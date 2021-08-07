东奥结束迎冬奥 政治体育分不清

(德国之声中文网) 刚刚闭幕的东京奥运会，一直笼罩在新冠疫情的阴影之下，针对奥运会的抗议行动连绵数月、贯彻始终。不过，明年初举行的北京奥运会，至少在中国国内不会面临此类抗议。可以预见的是，不论届时全球疫情有多么严重，中国政府不太可能推迟或者延期赛事，也不会允许各界公开讨论是否取消之事宜。

对于北京而言，冬奥会是一场极具政治意义的体育赛事。就在8月10日、东京奥运会闭幕翌日，中共中央、国务院向中国运动员发出贺电，"希望你们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记初心使命，继续发扬中国体育的光荣传统，戒骄戒躁，再接再厉，进一步提升我国竞技体育综合实力，提高为国争光能力……为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。"

批评人士担心，北京当局将利用冬奥会契机，打造一场民族主义的盛宴。德国受威胁民族协会(Gesellschaft für bedrohte Völker)的谢德勒(Hanno Schedler)在接受德广联采访时说："我们认为，中共当局将会利用这场赛事展现一个崛起的中国之形象，展现一个各民族和谐共存的局面。而事实却并非如此。"

鉴于中国极其糟糕的人权状况，国际上要求政治抵制北京冬奥的呼声越来越响亮。反对声浪尤其来自北欧国家以及美国、加拿大等冬季体育强国。

中国官方自然坚决驳斥有关新疆、香港问题的指责，而且也对国际奥委会构成了无形的压力。就在8月6日，国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)在被问及新疆人权问题时，就拒绝表态。美联社记者的相关提问也被奥委会新闻官亚当斯(Mark Adams)拦下。

疫情也是未知数

许多西方国家的政界人物，届时有可能不会公开宣布因为人权状况拒绝前去中国观看赛事，而是会以疫情为借口宣称不便观赛。至于运动员、体育官员、记者、赞助商、观众届时如何入境中国，目前仍是未知数。

自去年春天以来，贯彻"清零防疫政策"的中国一直对入境旅客执行异常严格的管控措施：入境后，至少要接受两到三星期的宾馆集中隔离。从目前情况来看，这一局面在2月4日冬奥会开幕前不太可能发生改变。

北京奥组委以及国际奥委会都没有回应德广联的相关问询。德国奥委会则估计，冬奥会期间，中国的防疫措施甚至可能进一步收紧。

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