塔：如果一砖一瓦、一柱一梁都能说话，它们一定能够诉说许许多多有关战后重建、与阶级敌人的建筑设计竞赛、为劳动人民谋幸福的故事。柏林墙已经在30年前倒了，但是这些建筑，裹挟了那个时代的语汇，依然在如今这个时代发声。
在最新出版的《民主德国的建筑艺术》这本画册中，建筑艺术评论家耶格(Frank Peter Jäger)指出，东德时期的建筑，让民众以及政治决策者都两极分化，一直到今天依然如此。一个典型的案例就是十几年前拆除的"共和国宫"，这里如今正在重建普鲁士时期的"城市宫殿"。
卡登认为，德国联邦议会当时决定拆除"共和国宫"的做法"极其缺乏政治敏感，在经济上也不合理"。该决定"并没有让城市空间向前发展，反而试图退回到东德之前的时代。"卡登指出，这种做法无异于一种挑衅，会唤起东部民众的负面记忆：自己的生活空间要让别人来做主。在东德时代，替民做主的是党中央，统一后的今天则是政客和资本家。"所以，有些民众就将当今时代比作新的东德，当然这种说法也站不住脚。"
建筑评论家耶格则认为，专制政权的遗产，也可以是美丽而值得留存的，"建筑艺术并不一定遵循政治审美。"东德时期的现实社会有着很多个层面，东德时期的建筑也同样地丰富多彩。"建筑师个人的动机、个人的自由程度，也有着很大的差别。"因此，东德时期的建筑艺术，不能简单化地以偏概全。
五个时期
如果非要给东德的建筑进行分类，则大概能分为5种不同时期的风格。1946年到1950年间，苏联占领军当局的最重要任务之一就是重建。比如，卢森堡广场上被战火摧毁的人民剧院(Volksbühne)，就是在这个时期基本按原样重建。
1951年到1957年，东德建筑艺术迎来了"民族建筑传统"时期。东德全境都修建了许多宏伟的、充满历史气息的建筑，夹杂了苏联式风格、新巴洛克以及新古典主义风格。柏林的斯大林大街(即今天的马克思大街)一期工程、莱比锡的罗斯广场、德累斯顿的老集市，都有这一时期的代表作。卡登指出，这一时期的"社会主义宫殿建筑"，在造型上有意识地偏保守，"这是要与现代主义决裂"。
1957年后，苏联对斯大林时期的反思，也影响到了东德。东德的建筑也重新与现代主义的国际潮流接轨，并且形成了自己的"东欧现代主义风格"(Ostmoderne)。包括柏林电视塔在内的马克思大街二期工程就是这一时期的代表作。
而到了70年代早期，这一潮流进一步得到了加强，混凝土预制件被越来越广泛地运用，连绵一整个街区的风格统一的建筑群接连落成。直到今天，它们依然是许多德国东部城市的门面。
东德晚期的工业化建筑风格臻于完善。同时，党的高层也重新认识到了历史建筑的价值。于是，许多工业化的火柴盒建筑，又被贴上了充满历史气息的外墙装饰。在柏林的御林广场、腓特烈皇宫剧院，都能看到这种改建的痕迹。
社会主义的理想
至于常被当作东德建筑特征的火柴盒式建筑Plattenbau，其原意指的是大规模利用楼板、墙体预制件而快速搭建的组合式建筑。这种建筑在东德大为流行，也相当受欢迎。即便是在同时期的西德，不少社会福利住房也是用这种方式建造的。社会学家卡登指出，对这种建筑风格的嘲讽，是在两德统一后才出现的。"但是，西德人没有意识到，这是东德相当常见的建筑风格，绝大多数民众都住在这样的房子里。"
作为国家的东德，如今已经不复存在，但是它的建筑，依然在传达着那个时代的政治讯号。卡登说："东德要向外界展示社会主义优越性，而且，住房问题与国家命运息息相关。因此，工业化的住房就是东德的唯一途径，只有这样才能在最短时间内建造大量房屋。"
社会主义的胜利，应该体现在工人阶级生活的宫殿里。卡登指出，马克思大街就是这种建筑理想的样板工程，是执政党对未来的承诺。然而，伴随着东德的倒台，这种理想也不再有实现的机会。
当年它曾是民主德国引以为荣的社会主义建设成就，今天它是统一后德国首都柏林的地标建筑：十月三日德国统一日这一天，也是柏林亚历山大广场电视塔落成50周年的纪念日。 (03.10.2019)
许多人都知道，到德国东部旅行的人在参观一些建筑遗产的时候往往会迅速下一个结论：难看！然而，这只是一个非常肤浅的看法，因为东柏林、莱比锡、哈勒或是马格德堡等前东德城市在上世纪50年代到60年代中期修建的一些建筑，都是与国际建筑发展接轨的。 (08.08.2009)