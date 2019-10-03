东德七十冥诞：一场失败的独裁实验

（德国之声中文网）1949年10月7日，德意志民主共和国（GDR，即东德）宣告成立。这是当时的第二个德国。四个月之前，德意志联邦共和国（FRG，即西德）已经成立。此时，距离第二次世界大战结束已有四年。

德国的分裂缘于战胜国的两个阵营。一方是美国、法国和英国，另一方是苏联。他们携手并肩打败了法西斯德国，1945年赢得胜利之后又分道扬镳。

1990年德国统一之前的两德地图

西方盟国在西德建立了议会民主制度，而苏联领导人斯大林却将他的独裁统治扩大到整个东欧。苏联-东欧阵营政治体制的普遍特征是：计划经济，没有法治，没有新闻自由，没有迁徙自由。

直到1989/1990年铁幕倒塌之前，波兰、匈牙利、罗马尼亚和东德等等国家的人民都被迫生活在这样的体制之中。在意识形态上，他们自称人民民主体制，但实际上是专政统治。

因为特殊的地理位置和政治原因，东德在苏东集团内扮演的角色非同寻常。放眼西望，即是自由的欧洲。更为特别的是，在它的领地之内，有一个自由的飞岛--西柏林。柏林曾经是纳粹首都，每个战胜国都想瓜分一块，于是就有了分属于自由社会和专制社会的西柏林和东柏林。

柏林墙阻止了逃亡大潮

在分裂的柏林，资本主义和社会主义的竞争结果形成鲜明对照。由于不能忍受东德的经济落后和思想控制，1961年之前，在这个总共300多万人口的城市里，就有超过100万人从东柏林逃到西柏林。1961年建立的柏林墙阻断了这场大逃亡。

柏林墙让东西德更加隔膜。但是，西德总理威利·勃兰特（Willy Brandt）对东德实施缓和政策，实现了1970年代两国之间的友好外交。来自社民党的勃兰特因为推动欧洲内部的和解努力获得1971年诺贝尔和平奖。 1973年，两个德国均成为联合国正式成员。

从前有一堵柏林墙 不再令人害怕的高墙 早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

从前有一堵柏林墙 柏林墙倒塌的前奏 1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

从前有一堵柏林墙 系统化选举舞弊 1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

从前有一堵柏林墙 戈尔巴乔夫打破禁忌 1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

从前有一堵柏林墙 带上家当逃亡 对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

从前有一堵柏林墙 使馆花园里的难民营 1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

从前有一堵柏林墙 根舍走上布拉格德国使馆阳台 1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

从前有一堵柏林墙 “我们是人民” 在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

从前有一堵柏林墙 开往西方的特别列车 10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

从前有一堵柏林墙 40年没有变聪明 东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

从前有一堵柏林墙 埃贡来得太迟了 前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

从前有一堵柏林墙 人民受够了 11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

从前有一堵柏林墙 反对派提出具体要求 电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

从前有一堵柏林墙 历史性的口误 寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

从前有一堵柏林墙 选帝侯大街上的“特拉比” 1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

从前有一堵柏林墙 最后的演出 老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。 作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener



戈尔巴乔夫加速了东德崩溃

尽管如此，东德的好命不长，经济上陷入困境。历史学家弗兰克·博斯（Frank Bösch）接受德国之声采访时说，经济困难是东德独裁政权垮台的主要原因之一。博斯是位于波茨坦的莱布尼兹当代历史中心（ZZF）的主任。他举例说，东德对西方国家欠下了大量债务。

博斯说，另一个原因是民众的普遍不满。"这表现为一种难以置信的逃离欲望。" 1985年，戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）执掌苏联政权。他被认为是政治改革家。很多东德人满怀变革期待，但是当时的东德领导人昂纳克（Erich Honecker）仍然冥顽不化。

东德人民不仅涌上街头游行示威表达愤怒，而且还"用脚投票"，通过申请旅游许可逃离东德。在两年之内，旅游文件申请数量翻倍，从53,000增长至105,000以上。但是，只有一小部分申请可望得到批准。

东德最后一次"国庆"

昂纳克和他的国家安全部（俗称史塔西，Stasi）再也无法阻止东德的崩溃。其他东欧国家，尤其是波兰和匈牙利，抗议运动也如火如荼。历史学家博什说，抗议之所以可能，是因为苏联不再派兵支持这些国家独裁者的镇压行动。

1989年10月7日，共产党政权举行了最后一次"国庆"：德意志民主共和国成立40周年。一个月后的11月9日，柏林墙倒塌了。墙内墙外欢歌笑语。尽管如此，那还不是东德的丧钟。1990年10月3日，德国统一，共产党东德成为历史。

东德的历史还将延续到2070年

"柏林墙和其他历史标志，影响力如此强大，在未来一段时间内，它们仍将在人们的记忆中历历在目。"博什指出，根据纳粹主义遗害的消除经验，共产党东德的历史篇章，要到70或者80年以后才会彻底终止。

回顾德国分裂之前的纳粹主义时代，博什发现历史的黑暗篇章直到现在才慢慢结束，因为"最后的证人已经辞世"。根据这个史实推算，德国人民要等到2070年才能走出东德的阴影。