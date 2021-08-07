 东奥结束迎冬奥 政治体育分不清 | 足坛体坛 | DW | 09.08.2021

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东奥结束迎冬奥 政治体育分不清

东京奥运会刚刚落下帷幕，半年后的北京冬奥会近在眼前。这场赛事将受到疫情因素的怎样影响？北京当局又如何回应外界有关人权问题的指控？

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

今年4月在北京举行了一场花样滑冰冬奥测试赛

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德国奥委会相信，受新冠疫情影响，6个月后开幕的北京冬季奥运会将实施比东京夏季奥运更严格的限制。 同时，国际奥委会做出了对佩戴毛主席像章的两位中国运动员的处理决定。

国际人权组织——“人权观察”呼吁国际奥委会立即向中国政府施压。该非政府组织在一份声明中表示担心， 2022 年北京冬奥会和冬残奥会有可能成为“中共雪中胜举”。

在美国国会27日举行的一场听证会上，跨党派的美国国会议员批评五间赞助北京冬奥的美国公司代表，并呼吁他们该退出赞助该活动的行列。然而，这些公司的代表并未正面回应相关问题。

德国运动员联合会成员克莱因对明年在中国举行的冬季奥运会可能遭抵制持矛盾看法，指责当局缺乏有效人权战略。

欧洲议会以压倒性票数通过决议，以最强烈态度谴责北京当局，呼吁欧盟官员不要出席2022年的北京冬季奥运，除非中国改善香港和维吾尔族族的人权状况。

 (德国之声中文网) 刚刚闭幕的东京奥运会，一直笼罩在新冠疫情的阴影之下，针对奥运会的抗议行动连绵数月、贯彻始终。不过，明年初举行的北京奥运会，至少在中国国内不会面临此类抗议。可以预见的是，不论届时全球疫情有多么严重，中国政府不太可能推迟或者延期赛事，也不会允许各界公开讨论是否取消之事宜。

对于北京而言，冬奥会是一场极具政治意义的体育赛事。就在8月10日、东京奥运会闭幕翌日，中共中央、国务院向中国运动员发出贺电，"希望你们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记初心使命，继续发扬中国体育的光荣传统，戒骄戒躁，再接再厉，进一步提升我国竞技体育综合实力，提高为国争光能力……为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。"

批评人士担心，北京当局将利用冬奥会契机，打造一场民族主义的盛宴。德国受威胁民族协会(Gesellschaft für bedrohte Völker)的谢德勒(Hanno Schedler)在接受德广联采访时说："我们认为，中共当局将会利用这场赛事展现一个崛起的中国之形象，展现一个各民族和谐共存的局面。而事实却并非如此。"

鉴于中国极其糟糕的人权状况，国际上要求政治抵制北京冬奥的呼声越来越响亮。反对声浪尤其来自北欧国家以及美国、加拿大等冬季体育强国。

中国官方自然坚决驳斥有关新疆、香港问题的指责，而且也对国际奥委会构成了无形的压力。就在8月6日，国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)在被问及新疆人权问题时，就拒绝表态。美联社记者的相关提问也被奥委会新闻官亚当斯(Mark Adams)拦下。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

冬奥期间，中国是否会放松边境防疫管控?

疫情也是未知数

许多西方国家的政界人物，届时有可能不会公开宣布因为人权状况拒绝前去中国观看赛事，而是会以疫情为借口宣称不便观赛。至于运动员、体育官员、记者、赞助商、观众届时如何入境中国，目前仍是未知数。

自去年春天以来，贯彻"清零防疫政策"的中国一直对入境旅客执行异常严格的管控措施：入境后，至少要接受两到三星期的宾馆集中隔离。从目前情况来看，这一局面在2月4日冬奥会开幕前不太可能发生改变。

北京奥组委以及国际奥委会都没有回应德广联的相关问询。德国奥委会则估计，冬奥会期间，中国的防疫措施甚至可能进一步收紧。

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