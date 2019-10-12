东德垮台前 中国曾想奋力一救

（德国之声中文网）正所谓"患难见真情"，《世界报》的文章"中国曾想如此在最后一刻拯救民主德国（So wollte China 1989 in letzter Minute die DDR retten）"开头处如是写道。

该文章追溯到1989年的"六四事件"，三天之后，东德社会统一党（SED）政治局委员埃贡·克伦茨（Egon Krenz）便在德国媒体的镜头前公开表示，北京做了重新恢复秩序的事情。民主德国人民议院随即也发表了团结性表态：中国的"人民政权"为恢复秩序和安全被迫动用了武器，不幸导致大量人员受伤甚至死亡。

当年的6月12日，《世界报》继续写道，东德外长奥斯卡·菲舍尔（Oskar Fischer）向中国外长钱其琛重申了两国之间紧密团结的兄弟情谊。三个月之后克伦茨在访华过程中再次向中国表达了"并肩作战"的态度。

1989年10月底，轮到中国回表诚意。几个月以来，越来越多的东德人，多为年轻人，经由匈牙利和捷克斯洛伐克逃离祖国。即使让埃里希• 昂纳克（Erich Honecker）下台、克伦茨亲自接任东德最高领导人一职也无济于事。

逃离祖国的东德人

"中国准备不遗余力"

1989年10月27日，曾参与改善中国和东德关系的时任中国建设部长林汉雄召唤民主德国驻华大使罗尔夫·博瑟尔德（Rolf Berthold）。《世界报》查阅的文件中包含了一份博瑟尔德所写的简短报告指出，林表示，民主德国社会主义的命运不仅对中国社会主义的胜利，而且对世界社会主义而言也具有战略意义。"中国领导人准备不遗余力地支持保障民主德国社会主义制度"。

林汉雄明确表示，鉴于民主德国复杂的劳务人员状况，中国愿意为该国提供劳务人员，具体人数和相关专业由民主德国选择。为避免东德外交人员回绝，林汉雄特别强调，由于事关政治援助，民主德国为此无需支付外汇，可以通过货物偿还。另外，中方也做好了立刻采取行动的准备，林汉雄甚至可以临时出访东柏林，但他仍需征求中共中央委员会11月初全体会议的相关意见。

官僚主义误事？

东德共产党的末代领袖埃贡·克伦茨（Egon Krenz）

自1982年担任驻华大使的博瑟尔德自然体会到此次谈话的意义。《世界报》接着叙述道，他在同林汉雄会面后立刻在当天下午向克伦茨发出加急电报。然而，由于公务缠身，克伦茨于次日才抽出时间阅读此封来自北京的电报。他划下电报重点后将其转发给民主德国部长会议主席威利·斯托夫（Willy Stoph）。

斯托夫于10月30日在给克伦茨回信中提出自己的建议：向驻华大使发出加急快报表示，民主德国党和国家领导人对中共领导人的援助意愿表示感谢，并将很快邀请林汉雄同志对民主德国进行访问，与相关部门展开具体会谈。斯托夫在信中补充道："如果你（克伦茨）同意的话，请立刻安排发出电报。"

然而，民主德国的官僚机构未能及时行事。虽然斯托夫和外长菲舍尔的办公室之间只有10分钟的步行距离，电报的措词被进一步修改后于11月1日才被送达民主德国外交部。之后该答复估计被直接送往北京，但是相关外交文件中并未留档。

与此同时，菲舍尔从外交部远东事务负责人克劳斯·措恩（Klaus Zorn）那里了解到，目前在民主德国国企铁道车辆建造公司就职的918名中国工人工作表现良好。但是，措恩指出，不能在未经具体核实条件的前提下笼统答应增加额外中国劳务人员，要视具体项目和从业人员相关技能而定。

《世界报》指出，通过措恩的报告可见，措恩没有理解北京的意图。中共不是想让中国劳务人员在东德接受培训，而是想让民主德国自由选择所需人员。

1989年11月2日，斯托夫在民主德国部长会议上公布了来自中国的"援助意愿"。五天之后，在一次又一次的大规模抗议游行的强大压力之下，民德政府于宣布集体辞职。中国的"好意"未能派上用场。